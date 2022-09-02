Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
This idiom sounds like it's about a chair “Edge of your seat”. ສຳນວນນີ້ຟັງໆແລ້ວ ຄືວ່າມັນກ່ຽວກັບຂອບເກົ້າອີ້ທີ່ທ່ານນັ່ງ. “Edge of your seat”. That sounds a little risky right?
“on the edge of my seat” ຖ້າຈະແປຕາມໂຕກໍແມ່ນຢູ່ ຢູ່ເທິງຂອບຕັ່ງນັ່ງຂອງຂອ້ຍ. ຟັງເບິ່ງແລ້ວມັນຄືວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ຫນ້ອຍນຶ່ງ ແມ່ນບໍ? ແລ້ວສຳນວນນີ້ ມີໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ກັບ Jonathan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະບາງທີມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Hey, what are you watching? ເຮີ້ຍ, ເຈົ້າກໍາລັງເບິ່ງຫຍັງຢູ່?
This movie is so exciting. It has had me on the edge of my seat the entire time.
ຮູບເງົາເລື້ອງນີ້ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍໄດ໋. ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນຈົນຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງໃຈເບິ່ງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເລີຍຫລະ.
I can't wait to see how it's going to end.
ຂ້ອຍອົດມຈລໍເບິ່ງວ່າມັນຈະຈົບລົງແນວໃດ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວຫລະ.
Oh, I've seen this movie. You're right. It kept me on the edge of my seat to. I can't believe the main character dies. Oh, thanks.
ໂອ້, ຂ້ອຍໄດ້ເບິ່ງຮູບເງົາເລື້ອງນີ້ແລ້ວ. ເຈົ້າເວົ້າຖືກ. ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນຄືກັນ. ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຊື່ອເລີຍວ່າ ຕົວລະຄອນເອກຈະຕາຍ.
Thanks. Thanks a lot. ໂອ້ ຂອບໃຈ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.
If something keeps you on the edge of your seat, you are feeling excited or maybe nervous about. What is going to happen next? We usually use this expression when talking about watching a movie, a performance or reading a book. ຖ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຮັດໃຫ້ທ່ານຢູ່ນັ່ງຢູ່ຂອບຕັ່ງຂອງທ່ານໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ຫຼື ອາດຈະຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍໃຈແດ່ກ່ຽວກັບມັນ ຈົນຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງໃຈເບິ່ງ, ຕັ້ງໃຈຟັງເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຕໍ່ໄປ? ພວກເຮົາມັກຈະໃຊ້ສຳນວນນີ້ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເບິ່ງຮູບເງົາ, ການສະແດງ ຫຼື ອ່ານປຶ້ມເລື້ອງ.
and that's English in a minute.