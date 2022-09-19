ພິທີສົ່ງສະການຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ພຣະຣາຊີນີເອລິຊາແບັດ ກຳລັງຈັດຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ພະວິຫານແວັສມິນສເຕີ ອາບີ ໃນນະຄອນຫລວງລອນດອນ.
ພຣະບໍລົມມະສົບຂອງພະຣາຊີນີຊຶ່ງໄດ້ຊົງດອຍໄວ້ ຢູ່ທີ່ຫໍແວັສມິນສເຕີ ມາຕັ້ງແຕ່ວັນພຸດແລ້ວ ບ່ອນທີ່ຜູ້ໄວ້ອາໄລຫລາຍພັນຄົນ ພາກັນຍ່າງຜ່ານຫີບພຣະສົບທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ.
ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດ ແລະແຂກຜູ້ມີກຽດຈາກທົ່ວໂລກ ໄດ້ບິນໄປຍັງນະຄອນຫລວງລອນດອນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົ່ງ
ສະການຂອງຣາຊີນີເອລິຊາແບັດ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ເຕັມໄປດ້ວຍພິທີອັນງົດງານ ແລະພິທີທັງຫລາຍ.
ພຣະຣາຊີນີມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີສ່ວນໃນການວາງແຜນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການອຳລາເທື່ອສຸດທ້າຍສຳລັບພະອົງເອງ.
ອາຈານໃຫຍ່ຂອງພະວິຫານແວັສມິນສເຕີ ເດວິດ ຮອຍ ຈະເປັນຜູ້ກຳກັບນຳພິທີ ໂດຍມີພະສັງຄະລາດ ແຫ່ງແຄນເຕີບູຣີ ຈັສຕິນ ແວລບີ ຈະນຳພາພິທີສູດມົນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານນາງລິສ ທຣັສ ຜູ້ທີ່ຫາກໍໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໂດຍພຣະຣາຊີນີ ພຽງແຕ່ສອງມື້ ກ່ອນພະອົງສິ້ນພຣະຊົນ ຈະອ່ານບົດສະດຸດີ.
ຫີບພຣະບໍລົມມະສົບຂອງພຣະຣາຊີນີ ຈະຖືກນຳພາໃນວັນຈັນຕອນເຊົ້າໄປຍັງ
ພະວິຫານແວັສມິນສເຕີ ໂດຍລົດມ້າແກ່ປືນແຫ່ງຊາດຂອງກອງທັບເຮືອຣາດຊະອານາຈັກ ທີ່ຈະຈູງໂດຍທະຫານເຮືອ 142 ຄົນ. ລົດມ້າຍັງໄດ້ໃຊ້ຢູ່ໃນພິທີສົ່ງສະການໃຫ້ແກ່ພະບິດາຂອງຣາຊີນີເອລິຊາແບັດ ພຣະເຈົ້າຈອຣຈ໌ ທີຫົກ ໃນປີ 1952.
ພະວິຫານແວັສມິນສເຕີ ຍັງເປັນບ່ອນຈັດພິທີຣາຊາພິເສກຂອງພະຣາຊີນເອລິຊາແບັດ ໃນປີ 1953 ແລະພິທີສົມລົດກັບຂອງພຣະນາງ ກັບເຈົ້າຊາຍຟິລິບ ໃນປີ 1947.
ຫລັງຈາກພິທີຊາປະນາກິດສົບ ພຣະເຈົ້າຊາລ໌ສ ທີສາມ ແລະບັນດາສະມາຊິກເຊື້ອພະວົງ ຈະຍ່າງແຫ່ຕິດຕາມໄປກັບຫີບສົບ ຂອງພຣະຣາຊີນີເອລິຊາແບັດ ຜ່ານປະຕູໄຊແວລລິງຕັນ ບ່ອນຢຸດສຸດທ້າຍຂອງຣາຊີນີເອລິຊາແບັດ ກ່ອນພຣະນາງຈະຖືກນຳໄປຝັງໄວ້ຢູ່ປາສາດວິນເຊີ.
ພິທີສົງສະການຢ່າງເປັນທາງການຂອງອັງກິດ ເທື່ອສຸດທ້າຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເກືອບ 60 ປີກ່ອນ ໃຫ້ແກ່ທ່ານວິນສຕັນ ເຊີຊຽລ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ໄດ້ນຳພາອັງກິດ ຊະນະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
The state funeral of Queen Elizabeth II is being held Monday at London’s historic Westminster Abbey.
Her body has been lying in state since Wednesday at Westminster Hall, where thousands of mourners have filed past her coffin to pay their respects.
Heads of state and dignitaries from around the world have flown into London to attend Elizabeth’s funeral which is certain to be full of British pomp and circumstance.
The queen is reported to have had a hand in planning some of the details of her final farewell.
The dean of Westminster, David Hoyle, will preside over the service; the archbishop of Canterbury, Justin Welby, will deliver a sermon. Prime Minister Liz Truss, who was appointed to her office by the queen just two days before Elizabeth died, will read a lesson.
The queen’s coffin will be carried Monday morning to Westminster Abbey on the State Gun Carriage of the Royal Navy that will be drawn by 142 sailors. The carriage also was used for the funeral of Elizabeth’s father, King George VI, in 1952.
Westminster Abbey also was the site of Elizabeth’s coronation in 1953 and her wedding to Prince Philip in 1947.
After the funeral, King Charles III and other members of the royal family, in a walking procession, will accompany Elizabeth’s coffin to Wellington Arch, Elizabeth’s last stop before her burial at Windsor Castle.
Britain’s last state funeral was held almost 60 years ago for Winston Churchill, the prime minister who led Britain to a World War II victory.