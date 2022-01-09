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ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

ຍ.ນ. ​ມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ຊະ​ຈັກ ທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ໃນ ສຫສ ແຕ່ປີ 1981 ໄດ້​ບາກ​ບັ່ນ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງຊາວລາວ

​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ຊະ​ຈັກ ຢູ່​ໃນ​ງານ​ສະ​ຫລອງ​ປີ​ໃໝ່​ລາວປີ 2001 ໃນ​ເມືອງ​ໂລ, ລັດ​ແມ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊັ​ສ

ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ວີໂອເອລາວ ຈະນຳທ່ານໄປພົບກັບຍານາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ຊະ​ຈັກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1981 ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້​ບາກ​ບັ່ນ​ ຮ່ຳ​ຮຽນ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອບັນດາພີ່ນ້ອງຊາວລາວອົບພະຍົບຫລາຍ​ຄົນ ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ບັນ​ຫາດ້ານພາ​ສາໃນ​ເວ​ລາເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃນເມືອງ​ໂລວ, ລັດແມັ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊ​ສ ຊຶ່ງບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ກ​ານ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ຍາ​ນາງ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍານາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ຊະ​ຈັກ, ເປັນ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ສະ​ຕີ​ລາວ​ປະ​ຈຳ​ເມືອງ​ໂລວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ນ້ອຍໆ ທີ່ມີ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເປັນຈຳ​ນວນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​. ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຍາ​ນາງ​ມີ​ຖາ​ນະ​ໝັ້ນ​ຄົງ ລູກ​ຫລານ​ໄດ້​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ສູງແລະ​ມີ​ອາ​ຊີບ​ທີີ່​ດີ. ກ່ອນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຈຸດນີ້​ໄດ້​ຍາ​ນາງ​ໄດ້​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ ຍາ​ນາງ​ເອງເປັນ​ລູກ​ຊາວ​ໄຮ່ ຊາວ​ນາ ​ເກີດ​ຢູ່​ບ້ານ​ຫາດດອກ​ແກ້ວ, ເມືອງ​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ, ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ແລະ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີບ​ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດ​ສິນ​ໃຈອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ໄປ​ຢູ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໜອງ​ຄາຍ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ໄທ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະຊອກໂອ​ກາດ​ສ້າງ​ອະນາ​ຄົດ​ອັນ​ແຈ່ມ​ໃສ ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ 3 ຊຶ່ງ ຍາ​ນາງ​ເລົ່າສູ່​ຟັງດັ່ງ​ນີ້​:

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​ສຽງ 1 ຍ.ນ. ມະ​ນີ​ຈັນ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ແລະ​ເພື່ອນ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ໃນງານ​ບຸນ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ສະ​ຕີ​ລາວ​ເມືອງ​ໂລວ, ແມັ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊັ​ສ
ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ແລະ​ເພື່ອນ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ໃນງານ​ບຸນ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ສະ​ຕີ​ລາວ​ເມືອງ​ໂລວ, ແມັ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊັ​ສ

ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ຮຽນ​ຈົບ​ພຽງ​ແຕ່​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕາມໃນ​ຕອນ​ຢູ່ລາວ ແຕ່​ຍາ​ນາງ​ກໍ​ບຶກ​ບືນ​ຮຽນ​ພາ​ສາ ແລະ​ກໍ​ສ​າມາດສອບເສັງ​ເຂົ້າ​ຮຽນໃນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ໄດ້. ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ຍາ​ນາງ​ໄດ້​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ພຽງ​ແຕ່ 6 ເດືອນ​ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ໃນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ແລະ​ກໍບໍ່​ໄດ້​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ມັດ​ທະ​ຍົ​ມ ​ແລະ​ອຸ​ດົມກ່ອນ​ຈະເຂົ້າ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ສູງ​ແລ້ວບວກ​ໃສ່​ກັບ​ການເກີດ​ລູກ ແລະ​ລ້ຽງ​ດູ​ລູກ​ນ້ອຍ 3 ຄົນ ​ໄປ​ພ້ອມໆ​ກັບ​ການ​ຮຽນ​ ຍາ​ນາງ​ຈຶ່ງພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຫລາຍ. ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ 5 ປີ ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ສອງ​ປີຈຶ່ງ​ຮຽນ​ຈົບ ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ວິ​ຊາ​ຮຽນ​ຈາກ​ການ​ອອກ​ແບບ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ໃນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ ມາ​ເປັນ​ວິ​ຊາຈອດເຄື່ອງອີ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ຊຶ່ງ​ຍາ​ນາງເລົ່າ​ເຖິງ​ຊີ​ວິດ​ແລະ​ຄວາມ​ບຸກ​ບື​ນໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ຕອນນັ້ນ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 2 ​ຍ.ນ. ມະ​ນີ​ຈັນ​ເລົ່າ​ເຖິງຄວາມບ​ຸກ​ບືນ​ໃນ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ໃນ​ຕອນ​ມາ​ຮອດ ສ​ຫລ ໃໝ່ໆ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ດ​ຊະ​ຈັກ ແລະ​ແມ່​ຖ່າຍ​ຮູບຢູ່​ໃນ​ງານ​ລາ​ຕີ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ສັດ​ຕີ​ລາວ​ຂອງ​ເມືອງ​ໂລວ
​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ດ​ຊະ​ຈັກ ແລະ​ແມ່​ຖ່າຍ​ຮູບຢູ່​ໃນ​ງານ​ລາ​ຕີ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ສັດ​ຕີ​ລາວ​ຂອງ​ເມືອງ​ໂລວ

