ແຜ່ນດິນໄຫວ ຂະໜາດໃຫຍ່ ກະທົບຍີ່ປຸ່ນ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການແຈ້ງເຕືອນໄພ ຂອງຄື້ນຊູນາມິ

ທາງການຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍອອກຈາກບໍລິເວນແຄມຝັ່ງທະເລທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການແຈ້ງເຕືອນໄພ ຂອງຄື້ນຟອງຊູນາມິ.
ຄວາມແຮງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໄດ້ກະທົບເມືອງແຄມຝັ່ງອິຊີຄາວາ ກະປະມານໄດ້ 7.6 ແລະຕິດຕາມມາດ້ວຍການສັ່ນສະເທືອນຂະໜາດນ້ອຍອີກເຖິງແປດຄັ້ງ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ອອກການແຈ້ງເຕືອນໄພຂອງຄື້ນຊູນາມິສຳລັບເມືອງອິຊີກາວາ, ນີອິກາຕາ ແລະເຂດເທດສະບານໂຕຢາມະ ໂດຍມີລາຍງານນຶ່ງກ່ຽວກັບຄື້ນຊູນາມິທີ່ສູງເຖິງ 1.2 ແມັດໄດ້ກະທົບຕໍ່ທ່າເຮືອ ວາຈິມະ ໃນເມືອງອິຊີຄາວາ.
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານທ່ານນຶ່ງ ໄດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີລາຍງານເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆ ຢູ່ທີ່ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງນິວເຄລຍທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ.
ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າສຳລັບຫຼາຍສິບພັນຄົວເຮືອນດັບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປິດທາງຫຼວງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສາຍຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະການບໍລິການຂອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຫຼືລົດໄຟລູກປືນ ລະຫວ່າງໂຕກຽວ ຫາ ອິຊີຄາວາ ກໍໄດ້ຖືກຍົກເລີກນຳດ້ວຍ.