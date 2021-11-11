ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ກັບ ປະທານາ
ທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron)ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້
ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນສະຫງົບເສິກ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ.
ພິທີຢູ່ທີ່ອະນຸສາວະລີ ອັກ ເດີ ຕຣີອົມ (Arc de Triomphe) ຊຶ່ງເປັນຂີດ ໝາຍໃນການ
ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງປີ 1918 ລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອຳນາດພັນທະມິດ ແລະເຢຍຣະມັນ ເພື່ອ
ຍຸຕິການສູ້ລົບໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1.
ລຸນຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານນາງແຮຣິສ ແລະສາມີຂອງທ່ານນາງ ທ່ານດັກ ເອັມຮອຟ (Dough Emhoff) ໄດ້ໄປຮ່ວມພິທີທີ່ສຸສານອາເມ ຣິກັນ ແລະອະນຸສອນ
ສະຖານຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງປາຣີ ບ່ອນທີ່ພວກທ່ານໄດ້ວາງພວງມາລາຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອລະ
ນຶກເຖິງວັນສະຫງົບເສິກ ແລະວັນພະຫັດເປັນວັນພັກນັກລົບເກົ່າຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ສະຖານ
ທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໄວອາ ໄລໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກທະຫານອາເມຣິກັນທີ່ໄດ້
ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສອງສົງຄາມໂລກ ແລະມີຂຸມຝັງສົບຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ເກືອບ
1,600 ຄົນ.
ທ່ານນາງແຮຣິສໄປຢ້ຽມຢາມຝຣັ່ງ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງ
ຄວາມສຳພັນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍລາບລື້ນ ລະຫວ່າງປະເທດພັນທະມິດທັງສອງທີ່ມີມາເປັນເວລາ
ຍາວນານ. ທັງທ່ານນາງແຮຣິສ ແລະທ່ານມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວເຖິງໂອກາດຕ່າງໆສຳລັບການ
ຮ່ວມມື ແລະເລີ້ມ “ຍຸກໃໝ່” ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນການ
ປະຊຸມ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ວັງອີເຊ (Elysee.)
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງໄປໜ້າໃນສອງສາມມື້ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສືບ
ຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະຟື້ນຟູຄວາມເພັ່ງເລັງ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມາເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບຄູ່
ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ແລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຝຣັ່ງ ແລະປະຊາຊົນຂອງ
ສະຫະລັດ ແລະປະຊາຊົນຂອງໂລກ.”
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