ຫລັງ​ຈາກ​ຮຽນ​ຈົບ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ໃນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລໃນ​ປີ 1988 ແລ້ວ ​ຄອບ​ຄົວຂອງ​ຍາ​ນາງ ​ກໍ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ໂລວ, ລັດ​ແມັ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊັ​ສຈົນ​ຮອດ​ທຸກວັນ​ນີ້. ແຕ່ ກໍເໝືອນກັນ​ກັບຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ແລະ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່ບໍ່​ຮູ້ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ດີ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບໃບ​ປະ​ກາດຊັ້ນ​ສູງ​ກໍຕາມ ແຕ່ຍາ​ນາງກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ກ້າ​ໃຊ້​ໃບ​ປະ​ກາດ​ດ້ານ​ວິ​ຊາຊີບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ໄປ​ສະ​ໝັກ​ງານ ຍ້ອນບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສື່​ສານ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດໄດ້ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ. ສະ​ນັ້ນຍານງຈຶ່ງ​ໄປ​ສ​ະ​ໝັກ​ວຽກ​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕົ້ນໆ ເທົ່າ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ຍາ​ນາງ​ເລົ່າເລື້ອງ​ທັງ​ໝົດ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 3 ຍ.ນ. ມະ​ນີ​ຈັນ​ເລົ່າ​ເຖິງການ​ຍ້າຍ​ໄປເຮັດ​ການ​ໃນ​ເມືອງໂລວ ແຕ່ບໍ່​ກ້າ​ໃຊ້​ໃບ​ປະ​ກາດ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ມາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍ.ນ. ມະ​ນີ​ຈັນ​ (ຊຸດ​ສີ​ຟ້າ​ທີ 2 ຈາກ​ຂາວ) ດ​ຣ. ຂຽນ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ​ປະ​ຈຳ​ຫ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ ສ​ສ​ປ ລາວ ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ ສ​ປ​ຊ ໃນ​ງານ​ລ້ຽງ​ ປີ 2018 ທີ່​ເມືອງ​ໂລວ
ຍ.ນ. ມະ​ນີ​ຈັນ​ (ຊຸດ​ສີ​ຟ້າ​ທີ 2 ຈາກ​ຂາວ) ດ​ຣ. ຂຽນ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ​ປະ​ຈຳ​ຫ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ ສ​ສ​ປ ລາວ ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ ສ​ປ​ຊ ໃນ​ງານ​ລ້ຽງ​ ປີ 2018 ທີ່​ເມືອງ​ໂລວ

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ຍາ​ນາງ​ໄດ້​ຮຽນ​ມາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ສູນ​ໄປ ມັນຊ່ວຍ​ໃຫ້ຍາ​ນາງ​ຮຽນ​ຮູ້​ວຽກ​ໄດ້​ໄວ​ຂຶ້ນ ແລະ​ກໍ​ພາ​ໃຫ້ໄດ້ຖືກ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນຂຶ້ນ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ຫລັງ​ຈາກ​ເຂົ້າ​ການ​ໄປ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ​ ເມື່ອໄດ້​ຖືກ​ປ່ຽນ​ວຽກ​ໃໝ່​ ຫລັງ​ຈາກ​ໂຮງ​ງານທຳ​ອິດທີ່​ຍາ​ນາງເຮັດນັ້ນປິດ​ລົງ ຍາ​ນາງ​ກໍ​ຮຽນ​ວຽກ​ໃໝ່​ໄດ້​ງ່າຍຊຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ຍາ​ນາງ​ຖືກ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄຸມ​ງານ ແລະ​ຕໍ່​ມາ​ກໍ​ໄດ້ ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຫົວ​ໜ້າ​ຝຶກ​ງານ ​ແກ່​ກຳ​ມະ​ກອນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃໝ່ຈົນ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.

