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ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຮົງ​ກົງ ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ຂັງ​ຄຸກ

ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຄວບ​ຄຸມ​ສູນກາງ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ທ່ານ ແຈນ ກິນ​ແມນ, ທ່ານ ເບັນນີ ໄຕ ແລະ ທ່ານ ຈູ ຢິວ ໝິງ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ສານ​ເພື່ອ​ຟັງການ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ. ເກາະ ຮົງ​ກົງ, ຈີນ. 24 ເມ​ສາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ສອງ​ຄົນ ​ຂອງ​ຂ​ະ​ບວນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄັນ​ຮົ່ມປີ 2014 ຂອງ
ເກາະ ຮົງກົງ ໄດ້ຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກ ຍ້ອນບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປະທ້ວງສະໜັບ
ສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຂະໜານໃຫຍ່.

ທ່ານ ເບັນ​ນີ ໄຕ ແລະ ທ່ານ ແຈນ ຄິນ​ແມນ ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ຂັງ​ຄຸກ 16 ເດືອນ ​
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ພຽງສອງອາທິດຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວ
ກັບ ການລວມຫົວລົບກວນສາທາລະນະ. ທ່ານ ໄຕ ແລະ ທ່ານ ຄິນແມນ ແມ່ນສອງຄົນ
ຈາກກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ “Umbrella Nine” ເຊິ່ງຖືກຕັດສິນ ວ່າມີຄວາມຜິດຫຼາຍກະທົງໃນ
ຕົ້ນເດືອນນີ້ ກ່ຽວກັບ ການລົບກວນສາທາລະນະ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຂະບວນການເຄື່ອນ
ໄຫວຄັນຮົ່ມ ທີ່ໄດ້ປິດຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ສຳຄັນຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ
ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງເກາະ ຮົງກົງ ໂດຍກົງ.

ຜູ້​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ພ້ອມ​ກັບ​ທ່ານ ຈູ ຢິ​ວ-ໝິງ ທີ່​ໜ້າ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ນັ້ນ, ໄດ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​
ການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຄອບຄອງສູນກາງໃນປີ 2013 ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດກ​ານ​ປະ​ທ້ວງ​ນຳ
ໜ້າໂດຍນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ປິດຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງຕົວເມືອງດົນເຖິງ 79 ວັນໃນ
ປີຕໍ່ມາ. ທ່ານ ຈູ ຢິວ ໝິງ ໄດ້ຮັບການລໍຖ້າລົງໂທດທາງອາຍາສອງປີ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກອີກຫ້າຄົນຂອງກຸ່ມ “Umbrealla Nine” ທ່ານ ຊິວ ຄາ-
ຈຸນ (Shiu Ka-Chun) ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກສະພາ ຮົງກົງ ຄົນປັດຈຸບັນ, ອະດີດສະມາ
ຊິກສະພາ ທ່ານ ລີ ຫວິງ-ຕັດ, ອະດີດຜູ້ນຳນັກສຶກສາ ທ່ານ ທອມມີ ຈຶງ ແລະ ທ່ານ ອີສັນ
ຈຸງ, ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ ທ່ານ ຣາຟາແອລ ວັອງ ທັງໝົດຖືກຕັດສິນ
ໂທດນັບຈາກການຂັງຄຸກ 8 ເດືອນ ເຖິງການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ທ່າ​ນ​ນາງ ແທນ​ຢາ ແຈນ, ໄດ້​ຖືກ
ເລື່ອນການຕັດສິນໂທດ ຍ້ອນວ່າລາວໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຄັ້ງໃຫຍ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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