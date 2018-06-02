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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ ຈີນ ພະຍາຍາມ ຂົ່ມຂູ່ ຄຸກຄາມ ເພື່ອນບ້ານ ໃນລະເລຈີນໃຕ້

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຊັງກຣີ-ລາ ທີ່ສິງກະໂປ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2018.

ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ຈິ​ມ ​ແມັດ​ຕິ​ສ ​ໄດ້​ປະນາມຕໍ່​ການ​ທີ່ຈີນ
ໄດ້ສ້າງຄ້າຍທະຫານໃສ່ບັນດາ​ໝູ່​ເກາະໝູ່ດອນ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງ ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ
​ໃຕ້ ​ໂດຍຢືນຢັດວ່າລະບົບອາວຸດທີ່​ຫາ​ກໍ່​ນຳ​ໄປ​ຕິດ​ຕັ້ງໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ເຂດດັ່ງ ກ່າວ ແມ່ນມີ
ຄວາມ​ໝາຍວ່າ​ເພື່ອຄຸກຄາມແລະຂົ່ມຂູ່ຕໍ່​ບັນດາ​ປະ​ເທດເພື່ອນ​ບ້ານ ​ຂອງ​ຈີນ.

ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ວັນ​ເສົາມື້ນີ້
​ຢູ່ທີ່ກອງ​ປະຊຸມ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະເທດປະຈຳ​ປີເຂດເອເຊຍ ຊັງ​ກຣີ-ລາ. ທ່ານ​ແມັດ​ຕິ​ສ ​ໄດ້
​ກ່າວເຖິງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃນຂອບເຂດທີ່ກ້ວາງ​ຂວາງ​ຂອງສະຫະລັດ​ສຳລັບ ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ
ປາຊິ​ຟິກ ທີ່“​ເສລີ ​ແລະ​ເປີດກວ້າງ.”

ຮູບພາບຈາກດາວທຽມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຕິດຕັ້ງອາວຸດ ຮວມທັງເຮືອບິນລົບ J-11 ຢູ່ຖານທັບຈີນທີ່ເກາະວູດີ ພາຣາແຊລ ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ 12 ພຶດສະພາ 2018.
ຮູບພາບຈາກດາວທຽມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຕິດຕັ້ງອາວຸດ ຮວມທັງເຮືອບິນລົບ J-11 ຢູ່ຖານທັບຈີນທີ່ເກາະວູດີ ພາຣາແຊລ ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ 12 ພຶດສະພາ 2018.

ທ່ານ​ແມັດ​ຕິ​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ນະ​ໂຍບາຍຂອງ​ຈີນ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ແມ່ນກົງກັນຂ້າມ​ຢ່າງ​ແຮງກັບການເປີດກວ້າງ ທີ່ຍຸດ​ທະ​ສາດຂອງ​ພວກ​ເຮົາຊຸກຍູ້. ​ມັນໄດ້ພາໃຫ້ມີຄຳ
ຖາມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຈີນ.”

​ໂດຍ​ສະ​ເພາະແລ້ວ ຫົວໜ້າ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ຕິດຕັ້ງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຕໍ່
ຕ້ານກຳ​ປັ່ນ ​ແລະ​ຍິງ​ຈາກພື້ນດິນຫາອາກາດ ​ເຄື່ອງ​ລົບ​ກວນ​ອີ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ ​ແລະ​
ກາ​ນນຳ​ເອົາ​ເຮືອບິນ​ຖີ້ມລະ​ເບີດ​ລົງ​ຈອດຢູ່ໝູ່​ເກາະ​ພາຣາ​ແຊ​ລ ທີ່ຕັ້ງຢູ່​ນອກຝັ່ງ​ທະ​ເລຂອງຫວຽດນາມ.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອອສເຕຣຍເລຍ ທ່ານນາງ ມາຣິສ ເພນ ຈາກຊ້າຍ ແລະ ພົນໂທຈີນ ທ່ານ ຮີ ເລ ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດການາດາ ທ່ານຮາຣຈິສ ຊາຈຈານ ກຳລັງຟັງ ລັດຖະ ມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມຊັງກຣີ-ລາ ທີ່ສິງກະໂປ ທີ 2 ມິຖຸນາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອອສເຕຣຍເລຍ ທ່ານນາງ ມາຣິສ ເພນ ຈາກຊ້າຍ ແລະ ພົນໂທຈີນ ທ່ານ ຮີ ເລ ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດການາດາ ທ່ານຮາຣຈິສ ຊາຈຈານ ກຳລັງຟັງ ລັດຖະ ມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມຊັງກຣີ-ລາ ທີ່ສິງກະໂປ ທີ 2 ມິຖຸນາ 2018.

​ທ່ານແມັດຕິ​ສ ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ “​ເຖິງ​ແມ່ນຈີນ​ໄດ້ກ່າວ​ອ້າງໃນທາງ​ກົງກັນຂ້າມກໍດີ
ແຕ່ການຕິດ​ຕັ້ງລະບົບອາວຸດ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນພົວພັນ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ການນຳ​ໃຊ້​ທາງທະ
ຫານ ​ໃນ​ຈຸດປະສົງເພື່ອການຄຸກຄາມແລະຂົ່ມຂູ່.”

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກ ກຳລັງເພັ່ງເລັງໃສ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ທີ່​ຈະ​ມີຂຶ້ນ
ລະຫວ່າງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະສະຫະລັດ ແຕ່ກອງ​ປະຊຸມ​ສົນທະນາຊັງ​ກຣີ-ລາ ປີ​ນີ້​ໄດ້​
ເນັ້ນ​ໜັກໃສ່ ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນອະນາຄົດໃນໄລຍະ​ຍາວຂອງ​ຂົງ​ເຂດ ​ແລະ​ຈະ​ຮັບມື
ແບບໃດກັບ​ຈີນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ສົນທະນາກັບ ທ່ານກິມ ຢັງ ໂຊລ ອະດິດຫົວໜ້າ ສືບລັບເກົາຫຼີເໜືອ ຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມທີ່ທຳນຽບຂາວ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2018.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ສົນທະນາກັບ ທ່ານກິມ ຢັງ ໂຊລ ອະດິດຫົວໜ້າ ສືບລັບເກົາຫຼີເໜືອ ຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມທີ່ທຳນຽບຂາວ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2018.

ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ເລີ້ມຂະຫຍາຍ​ອຳນາດໄກອອກໄປ​ຈາກ​ເຂດ​ແດນ​ຂອງຕົນສ່ວນ​ໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນໂດຍການສ້າງເກາະທຽມ ​ແລະຕັ້ງຕິດອາວຸດ ໃສ່ບັນດາ​ໝູ່​ເກາະ​ ທີ່ຍັງ​ເປັນບັນ
ຫາໂຕ້​ແຍ້ງໃສ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ເດີນທາງມາເຖິງກອງປະຊຸມ ຊັງກຣີ-ລາ ທີ່ສິງກະໂປ ທີ 2 ມິຖຸນາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ເດີນທາງມາເຖິງກອງປະຊຸມ ຊັງກຣີ-ລາ ທີ່ສິງກະໂປ ທີ 2 ມິຖຸນາ 2018.

ຈີນ ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳມະສິດ ໃນທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ເກືອບທັງ​ໝົດ ​ເຖິງ​ແມ່ນໄດ້ມີການອ້າງ
ເອົາອະທິປະໄຕກວມກັນກັບປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ ຮວມທັງ ຫວຽດນາມ ຟິລິບ​ປີນ ບຣູ​ນາຍ
ມາ​ເລ​ເຊຍ ​ແລະ​ໄຕ້​ຫວັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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