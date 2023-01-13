Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
A daisy is a kind of flower, but what do you think a doozy is?
ດອກເບັນຈະມາດນ້ອຍ ຫລື daisy ເປັນດອກໄມ້ຊະນິດນຶ່ງ, ແຕ່ເຈົ້າຄິດວ່າ doozy ມັນແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ແລະ Dan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Well Dan! That is a big book!
ເອີ່ ແດນ! ນັ້ນແມ່ນປຶ້ມຫົວບັກໃຫຍ່ເລີຍເນາະ!
It's called War and Peace. I'm reading it for my book club. It's over 1000 pages.
ມັນເອີ້ນວ່າສົງຄາມ ແລະສັນຕິພາບ. ຂ້ອຍກໍາລັງອ່ານມັນ ສໍາລັບສະໂມສອນອ່ານຫນັງສືຂອງຂ້ອຍ. ມັນມີຫຼາຍກວ່າ 1000 ໜ້າ.
Whoa. That is a doozy of a read! Does it at least have pictures?
ໂອ້. ນັ້ນມັນເປັນການອ່ານທີ່ເປັນຕາຢ້ານແທ້! ຢ່າງຫນ້ອຍມັນກໍມີຮູບຢູ່ບໍຫລະ?
Not one. And carrying it around it’s starting to hurt my back.
ບໍ່, ແມ່ນຕາອັນນຶ່ງກະບໍ່ມີ. ແລະ ການຖືມັນໄປມັນມາ ມັນກໍເລີ່ມເຮັດໃຫ້ຫຼັງຂອງຂ້ອຍປວດແລ້ວເດະໜິ.
A doozy means something that is extraordinary and unusual. It can also mean difficult to deal.
A doozy ຫມາຍຄວາມວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ພິເສດ ແລະຜິດປົກກະຕິ ຫລືຖ້າຈະທຽບໃສ່ພາສາລາວ ກໍອາດຈະແມ່ນ ພິລຶກອີ່ຫລີ. ມັນກໍຍັງຫມາຍຄວາມວ່າ ຍາກທີ່ຈະຈັດການ ຫລືຮັບມືກັບມັນໄດ້.
The word comes from “Daisy”. In the past, “daisy” describes something unusually good. But today Doozy has a much different meaning.
ຄໍານີ້ມາຈາກຄຳວ່າ "Daisy". ໃນອະດີດ "daisy" ອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ດີແບບ ພິເສດສຸດໆເລີຍ. ແຕ່ວ່າ ໃນທຸກມື້ນີ້ Doozy ມີຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກນັ້ນຫຼາຍ.