ການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະນັດຢຸດງານ ຍັງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ລະຫວ່າງການຂັດຂວາງຕໍ່ຕ້ານການປະຕິຮູບ ອອກບໍານານ ຂອງຝຣັ່ງ

ອາເດລລິນ ເລເຟເວຣ (Adeline Lefebvre) ໄດ້ຖືກບຽດແໜ້ນທັດຈາກແຜງຂາຍໜັງສືພິມ ໃນຂະນະທີ່ຝູງຊົນຜູ້ປະທ້ວງ ທີ່ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ຊຸກດັນລາວຜ່ານບໍລິເວນ Place de la Bastille ເຊິ່ງເປັນຈະຕຸລັດທີ່ສຳຄັນໃນ Paris ທີ່ໄດ້ຮັບຊື່ສຽງຈາກສະໄໝການປະຕິວັດໃນປະເທດຝຣັ່ງ.
ເພງຣັອກຖືກເປີດສຽງດັງ ແລະໝາກບາລລູນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພັກແຮງງານຝ່າຍຊ້າຍ ໄດ້ລ່ອງລອຍຢູ່ເທິງອາກາດ ໃນມື້ທີ 9 ຂອງການນັດຢຸດງານຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ການປະຕິຮູບ ການອອກບໍານານ ທີ່ບໍ່ເປັນນິຍົມ ຂອງປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ.
ເລເຟເວຣ ອາຍຸ 58 ປີ, ເຊິ່ງມີອາຊີບເປັນພະນັກງານເລຂາ ໂດຍນາງເລີ້ມເຮັດວຽກຕອນທີ່ນາງມີອາຍຸ 17 ປີ, ກໍເປັນນຶ່ງໃນຈໍານວນຫຼາຍໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
“ທ່ານມາກຣົງ ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຫຼາຍໆສິ່ງມັນບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ລາວຄິດໄວ້,” ນາງກ່າວ ເຖິງການຄັດຄ້ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ແຜນການຂອງ ທ່ານມາກຣົງ ເຊິ່ງເພີ້ມອາຍຸການອອກບໍານານຈາກ 62 ປີ ຂຶ້ນເປັນ 64 ປີ. “ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ທັງໝົດ, ແຕ່ທ່ານມາກຣົງ ໄດ້ປະຕິເສດທັງໝົດໂດຍລວມ.”