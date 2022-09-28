ມີຄໍາສັ່ງ ໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ອຽນ ມຸ້ງໜ້າເຂົ້າມາສູ່ລັດຟລໍຣິດາ

ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາທາງທິດຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸເຮີຣີເຄນອຽນໄດ້ຄ່ອຍໆເຄື່ອນເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູ່ເຂດ ອ່າວທະເລ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງລັດດັ່ງກ່າວ.
ນັກພະຍາກອນອາກາດ ຢູ່ທີ່ສູນກາງເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ຫຼື NHC ເຊິ່ງມີຫ້ອງ ການຕັ້ງຢູ່ໃນໄມອາມີ ກ່າວວ່າ ພາຍຸເຮີຣິເຄນ ອຽນ ກໍາລັງພັດເຂົ້າສູ່ອ່າວເມັກຊິໂກ ພ້ອມດ້ວຍລົມທີ່ມີຄວາມແຮງສູງເຖິງ 195 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຮັດໃຫ້ເປັນພາຍຸລະດັບ 3 ຂອງທັງໝົດ 5 ລະດັບ ອີງຕາມຄວາມແຮງຂອງລົມ ແລະຄວາມສາມາດໃນການທໍາລາຍ.
ໃນລາຍງານຫຼ້າສຸດເປີດເຜີຍວ່າ ພາຍຸດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງປະມານ 175 ກິໂລ ແມັດໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຈາກເມືອງເນໂປສ໌ຂອງລັດຟລໍຣິດາ. NHC ເປີດເຜີຍວ່າ ພາຍຸອຽນ ຈະພັດຜ່ານພຽງແຕ່ບໍລິເວນ ຄີ ແວັດ ເຊິ່ງເປັນໝູ່ເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ປາຍຂອງແຫຼມຟລໍຣິດາ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດມື້ນີ້. ມີການຄາດຄະເນວ່າ ພາຍຸອຽນ ຈະມີຄວາມແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ແລ້ວກາຍມາເປັນພາຍຸເຮີຣິເຄນທີ່ມີຄວາມແຮງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນລະດັບ 4, ກ່ອນທີ່ມັນຈະພັດຂຶ້ນບົກ ໄລຍະເວລາໃດນຶ່ງໃນຕອນສວາຍຂອງວັນພຸດນີ້ ຫຼືຕອນກາງຄືນ ຢູ່ລະຫວ່າງໂຕເມືອງ ຝອດ ມາຍເອີສ໌ (Fort Myers) ແລະເມືອງຊາຣາໂຊຕາ ຂອງລັດຟລໍຣິດາ.
ນັກພະຍາກອນຄາດການວ່າ ພາຍຸເຮີຣິເຄນອຽນ ຈະພາໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດ, ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນໄພພິບັດທີ່ມີລົມແຮງ ແລະນໍ້າຖ້ວມຢູ່ບໍລິ ເວນແຫຼມຟລໍຣິດາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ພາຍຸດັ່ງກ່າວພັດຜ່ານພາກກາງຂອງລັດແຫ່ງນີ້ໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ ແລະໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະພັດກັບຄືນສູ່ມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກຕາເວັນຕົກ. ຍັງມີການຄາດຄະເນວ່າ ພາຍຸອຽນຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂອງຝົນເພີ້ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 30 ຫາ 60 ຊັງຕິແມັດ ຈາກບໍລິເວນໝູ່ເກາະ ຄີ ແລະພາກໃຕ້ຂອງລັດຟລໍຣິດາເຂົ້າສູ່ລັດຈໍເຈຍ ແລະລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທີ່ເປັນລັດໃກ້ຄຽງ.
ຖ້ຽວບິນຫຼາຍພັນຖ້ຽວໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການຄາດຄະເນວ່າ ສາຍການ ບິນສໍາຄັນຫຼາຍໆສາຍຈະກາຍເປັນເສັ້ນທາງຂອງພາຍຸ, ລວມທັງສະໜາມບິນຂອງເມືອງແທມປາ ແລະເມືອງ ເຊນປີເຕີສເບີກ ກໍໄດ້ຢຸດການດໍາເນີນງານເຊັ່ນກັນ.
ການທໍາລາຍຈາກພາຍຸອຽນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ໜ່ວຍງານອະ ວະກາດຂອງອົງການ NASA ສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນເວລາໃນການປ່ອຍຍານອະວະກາດໂອຣຽນ ແລະຈະຫຼວດອາເຕມິສ 1 ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈາກສູນກາງສົ່ງຍານອະວະກາດເຄັນເນດີ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງລັດຟລໍຣິດາ ກັບຄືນເຂົ້າໄປຕຶກອາຄານສໍາລັບປະ ກອບຍານດັ່ງກ່າວ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ ໃນການທົດລອງບິນກວ່າເວ ລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໄປອີກຫຼາຍອາທິດ.
ໂຄສົກຂອງທໍານຽບຂາວ ທ່ານນາງຄາຣິນ ຊັງ ພີແອ (Karrine Jean-Pierre) ກ່າວຢູ່ທີ່ທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານນາງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານຣອນ ເດແຊນຕິສ ເພື່ອ “ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານກາງກໍາລັງດໍາເນີນງານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນລັດຟລໍຣິດາ ກະກຽມການຮັບມືກັບພາຍຸເຮີຣິເຄນ ອຽນ.” ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ໃຫ້ແກ່ລັດຟລໍຣິດາ, ໂດຍອະນຸມັດໜ່ວຍງານຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງປະສານ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຊ່ວຍບັນເທົາໄພພິບັດ ແລະແຈກຢາຍເງິນທຶນຂອງລັດຖະບານກາງເພີ້ມເຕີມ.