ການຈັດສັນ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ຊ່ວຍໃຫ້ລັດ ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ຫຼຸດການປ່ອຍທາດຄາຣ໌ບອນລົງມາເປັນລົບ

ອີງຕາມລາຍງານຈາກການວິໄຈໃໝ່ພົບວ່າ ລັດທັສມາເນຍ ທີ່ເປັນເກາະ ຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກາຍມາເປັນພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ບໍ່ພຽງ ແຕ່ມີຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານຄາຣ໌ບອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມເປັນລົບນຳອີກ ຍ້ອນການຫລຸດຜ່ອນໃນການຕັດໄມ້, ຟີລ ເມີເຊີ (Phil Mercer) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການວິໄຈໄດ້ກວດກາຄືນເບິ່ງການຫຼຸດລົງ ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຢູ່ໃນລັດທັສມາເນຍ ມາເຖິງປະມານຊ່ວງປີ 2011.
ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະມະຫາວິ ທະຍາໄລກຣີຟຟິດຕ໌ (Griffith) ຢູ່ໃນລັດຄວີນແລນ (Queenland) ພົບວ່າ ເນື້ອໃນຄວາມໝາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນແມ່ນມາຈາກ “ການຫຼຸດຕໍ່າລົງໃນການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.”
ເຊິ່ງມັນໄດ້ຊ່ວຍປ່ຽນລັດເກາະດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊາຍຝັ່ງມະຫາສະໝຸດທາງທິດໃຕ້ຂອງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອອສເຕຣເລຍ ຈາກປ່ອຍທາດຄາຣ໌ບອນລົງມາ ທີ່ມີຜົນເປັນລົບ.
ນັກວິໄຈເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນ “ນຶ່ງໃນເທື່ອທໍາອິດຂອງໂລກ ທີ່ໃຜຫຼາຍໆຄົນຊິເຄີຍປະຕິບັດ (ການປ່ອຍທາດຄາຣ໌ບອນ) ແບບນີ້ໄດ້.”
ຫົວໜ້າທີມຜູ້ຂຽນງານວິໄຈ, ສາດສະດາຈານເບຣນແດນ ແມັກຄີ (Brendan Mackey) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກຣີຟຟິດຕ໌ ກ່າວວ່າ:
“ມັນເປັນການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ໂດຍພື້ນຖານມັນໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ອຍ ອາຍພິດຄາຣ໌ບອນລົງເທົ່າກັບປະມານ 22 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ. ລັດທັສມາເນຍ ໄດ້ກາຍມາເປັນຂົງເຂດທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຄາຣ໌ບອນທີ່ເປັນລົບ, ນີ້ຄືຜົນຮັບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກການປ່ຽນແປງໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້. ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍໆຢ່າງມັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼຸດລົງມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະວ່ອງໄວ. ສິ່ງສໍາຄັນອີກອັນນຶ່ງໃນການສັງເກດກ່ຽວກັບລັດທັສມາເນຍ ແລະເຫດ ຜົນອື່ນໆທີ່ວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດກາຍມາເປັນບ່ອນທີ່ປ່ອຍທາດຄາຣ໌ບອນເປັນລົບໄດ້ ນັ້ນກໍຄື ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊາກພືດ ແລະຊາກສັດດຶກດໍາບັນຫຼາຍເກີນໄປ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າມີໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນເອງ.”
ການສຶກສາຢືນຢັນວ່າ ການປ່ຽນແປງໃນການຈັດສັນປ່າໄມ້ຂອງລັດທັສມາເນຍ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະຂົງເຂດອື່ນໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ພວກເຂົາເຈົ້າລະບຸວ່າ “ສວນຕົ້ນໄມ້” ຫຼື ການປູກພືດອື່ນໆ ຈະຊ່ວຍສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜົນຜະລິດຈາກໄມ້ໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ອັນໄດ້ພົວພັນກັບການຕັດໄມ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂະໜາດໃຫຍ່.
ມີພຽງສ່ວນນ້ອຍໆຢູ່ໃນຜືນປ່າຂອງລັດທັສມາເນຍທີ່ຖືດຕັດໃນແຕ່ລະປີ ແລະໂຕແທນຂອງພາກສ່ວນອຸດສາຫະກໍາກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານທີ່ຍືນຍົງນັ້ນເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ “ຕົ້ນໄມ້ທຸກໆຕົ້ນທີ່ຖືກຕັດອອກໄປ ຈະຕ້ອງມີການປູກທົດແທນຄືນ ຫຼືໄດ້ຮັບການປູກຂຶ້ນມາໃໝ່ ເພື່ອອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.”
ເອກະສານລາຍງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ ລະບຸວ່າ ແຫຼ່ງທີ່ມາອັນສໍາຄັນໃນການປ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແມ່ນມາຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະຄວາມເຊື່ອມໂຊມ ອັນເນື່ອງມາຈາກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າພື້ນເມືອງ.
ຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ, ລັດຖະບານໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ການຕັດໄມ້ ທໍາລາຍປ່າພື້ນເມືອງນີ້ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ທຽບເທົ່າກັບອາຍພິດຈາກຄັວນລົດ 730,000 ຄັນໃນແຕ່ລະປີ.