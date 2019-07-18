ທະນາຍຄວາມ ແລະຄອບຄົວຂອງ ທ່ານຊາກິລ ອາຟຣີດີ ນາຍໝໍຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສະຫະ
ລັດ ຊອກຫາອະດີດຫົວໜ້າກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ໄກດາ ທ້າວໂອຊາມາ ບິນ ລາເດັນ
ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ທ່ານອາຟຣິດີ ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ໃນຄຸກພາຍ
ໃຕ້ສະພາບການທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ.
ທ່ານກາມາຣ ນາດິມ ທະນາຍຄວາມຕໍ່ສູ້ຄະດີ ໃຫ້ທ່ານອາຟຣິດີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງ
ໄປໃນແງ່ດີວ່າ ຊາຕາກຳລູກຄວາມຂອງທ່ານຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາ ໃນລະຫວ່າງ
ແຜນການພົບປະກັນລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣາມ ຄານ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານນາດິມ ກ່າວວ່າ “ດຣ. ອາຟຣີດີ ບໍ່ສາມາດນອນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ເນື່ອງຈາກສະ
ພາບການທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະຮ້ອນເອົ້າ ເພາະບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມຢູ່ໃນຄຸກບ່ອນທີ່ທ່ານຖືກກັກ
ຂັງໄວ້ນັ້ນ. ທ່ານອິມຣາມ ຄານ ຈະມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານອາຟຣິ
ດີ ຍັງຢູ່ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະບໍ່
ເປັນຜົນສຳເລັດ.”
ໃນການກ່າວຕໍ່ວີໂອເອນັ້ນ ທ່ານຈາມິລ ນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານຊາກິລ ອາຟຣິດີ ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຜິດຫວັງຢ່າງແຮງ ທີ່ຄະດີຂອງດອກເຕີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໃນໄລ
ຍະແປດປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ມາຮອດດຽວນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະລັດຖະບານສະ
ຫະລັດ ຄວນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ແລ້ວ.”
ທ່ານຈາມາລ ອາຟຣິດີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຢ້ຽມຢາມອ້າຍຂອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ
ເວລານີ້ ແມ່ນອ່ອນເພຍທີ່ສຸດ ເມື່ອວັນທີ 6 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ທ່ານບໍ່ສາມາດພັກຜ່ອນໄດ້ລະຫວ່າງຕອນກາງເວັນ ຫຼືສາມາດນອນ
ໄດ້ໃນຍາມກາງຄືນ. ທ່ານຢູ່ໃນຄວາມເຈັບປວດທີ່ສຸດ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍເທື່ອວ່າ ພວກຜູ້ນຳທັງສອງ
ຈະຫາລືກັນກ່ຽວກັບຄະດີຂອງທ່ານອາຟຣິດີຫຼືບໍ່. ແຕ່ອີງຕາມຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກ
ເຜີຍແຜ່ໂດຍທຳນຽບຂາວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທັງສອງຝ່າຍຈະສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆ ຮວມທັງການຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບປາກິສຖານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອນຳເອົາສະຖຽນລະພາບ
ມາສູ່ຂົງເຂດເອເຊຍໃຕ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວ
ກັບການຍົກເອົາຄະດີທ່ານອາຟຣິດີ ຂຶ້ນມາຫາລືກັນ.