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ຣັດ​ເຊຍ ໂຈມ​ຕີ​ເມືອງ ດິ​ນິບ​ໂປ​ຣ​ເປ​ຕ​ຣອບ ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ແລະ ໂດ​ຣນ

  • ວີໂອເອ
ລົດ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ເມືອງ ດິ​ນິບ​ໂປ​ຣ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 22 ພຶດ​ສະ​ພາ 2023.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ໃຊ້​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ແລະ ໂດ​ຣນ ເພື່​ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂ້າມ​ຄືນ​ຕໍ່​ພາກ​ພື້ນ ດິ​ນິບ​ໂປ​ຣ​ເປ​ຕ​ຣອບ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະຢ່າງ​ໜ້ອຍ 8 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ພາກ​ພື້ນ ທ່ານ ເຊີ​ຮີ ລີ​ສັກ, ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັ້ນ Telegram ວ່າ, ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ລວມ​ມີ​ຕຶກ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ແລະ ລົດຫຼາຍ​ຄັນ.

ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ກໍ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ ແອັບ​ພ​ລີ​ເຄ​ຊັ້ນ Telegram ເຊັ່ນ​ກັນ​ວ່າ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ປະ​ກອບ​ມີ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ 16 ລູກ ແລະ ໂດ​ຣນ ຊາ​ເຮັດ 20 ລຳ, ແລະ ວ່າ​ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນໄພ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ​ຕົກ 4 ລູກ ແລະ ໂດ​ຣນ 20 ລຳ.

ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕໍ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້ ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ການ​ຍາດ​ເອົາ​ເຂດ​ແດນ​ຄືນ​ຈາກກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.

​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິ​ເຄ​ລຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າການ​ລະ​ດົມ​ຍິງ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຕັດ​ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຄວາມ​ແຮງ​ສູງ ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຈາກ​ພາຍນອກ​ ໃຫ້​ໂຮງ​ງາ​ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ.

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