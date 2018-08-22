ການລັກລອບ ຖ່ານຫີນ ເກົາຫຼີເໜືອ ເຂົ້າສູ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ຫຼັງຈາກໂຊລໄດ້ປະກາດວ່າ ບັນດາບໍລິສັດເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ນຳເຂົ້າຖ່ານຫີນຈາກເກົາ
ຫຼີເໜືອ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານສະຫະລັດພາກັນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຄ້າຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສາກົນ.
ອົງການພາສີເກົາຫຼີ ຫຼື KCS ໄດ້ປະກາດໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ສາມບໍລິສັດເກົາຫຼີໃຕ້
ໄດ້ນຳເຂົ້າ ຖ່ານຫີນຂອງເກົາຫຼີເໜືອຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຂົນສົ່ງຜ່ານທາງທ່າເຮືອ
ຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຜ່ານມະຕິການລົງໂທດ ໃນວັນທີ 5
ສິງຫາປີ 2017 ໂດຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ສົ່ງອອກຖ່ານຫີນອອກ ເຫລັກ ຂີ້ກົ່ວ ແລະ
ແຮ່ທາດອື່ນໆ. ມະຕິອີກສະບັບນຶ່ງ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນເວລາຕໍ່ມາ ເມື່ອວັນທີ 22 ທັນວາ
ຂອງປີດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະຫະປະຊາ ຊາດ ເພີ້ມການ
ກວດກາກຳປັ່ນ ທີ່ສົງໄສວ່າຂົນສົ່ງສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ເກືອດຫ້າມ.
ອີງຕາມອົງການພາສີຂອງເກົາຫຼີແລ້ວ ການຂົນສົ່ງ 7 ເທື່ອໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ
ຫາຕຸລາຂອງປີແລ້ວນີ້ ສາມບໍລິສັດເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ນຳເຂົ້າຖ່ານຫີນເກົາຫຼີເໜືອທັງໝົດ
35,038 ໂຕນ ແລະທາດເຫຼັກ ຮວມມີມູນຄ່າເຖິງ 5 ລ້ານ 8 ແສນນຶ່ງໝື່ນໂດລາ.
ຖ່ານຫີນເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ໃນບັນດາກຳປັ່ນລົງທະບຽນ ພາຍໃຕ້ຊື່ປະເທດທີສາມຊຶ່ງ
ເດີນທາງໄປມາ ຈາກເມືອງທ່າຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຊົງລິມ ວົນຊານ ຈົງຈິງ ແລະດາອຽນແລະຖ່າຍເທສິນຄ້າຜ່ານບັນດາທ່າເຮືອຣັດເຊຍເຊັ່ນໂກລມ ວລາດີວັອສ ຕັອກ ແລະນາ
ໂຄດກາ ກ່ອນໄປເຖິງທ່າເຮືອດານຈິງ ໂພຮັງ ມາຊານ ອິນຈອນ ແລະດົງເຮ ຂອງ
ເກົາຫຼີໃຕ້.
ປັດຈຸບັນນີ້ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ກຳລັງຊອກຫາການຈັບກຸມສາມບໍລິສັດໃນການນຳ
ເຂົ້າວັດຖຸທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະປອມແປງເອກກະສານພາສີຂອງປະເທດ ທີ່ລະບຸວ່າ
ຖ່ານຫິນ ແລະແຮ່ເຫລັກ ແມ່ນມາຈາກຣັດເຊຍ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຫ້າມກຳປັ່ນສີ່ລໍາ
ສະກາຍ ແອນເຈີລ ຣິສຈ໌ ກລໍຣີ ຊາຍນິງ ຣິສຈ໌ ແລະຈິນ ລອງ ທີ່ໄດ້ຂົນສົ່ງຖ່ານຫີນ
ໄປຍັງທ່າເຮືອຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການລົງໂທດກ່າວວ່າ ການນຳເຂົ້າແບບຜິດກົດໝາຍຂອງ
ຖ່ານຫີນທີ່ຖືກຫ້າມຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນເປັນການລະເມີດທີ່ຮ້າຍແຮງ
ຕໍ່ການລົງໂທດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຄະນະກຳມະ ການສະຫະ
ປະຊາຊາດກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ ອາດຕ້ອງໄດ້ສືບສວນເພີ້ມຕື່ມ ກ່ຽວ ກັບກຳປັ່ນທີ່ຂົນ
ສົ່ງຖ່ານຫີນ ໄປຍັງເກົາຫຼີໃຕ້.
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