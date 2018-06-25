ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ເລີ້ມເດີນທາງ ຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ທ່າມກາງ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຈມສ໌ ແມັດຕິສຈະເດີນທາງໄປ
ຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນ ໃນອາທິດນີ້ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ
ປະເທດທັງສອງ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຂອງປັກກິ່ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ການຂາຍອາວຸດຂອງ
ສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ສົງຄາມການຄ້າທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານແມັດຕິສກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາ
ມາດຕະການເພື່ອຢັບຢັ້ງ ຄວາມໄຝ່ຝັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດຂອງຈີນ ໃນຂະນະທີ່
ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພີ້ມທີ່ຕັ້ງທາງທະຫານຂອງຕົນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ຍັງມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນຢູ່ນັ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານເດີນທາງໄປປະເທດຈີນ ແບບມີຈິດໃຈເປີດກວ້າງ
ແລະກໍມີແຜນທີ່ຈະຮັບຟັງຄວາມເຫັນຕ່າງໆ.
ເຖິງແມ່ນຍັງມີບັນຫາທີ່ເປັນສ້ຽນໜາມ ລະຫວ່າງກັນກໍຈິງ ແຕ່ທ່ານແມັດຕິສກໍຫວັງວ່າ
ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຈີນ ໃນການກົດດັນໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຍົກເລີກໂຄງ
ການອາວຸດນິວເຄລຍ ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍຫລັກ ໃນການພົບປະສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້.
ໃນລະຫວ່າງຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງແຕ່ວັນອັງຄານຈົນເຖິງວັນພະຫັດນັ້ນ ທ່ານ
ແມັດຕິສ ຈະພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ທາງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຈີນ
ແລະບາງທີອາດຈະໄດ້ພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ນຳດ້ວຍ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 4 ມື້ນັ້ນ ທ່ານແມັດຕິສຍັງຈະໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້
ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຈລະຈາຫາລືກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຊອງ ຢັງ ມູ
ແລະຈະເດີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນບ່ອນທີ່ທ່ານມີແຜນການຈະພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີ
ປ້ອງກັນປະເທດ ອິດຊູນໍຣິ ໂອໂນະເດຣະ.
ການພົບປະເຫລົ່ານີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີປຸ່ນວ່າ
ວໍຊິງຕັນຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພູມີພາກ ຫຼັງຈາກ ທ່ານທຣຳ ໄດ້
ປະກາດທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບທ່ານກິມວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຢຸດເຊົາການຊ້ອມລົບ
ຮ່ວມທາງທະຫານ ທີ່ສະຫະລັດ ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ.
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