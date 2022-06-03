Welcome to English in a minute, where we teach you all about idiom in American English.
ກັບມາພົບກັນອີກເທື່ອນຶ່ງເນາະທ່ານໃນລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີຂອງພວກເຮົາ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບສຳນວນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ.
If you've ever heard someone say that they were dressed to kill. Don't worry, you're not in any danger. It's just the opposite.
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນບາງຄົນບອກທ່ານເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “dressed to kill” ຊຶ່ງຖ້າຈະແປຕາມໂຕແລ້ວກໍແມ່ນ “ນຸ່ງເຄື່ອງເພື່ອໄປຂ້າ”. ຟັງແລ້ວກໍເປັນຕາຢ້ານເນາະທ່ານ. ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງດອກ ມັນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເລີຍເພາະວ່າ ສຳນວນນີ້ທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນຈະມີຄວາມໝາຍກົງກັນຂ້າມກັນເລີຍ. ພວກເຮົາລອງມາຟັງການສົນທະນາຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນເນາະ ບາງທີທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນກໍເປັນໄດ້.
Do you see the couple over there? ເຈົ້າເຫັນຜົວເມຍຄູ່ນັ້ນບໍ່?
Yeah, it looks like they're going into that new restaurant.
ເຫັນ, ເບິ່ງຊົງພວກເຂົາເຈົ້າຄືຊິພາກັນເຂົ້າໄປໃນຮ້ານອາຫານໃໝ່ຫັ້ນເນາະ?
They look great. ພວກເຂົາເຈົ້ານຸ່ງເຄື່ອງບັກງາມໆ ເນາະ!
Oh yeah. They are dressed to kill
ແມ່ນແທ້, ເຂົາເຈົ້ານຸ່ງເຄື່ອງຈົບງາມອີ່ຫລີ.
In American English “Dressed to kill” It's a different way of saying dressed very attractively or dressed to impress.
ໃນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ ຄຳວ່າ “dressed to kill” ເປັນຄຳເວົ້າອີກແບບນຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ແທນຄຳວ່າ dressed very attractively ຊຶ່ງແປວ່າ ນຸ່ງຖືໃຫ້ດຶງດູດສາຍຕາ ຫລື dressed to impress ນຸ່ງຖືໃຫ້ຈັບຈິດຈັບໃຈຄົນ.
ສຳນວນນີ້ມີກົກເຄົ້າມາຈາກພວກອາດຊະຍາກອນ. ໃນສະໄໝກ່ອນ ພວກອາດຊະຍາກອນມືອາຊີບມັກຈະນຸ່ງເສື້ອຜ້າຈົບງາມ ເພື່ອປິດບັງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກະທຳສິ່ງຮ້າຍກາດ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນສະໄໝດັ່ງກ່າວ ຖ້າເຈົ້າຈະໄປຂ້າຄົນ ເຈົ້າກໍຈະແຕ່ງຕົວ ນຸ່ງເຄື່ອງດີໆ ແລະຈົບງາມໄປ.
ຄຳວ່າ dress, d-r-e-s-s =dress ແປວ່າ ນຸ່ງເຄື່ອງຫລືນຸ່ງຖື
ຄຳວ່າ kill, k-i-l-l =kill ແປວ່າ ຂ້າ ຫລື ສັງຫານ ແລະຖ້າໄປກັບ verb to be ກໍຈະແປວ່າຕາຍ ເຊັ່ນວ່າ Five people were killed in this accident ມີຫ້າຄົນເສຍຊີວິດໃນອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້.
ແຕ່ສຳນວນ ““dressed to kill” ແປວ່າ ນຸ່ງຖືດີ ຫລຶນຸ່ງເຄື່ອງແບບບາດຕາບາດໃຈຄົນກໍວ່າໄດ້
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