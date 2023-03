Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

Cicadas are noisy insects, one very large group of them appears in the US every 17 years. And they are incredibly loud.

ຈັກ​ຈັ່ນເປັນແມງໄມ້ທີ່ສົ່ງສຽງດັງ​ແຮງ, ໂດຍ​ເປັນກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ໆ ພວກມັນປາກົດຕົວຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນ​ທຸກໆ 17 ປີ. ແລະພວກມັນ​ສົ່ງສຽງດັງຟົດສະ​ນັ່ນ​ໄປ​ທົ່ວແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.

Loud enough to wake the dead ຊຶ່ງ​ແປ​ວ່າ "ຟົດ​ແຮງ​ຈົນ​ຊິ​ປຸກ​ຄົນ​ຕາຍ​ໃຫ້​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ໄດ້" ມັນຫມາຍຄວາມແນວໃດກັນ​ແທ້? ໄປ​ຟັງ​ບົດ​ສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ Anna ກັບ Dan ລອງ​ເບິ່ງ​ເນາະ, ບາງ​ທີ​ມັນ​ອາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ໃຊ້​ສຳ​ນວນນີ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ?

Anna: So, like I said Jonathan, I can do that for you.

ເອີ່, ມັນ​ກະຄື​ກັບ​ຂ້ອຍ​ເວົ້າຫັ້ນ​ຫລະ Jonathan, ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນໃຫ້​ເຈົ້າ​ໄດ້.

Jonathan: What, Anna? I I'm sorry but I just can't hear you. What is that buzzing sound?

ແມ່ນຫຍັງເກາະ Anna? ຂ້ອຍຂໍໂທດເດີ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຍິນວ່າເຈົ້າເວົ້າ​ຫຍັງ. ມັນ​ແມ່ນ​ສຽງຫຍັງ​ຟົດສະນັ່ນຢູ່​ຫັ້ນ?

Anna: Cicadas, millions of cicadas. They are loud enough to wake the dead.

ຈັກ​ຈັ່ນ. ຈັກ​ຈັ່ນເປັນລ້ານໆ​ໂຕ. ພວກມັນຟົດ​ນັນແຮງ ຈົນ​ຈະປຸກຄົນຕາຍໃຫ້​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ມາໄດ້.

Jonathan: What are you saying?

ເຈົ້າກຳ​ລັງເວົ້າຫຍັງຢູ່ເກາະ?

Jonathan: What? ແມ່ນຫຍັງ?

Noises cannot really bring someone back to life. But when we say something is loud enough to wake the dead, we just mean it is extremely loud.

ສຽງດັງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງກັບຄືນມາມີຊີວິດໄດ້. ແຕ່​ເມື່ອ​ເຮົາ​ເວົ້າວ່າ ​ບາງ​ສິ່ງ ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ຟົດ​ນັນແຮງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ປຸກ​ຄົນ​ຕາຍໄດ້ ພວກເຮົາ​ກໍ​ມີ​ແຕ່ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ ມັນ​ດັງ​ຫຼາຍສຸດ​ຂີດ​ເລີຍ.

And that's English in a minute.