​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ນາງ​ສັງ​ຂານ​ໃນ​ການ​ປະ​ກວດ​ນາງ​ສ​ັງ​ຂານ​ໃນ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ. 2023
​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ນາງ​ສັງ​ຂານ​ໃນ​ການ​ປະ​ກວດ​ນາງ​ສ​ັງ​ຂານ​ໃນ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ. 2023

ເມືອງ​ໂລວ​ໂດຍ​ລ​ວມ​ແລ້ວ​ເປັນບ່ອນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຂອງ​ຄົນທີ່​ມາຈາກ​ຫລາຍຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ໂລກ​ມາ​ໄດ້ຫລາຍ​ເຊັ່ນ​ຄົນແລ້ວ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄົນມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ​ເຂດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ລາ​ຕິນ ແຕ່​ວ່າ​ດຽວນີ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍມາ​ຈາກ​ເຂດ​ອື່ນຫລາຍ​ຢູ່ ແຕ່ວ່າ​ຄົນ​ທີ່ມາ​ຈາກຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ ກໍ​ກວມ​ເອົາ 25 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ທັງ​ໝົດ 115,000 ພັນ​ຄົນຂອງ​ເມືອງນັ້ນ, ອີງ​ຕາມ​ວີ​ໂອ​ເອພາກ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ​ທີ່​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ. ໃນ​ນັ້ນ ທ່ານ ໂສກຮາຣີ ໂຈ (Sokhary Chau) ສະມາຊິກສະ​ພາ​ເທດ​ສະ​ບານເມືອງໂລວ (Lowell) ກໍ​ໄດ້ຖືກ​ເລືອກ​ໃຫ້ເປັນເຈົ້າຄອງກຳແພງເມືອງ ຄົນທຳອິດ ທີ່ເປັນ ຄົນອາເມຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍເອເຊຍຫຼັງຈາກສະພາເມືອງໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ແລະ ທ່ານ​ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ເອງ.

ເມື່ອ​ຖາມ​ເຖິງ​ການ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນກໍ​ຄືອາ​ຊີບ​ຂອງຄົນ​ລາວ ແລະ​ຄົນ​ໃນ​ເມືອງ​ໂລວ​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນກໍ​ໄດ້ເລົ່​າເຖິງ​ເລື້ອງນີ້​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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​ສຽງ 4 ຍ.ນ. ມະ​ນີ​ຈັນ​ເລົ່າ​ເຖິງວຽກ​ງານ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ໃນ​ເມືອງ​ໂລວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ດ​ຊະ​ຈັກ​ຮ້ອງ​ເພງຢູ່​ໃນ​ງານບຸນ​ຊ່ວງ​ເຮືອ​ໃນ​ປີ 2018 ທີ່​ມີ​ນາງ​ສາວ​ເຊື້ອ​ສາຍກຳ​ປູ​ເຈຍ, ໄທ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແຂ່ງ​ນາງ​ງາມ
​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ດ​ຊະ​ຈັກ​ຮ້ອງ​ເພງຢູ່​ໃນ​ງານບຸນ​ຊ່ວງ​ເຮືອ​ໃນ​ປີ 2018 ທີ່​ມີ​ນາງ​ສາວ​ເຊື້ອ​ສາຍກຳ​ປູ​ເຈຍ, ໄທ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແຂ່ງ​ນາງ​ງາມ

