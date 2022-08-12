Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Horses are beautiful animals and can be many different colors, but what could this mean? “Dark horse?”
ມ້າແມ່ນສັດທີ່ສວຍງາມ ແລະອາດມີຫຼາຍສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຄຳວ່າ dark horse ຊຶ່ງແປວ່າ “ມ້າມືດ” ເດຫລະມັນມີໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ແລະ Jonathan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Did you watch the film award show?
ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງລາຍການໃຫ້ລາງວັນຮູບເງົາບໍ່?
I cannot believe “A Slug's New Body” won for best children's science movie in a foreign language.
ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອເລີຍວ່າ ເລື້ອງ “ຮ່າງກາຍໃໝ່ຂອງແມງລີ້ນໝາ” ຫລື “A Slug's New Body” ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຮູບເງົາວິທະຍາສາດເດັກນ້ອຍໃນພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ດີເດັ່ນສຸດ.
I didn't know that was a category.
ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນປະເພດຮູບເງົາແບບນຶ່ງ.
Oh it was definitely a dark horse. I thought “Cat Camp” would win, didn't you?
ໂອ້ ແນ່ນອນມັນເປັນມ້າມືດ. ຂ້ອຍຄິດວ່າເລື້ອງ “ຄ້າຍແມວ” ຫລື “Cat Camp” ຈະຊະນະຊັ້ນດອກ, ເຈົ້າວ່າບໍ່?
Oh yeah, of course.
ໂອ້, ແນ່ນອນ ກະຄິດແນວນັ້ນຫລະ.
A dark horse is someone or something that's not expected to win. But sometimes they do.
ສຳນວນ “A dark horse” ຊຶ່ງແປວ່າ ມ້າມືດນັ້ນ ໝາຍເຖິງ ບາງຄົນ ຫຼື ບາງສິ່ງ ບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ວ່າຈະຊະນະ. ແຕ່ບາງຄັ້ງ ພວກເຂົາກັບໄດ້ໄຊຊະນະແທ້.
We use “dark horse” when talking about sports, politics or, as we heard, movie awards.
ພວກເຮົາໃຊ້ຄຳ “dark horse” ໃນເວລາທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງການເມືອງ, ເລື້ອງກິລາ ຫຼື, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນ, ເລື້ອງລາງວັນຮູບເງົາ.
And that's English in a minute.