ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າກອງກຳລັງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຍັບຢັ້ງການໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງຝ່າຍ ຢູເຄຣນ ແມ່ນເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາວ່າອ່ອນແອທີ່ສຸດຢູ່ຕາມແນວໜ້າ, ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າ “ບໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງ ຢູເຄຣນ, ລວມມີກອງກຳລັງພາກພື້ນດິນທີ 6 ແລະ ກອງກຳລັງລົດຖັງສອງກອງພັນ.
ໂດເນັດສ໌ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາເຂດແດນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຣັດເຊຍ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ອ້າງວ່າໄດ້ຍຶດເອົາເມື່ອປີກາຍນີ້ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຖືກປະຕິເສດໂດຍປະຊາຄົມສາກົນ.
ມັນຍັງບໍ່ທັນແນ່ນອນວ່າລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ທີ່ຖືກວາງແຜນມາດົນນານແລ້ວໂດຍ ຢູເຄຣນ ຫຼືບໍ່ ເພື່ອພະຍາຍາມຍາດເອົາເຂດແດນທີ່ຖືກກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ຍຶດໄປຫຼັງຈາກການດຳເນີນການບຸກລຸກເຕັມອັດຕາ ໃນຕົ້ນປີກາຍນີ້ກັບມາຄືນ.
ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງລາຍງານປະຈຳວັນວ່າ ມັນມີການປະທະກັນ 29 ຄັ້ງ ໃນພາກພື້ນໂດເນັດສ໌ ແລະ ລູຮານສ໌.