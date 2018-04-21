ເກົາຫຼີເໜືອ ງົດການທົດລອງ ອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ ທີ່ຍິງໄລຍະໄກ ໄວ້

ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈະການທົດລອງນິວເຄລຍຂອງຕົນໄວ້ ແລະມີແຜນທີ່ຈະ
ປິດສະຖານທີ່ຍິງທົດລອງນິວເຄລຍຂອງຕົນລົງ.
ສູນກາງອົງການຂ່າວທີ່ເປັນທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ປະເທດ
ຕົນ “ຈະບໍ່ໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍຕໍ່ໄປອີກ ຫຼືໂອນເອົາອາວຸດນິວເຄລຍ ຫຼືເທັກໂນໂລຈີ
ກ່ຽວກັບນິວເຄລຍໃຫ້ໃຜບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບການໃດໆກໍຕາມ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ
ມີໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະມີການເກາະຜິດໂດຍໃຊ້ ອາວຸດນິວເຄລຍຕໍ່ສາ
ທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ຫລື ເກົາຫຼີ ເໜືອເທົ່ານັ້ນ.”
ກອງທັບເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ໂຈະການທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ແລະກ່າວວ່າ ການໂຈະການທົດລອງດັ່ງກ່າວເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຂ້ນັບແຕ່ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງຕົນກຳລັງທໍາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຫັນປ່ຽນທິດທາງຈຸດສຸມຂອງປະເທດ ແລະເພື່ອປັບປຸງເສດຖະກິດ.
ຄວາມກ້າວໜ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂື້ນພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດອາທິດນຶ່ງ ກ່ອນໜ້າທີ່ ຜູ້ນຳ
ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ-ອຶນ ມີກໍານົດທີ່ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້
ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເພື່ອພະຍາຍາມຍຸດຕິໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງນິວ
ເຄລຍຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ. ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ກຳລັງວາງແຜນ ທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດ ຕ່າງຫາກອີກ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການກຳນົດເວລາເທື່ອ.
ຫຼັງຈາກມີການປະກາດດັ່ງກ່າວອອກມາ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກໍໄດ້ຂຽນຄໍາປະກາດ
ນັ້ນ ລົງໃນທວີດເຕີວ່າ “ເປັນຂ່າວດີແກ່ເກົາຫຼີເໜືອແລະແກ່ໂລກ” ແລະກໍກ່າວອີກວ່າ ທ່ານມີຄວາມຫວັງວ່າຈະມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນເກີດຂຶ້ນ.
ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກໍໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງທາງ
ທວີດເຕີອີກວ່າ “ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ກໍາລັງມີຢູ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນ.”
ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງເກົາຫຼີເໜືອເປັນ “ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ມີຄວາມໝາຍ” ແກ່ການເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີປອດອາວຸດນິວເຄລຍ.
ໂຄສົກທຳນຽບປະທານາທິບໍດີຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານຢຸນ ຢັງ-ຈານ ກ່າວວ່າ “ມັນຍັງ
ຈະເປັນການປະສ່ວນໃນການສ້າງໃຫ້ມີບັນຍາກາດທີ່ເປັນໄປໃນທາງບວກທີ່ສຸດ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອກັບສະຫະລັດ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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