ນອກ​ນັ້ນແລ້ວ ​ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ​ກໍ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ ຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍເອ​ເຊຍໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຄົນ​ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ຫວຽດ​ນາມ ແລະໄທ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ປຸ້ມ​ລຸມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນ​ດີ. ປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວ​ໃນ​ເມືອງໂລວ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ກັນ​ດີ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ຊື່​ສຽງ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ງານບຸນຊ່ວງ​ເຮືອອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ​ຊຶ່ງ​ອາດ​ເປັນ​ທີ​ສອງ​ຮອງ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ດິ​ເອໂກ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ. ​ຍາ​ນາງມະ​ນີ​ຈັນ​ເອງ ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳໃນ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ສັດ​ຕີ​ລາວ ແລະ​ກໍ​ເປັນນັກ​ຮ້ອງ​ສຽງ​ດີ​ອີກ​ດ້ວຍ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ອັນ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ເຂົ້າໃນ​ການ​ເຮັດ​ບຸນ​ປະ​ເພ​ນີ​ລາວ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້​ມາ​ສ້າງ​ສາ​ວັດ​ວາອາ​ຮາມ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ຍາ​ນາງ​ກໍ​ເປັນ​ຄົນ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງກັບ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດອື່ນທີ່​ມີ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ວົງ​ການ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດອີກ​, ຊຶ່ງຍາ​ເລົ່າ​ເລື້ອງ​ນີ້​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 5 ຍ.ນ. ມະ​ນີ​ຈັນ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ການ​ເຮັດ​ບຸນ​ປະ​ເພ​ນີ ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄື​ກັບ​ຂອງ​ຄົນ​ໃນ​ເມືອງ​ໂລວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ເມືອງ​ໂລວ ເປັນ​ເມືອງ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຕ່ຳ​ແຜ່ນ​ອັນ​ທຳ​ອິດ​ໃນສະ​ຫະ​ລັດ ແຕ່ໃນ​ຫລາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຜ່ານ​ມານີ້ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ປິດ​ລົງແລ້ວ ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດແຜ່ນ​ແພ​ຕ່າງໆ ກໍ​ໄດ້​ເອົາຫັນ​ມາ​ເປັນ​ຫໍ​ພິ​ພິດ​ທະ​ພັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ໄປ​ເບິ່ງໄປ​ຊົມ ແລະ​ກາຍ​ມາ​ເປັນແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຢູ່ໃນ​ເມືອງນ້ອຍໆ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດແຫ່ງນັ້ນ, ອີງ​ຕາມຍາ​ນາງມະ​ນີ​ຈັນ.

ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ແລະຫລານໆ
ຍາ​ນາງ​ມະ​ນີ​ຈັນ ແລະຫລານໆ

ເມື່ອ​ຫວນ​ຄືນ​ຫລັງ​ແລ້ວຍາ​ນາງບອກວ່າ​ດີ​ໃຈທີ່ໄດ້​ຕັດ​ສິນໃຈໜີ​ອອກ​ຈາກບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຊຶ່ງ​ຍາ​ນາງເປີດ​ເຜີຍ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 6 ຍ.ນ. ມະ​ນີ​ຈັນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ດີ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ສະ​ຫລຸບ​ແລ້ວຊີ​ວິດ​ຂອງຍາ​ນາງມະ​ນີຈັນ ​ທີ່​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເພື່ອ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ ຖານ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຖື​ວ່າປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດດັ່ງ​ໃຈ​ຫວັງ. ລູກ​ຂອງ​ຍາ​ນາງສາມ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ກໍ​ຮຽນ​ຈົບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ ແລະ​ມີ​ອາ​ຊີບ​ວຽກ​ງານ​ດີ. ທັງ​ໝົດ​ນີ້ຍາ​ນາງ​ບອກວ່າ ກໍ​ເປັນ​ຍ້ອນສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ເປັນ​ດິນ​ແດນໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ ແລະ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອແກ່​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ອົດ​ທົນ.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ເປັນການສຳພາດກັບຍານາງມະ​ນີ​ຈັນ ຣາ​ຊະ​ຈັກ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໂລວລັດແມ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊັ​ສມາເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີແລ້ວ ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານມາພົບກັບພວກເຮົາໄດ້ອີກ ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາແລງວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.

ວີດິໂອງານຕີລາທີ່ຍານາງມະນີຈັນເປັນນັກຮ້ອງ

ຍານາງມະນີຈັນ ຮ້ອງເພັງໃນງານລາຕີອັນນຶ່ງໃນເມືອງໂລວ
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ຍານາງມະນີຈັນ ຮ້ອງເພັງໃນງານລາຕີອັນນຶ່ງໃນເມືອງໂລວ

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