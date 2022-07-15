Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Leaves grow on trees, you know that, but the word ‘leaf’ has a few other meanings in the English language. “Turn over a new leaf.”
ໃບໄມ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ແຕ່ຄຳວ່າ 'ໃບໄມ້' ຍັງມີຄວາມໝາຍ ອັນອື່ນອີກສອງສາມຢ່າງ ໃນພາສາອັງກິດ.
“Turn over a new leaf,” ຖ້າຈະແປຕາມໂຕເລີຍ ກໍແມ່ນວ່າ “ປີ້ນໃບໃຫມ່." ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດຫລະ? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາ ລະຫວ່າງ Ana ແລະ Jonathan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະ ບາງທີທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈໄດ້.
Wow! Ana, you seem a lot happier and more awake than you usually do in the morning.
ວ້າວ ອານາ, ເຈົ້າເບິ່ງ ຄືວ່າ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ແລະຫ້າວຫັນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ທີ່ເຈົ້າເຄີຍເປັນມາໃນຕອນເຊົ້າ.
I am, because now I'm a morning person.
ແມ່ນຂ້ອຍເປັນແນວນັ້ນແທ້, ເພາະວ່າດຽວນີ້ ຂ້ອຍເປັນຄົນມີກຳລັງວັງຊາໃນຕອນເຊົ້າ ແລ້ວ.
Since when? ຕັ້ງແຕ່ຕອນໃດຫລະ?
Jonathan! I've turned over a new leaf.
ໂຈນາທານ! ຂ້ອຍໄດ້ turned over a new leaf.
I wake up early, I run. I read the entire newspaper all before 7:00. ຂ້ອຍຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ, ຂ້ອຍແລ່ນ. ຂ້ອຍອ່ານໜັງສືພິມແລ້ວໝົດກ່ອນຈະຮອດ 7:00 ໂມງ.
Wow! ວ້າວ!
To turn over a new leaf is about new beginnings. To turn over a new leaf ແມ່ນກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.
It means to change your behavior or lifestyle in a positive way, and this expression leaf refers to a page in a book, another definition of the word.
ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ ການປ່ຽນພຶດຕິກໍາ ຫຼືແບບແຜນດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານໄປໃນທາງບວກ, ແລະ ຢຸ່ໃນສຳນວນນີ້ leaf ຊຶ່ງແປວ່າ ໃບໄມ້ ແມ່ນຫມາຍເຖິງຫນ້າເຈ້ຍໃນປຶ້ມ ຊຶ່ງເປັນ ຄໍານິຍາມອີກອັນນຶ່ງຂອງຄໍາສັບນີ້. ສະນັ້ນຄຳວ່າ To turn over a new leaf ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງກໍແປວ່າ ເປີດໄປໜ້າໃໝ່ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໃໝ່ນັ້ນເອງ.
and that's English in a minute.
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