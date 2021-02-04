'ມີຫລາຍຄໍາຖາມ' ເກີດຂຶ້ນ ຫລັງການໄປຢ້ຽມຢາມ ຫ້ອງວິໄຈ ເຊື້ອໄວຣັສ ວູຫານ ຂອງ ທີມງານ ອົງການອະນາໄມໂລກ

ຄະນະນັກສືບສວນສາກົນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງວິໄຈເຊື້ອໄວຣັສແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງວູຫານຂອງຈີນ, ຊຶ່ງເປັນສູນຄົ້ນຄ້ວາບ່ອນທີ່ມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບຂ່າວລືທີ່ວ່າ ເປັນບ່ອນກຳເນີດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ທີມງານໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ຢູ່ໃນສະຖາບັນວິທະຍາສາດດ້ານໄວຣັສຂອງວູຫານ. ເມື່ອນັກຂ່າວຖາມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນສິ່ງໃດບໍ່, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນນຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ຮ້ອງອອກມາຈາກລົດໃນຂະນະທີ່ຂັບມັນອອກໄປຢູ່ນັ້ນວ່າ "ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ, ມີຄຳຖາມຫລາຍອັນ."
ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຫົວເລື້ຶອງຂອງທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຄາດເດົາເລົ່າລືກັນອອກມາ ກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງຫ້ອງວິໄຈທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຄັ້ງທຳອິດໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ. ນັກວິທະຍາສາດສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດການສົມມຸດຖານອັນນັ້ນ, ແຕ່ບາງຄົນກໍມີການຄາດເດົາກັນວ່າໄວຣັສທີ່ຖືກຈັບມາຈາກທຳມະຊາດ ອາດຈະໄດ້ຖືກຄິດຄົ້ນເອົາມາທົດລອງຢູ່ຫ້ອງວິໄຈ ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ມະນຸດ ແລະຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເລັດລອດອອກໄປ.
ນັກວິທະຍາສາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ້ອງວິໄຈເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ເພື່ອກວດຫາໄວຣັສໂຄໂຣນາທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຖືກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອຈະສືບສວນກ່ຽວກັບທິດສະດີເຫລົ່ານັ້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມຫ້ອງທົດລອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນມື້ທີ 6 ຂອງການໄປປະຕິບັດງານເພື່ອຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີດຂອງໄວຣັສທີ່ປາກົດຕົວຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ໃນເຂດພາກກາງຂອງຈີນແຫ່ງນັ້ນໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນ ມາກໍມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານ 2 ແສນຄົນໃນທົ່ວໂລກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ລວມທັງສະມາຊິກໃນທີມງານ ໄດ້ພະຍາຍາມດັດປັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງພາລະກິດນັ້ນ ແລະໂອກາດທີ່ຈະຊອກຫາຄຳຕອບທີ່ແນ່ນອນໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້, ລວມທັງເລື້ອງທີ່ວ່າໄວຣັສດັ່ງກ່າວໂດດຈາກສັດໄປຫາມະນຸດໄດ້ແນວໃດນັ້ນ ແມ່ນມີໜ້ອຍຫລາຍ.
ແຕ່ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ກັບສຳນັກຂ່າວ Sky News ຂອງອັງກິດ, ສະມາຊິກຂອງທີມງາມແລະນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງພະຍາດ, ທ່ານພີເຕີ ແດສຊັກ (Peter Daszak) ກ່າວວ່າ ຜູ້ສືບສວນໄດ້ພົບເຫັນຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນມາກ່ອນ ແລະທີມງານກຳລັງ “ໄປເຖິງຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງ” ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເຊື້ອໄວຣັສນີ້.