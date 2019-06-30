ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວປ່າໄມ້ແລ້ວ ກຳປູເຈຍສູນເສຍປ່າ ຍ້ອນມີການລັກລອບຕັດໄມ້ ປະມານ 208,000 ເຮັກຕາໃນແຕ່ລະປີ. ເວລານີ້ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ກາງຕໍ່ປ່າໄມ້ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວມທຳການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຄືນ ແລະຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼືອ. Kevin Enoch ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພສານຈະ ນຳເອົາ ລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປ່າໄມ້ປົກຄຸມ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງດິນແດນປະເທດກຳປູເຈຍທັງໝົດ. ແຕ່ອີງຕາມການສຶກສາເມື່ອໄວໆມານີ້ ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ດັ່ງກ່າວ ຍັງສູນເສຍປ່າໄມ້ ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ ຄືມີການຕັດໄມ້ຖາງປ່າ ຫລາຍກວ່າ 200,000 ເຮັກຕາ ໃນແຕ່ລະປີ.
ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນ ປະມານນຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງດົງຊົມເພັນ (Chom Penh) ໄດ້ຫາຍໄປແລ້ວ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ຍ້ອນການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະການອະນຸມັດໃຫ້ເຮັດສວນຢາງພາລາຂອງລັດຖະບານ.
ນັ້ນຄືຂ່າວຮ້າຍສຳລັບພວກຊົນເຜົ່າກອຍ ທີ່ກາງຕໍ່ປາໄມ້ ເປັນບ່ອນທຳມາຫາກິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ປ້າ ຊິນ ບາ ສະມາຊິກໃນໜ່ວຍລາດຕະເວນປ່າໄມ້ ກ່າວເປັນພາສາຂະເໝນວ່າ:
“ປ່າໄມ້ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນສຳລັບປະເພນີເຜົ່າກອຍຂອງພວກເຮົາ. ຕົ້ນໄມ້ແລະດິນ ໄດ້ສະໜອງທຸກໆຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ລອດ. ພວກເຮົາໄດ້ເງິນມາ ຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຂອງປ່າໄມ້ທີ່ນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພວກລູກໆຂອງເຮົາໄປໂຮງຮຽນແລະຊ່ວຍພວກເຮົາຊື້ຢຸກຢາເວລາພວກເຮົາເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ.”
ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເລີ້ມພາກັນລາດຕະເວນປ່າໄມ້ດ້ວຍ ໂດຍເອີ້ນຕົນເອງວ່າ ໜ່ວຍຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຜູ້ເຖົ້າ. ລຸງ ຣົມ ຊູ ສະມາຊິກໃນໜ່ວຍລາດຕະເວນປ່າໄມ້ອີກຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງໜ່ວຍລາດຕະເວນຂຶ້ນ ຍ້ອນພວກເຮົາຢາກປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໄວ້. ພວກເຮົາຊຶ່ງເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ແມ່ນຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຕົ້ນໄມ້. ການດຳລົງຊີວິດແລະເຮັດວຽກຢູ່ກັບປ່າໄມ້ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນສຳລັບວັດທະນະທຳຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຊັ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງໆ.”
ໂດຍມີພ້າອີ່ໂຕ້ເປັນອາວຸດ ພວກລາດຕະເວັນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນປ່າເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້ໃນແຕ່ລະເທື່ອໂດຍຖືອາຫານການກິນແລະເຊື້ອໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າໄປນຳ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ທຳຮ້າຍຜູ້ໃດ ພຽງແຕ່ພະຍາຍາມ ປົກປ້ອງວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ລຸງ ຣູອົສ ລິມ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຫົວໜ້າໜ່ວຍລາດຕະເວນປ່າໄມ້ ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາພໍ້ຄົນລັກຕັດໄມ້ເລື້ອຍໆ ບາງເທື່ອ ພວກເຮົາກໍຍຶດເອົາອຸບປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ ເຊັ່ນວ່າເລື່ອຍ ກວຽນ ຫຼືສິ່ງອື່ນໆ. ຖ້າພວກເຮົາພົບພໍ້ຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ ພວມພາກັນຕັດໄມ້ຢູ່ ປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຮົາຈະຢູ່ຫ່າງໆ ແລະໂທຫາຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ໃຫ້ມາຈັດການເລື້ອງນີ້.”
ໜ່ວຍລາດຕະເວນກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກລັກລອບຕັດໄມ້ແມ່ນເປັນຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຊອກຫາຕັດໄມ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຍ້ອນປ່າໄມ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໝົດໄປແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປູເຈຍ ກ່າວວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜຸນ ໜ່ວຍລາດຕະເວນດັ່ງກ່າວນີ້ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍພວມພະຍາຍາມຫາທາງຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ.
According to Forest News, Cambodia loses about 208,000 hectares of forest every year from logging. Now some local residents who rely on the forest to make their living are fighting back and asking for help.VOA's Kevin Enochs reports.
Forests cover more than half of Cambodia's territory.
But according to recent studies, the Southeast Asian nation also has the world's highest rate of forest loss. Over 200 hectares are cleared every year.
In the north, about a third of the Chom Penh forest has disappeared since 2000 because of illegal logging and government-approved rubber plantations.
That's bad news for the ethnic Koi people who make their living off the forest.
Sin Ba, Patrol Member:
"The jungle is a vital part of our Koi culture. The trees and the land provide us with everything we need to survive. We earn money from selling various forest products, which pays for our children to go to school and helps us buy medicine when we are sick."
So they started patrolling the forest on their own, calling themselves the vigilante granddads.
Rom Su, Patrol Member:
"We set up the patrols because we want to save the jungle. We old people are very sad about what's happening to the trees. Living and working in the jungle is an important part of our culture. We're hoping to get support from interested organizations, such as NGOs."
Armed with machetes, the teams head into the jungle for several days at a time carrying their own food and fuel. They say they're not hurting anyone, just trying to protect their way of life.
Ruos Lim, Founder and Leader of Forest Patrol:
"We often find people cutting down trees. Sometimes we seize their equipment, such as chainsaws, buffalo carts or other things. If we come across a large group of people cutting down the jungle, we usually stay back at a distance and call the police chief to come and take care of it."
The vigilantes say most of those clearing the jungle are locals who looking for lumber in this region because their forests have disappeared.
Cambodian officials say in general they support the patrols and that they are also trying to cut down on illegal logging.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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