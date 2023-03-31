Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Cicadas are noisy insects, one very large group of them appears in the US every 17 years. And they are incredibly loud.
ຈັກຈັ່ນເປັນແມງໄມ້ທີ່ສົ່ງສຽງດັງແຮງ, ໂດຍເປັນກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ໆ ພວກມັນປາກົດຕົວຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນທຸກໆ 17 ປີ. ແລະພວກມັນສົ່ງສຽງດັງຟົດສະນັ່ນໄປທົ່ວແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.
Loud enough to wake the dead ຊຶ່ງແປວ່າ "ຟົດແຮງຈົນຊິປຸກຄົນຕາຍໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນໄດ້" ມັນຫມາຍຄວາມແນວໃດກັນແທ້? ໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ກັບ Dan ລອງເບິ່ງເນາະ, ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Anna: So, like I said Jonathan, I can do that for you.
ເອີ່, ມັນກະຄືກັບຂ້ອຍເວົ້າຫັ້ນຫລະ Jonathan, ຂ້ອຍສາມາດເຮັດແນວນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າໄດ້.
Jonathan: What, Anna? I I'm sorry but I just can't hear you. What is that buzzing sound?
ແມ່ນຫຍັງເກາະ Anna? ຂ້ອຍຂໍໂທດເດີ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຍິນວ່າເຈົ້າເວົ້າຫຍັງ. ມັນແມ່ນສຽງຫຍັງຟົດສະນັ່ນຢູ່ຫັ້ນ?
Anna: Cicadas, millions of cicadas. They are loud enough to wake the dead.
ຈັກຈັ່ນ. ຈັກຈັ່ນເປັນລ້ານໆໂຕ. ພວກມັນຟົດນັນແຮງ ຈົນຈະປຸກຄົນຕາຍໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້.
Jonathan: What are you saying?
ເຈົ້າກຳລັງເວົ້າຫຍັງຢູ່ເກາະ?
Jonathan: What? ແມ່ນຫຍັງ?
Noises cannot really bring someone back to life. But when we say something is loud enough to wake the dead, we just mean it is extremely loud.
ສຽງດັງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງກັບຄືນມາມີຊີວິດໄດ້. ແຕ່ເມື່ອເຮົາເວົ້າວ່າ ບາງສິ່ງ ບາງຢ່າງທີ່ຟົດນັນແຮງພໍທີ່ຈະປຸກຄົນຕາຍໄດ້ ພວກເຮົາກໍມີແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນດັງຫຼາຍສຸດຂີດເລີຍ.
And that's English in a minute.