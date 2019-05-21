ນາງແຢມມີ ແລະເພື່ອນຂອງລາວຜັດປ່ຽນກັນນອນເອົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜະຈົນໄປອອກຈາກເຮືອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ຮ່ວມກັນນັ້ນ ພຽງແຕ່ ສອງ ສາມມື້ໃດ ໄປເທື່ອນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອໄປຊອກອາຫານມາສະສົມໄວ້ ແລະໄດ້ຍຸຕິການກະຈາຍສຽງອອກອາກາດສົດທາງເວັບໄຊທ໌ ເພື່ອວ່າບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເສຍທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປ.
ຢູ່ຮ່ວມກັນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີວົງດົນຕີ ໄຟເຢັນ (Faiyen) ຫລື Cold Fire ທີ່ມີເນື້ອຮ້ອງແບບສຽດສີ ວິຈານການປົກຄອງແບບກະສັດພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນຂອງໄທແລະລັດຖະບານທະຫານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນທີ່ອາດມີ ການປະທະກັນຢ່າງເປັນອັນຕະລາຍກັບພວກທະຫານທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ນັ້ນໄດ້.
ຄ້າຍຄືກັນກັບຄົນໄທທີ່ຕ້ານລັດຖະບານຫລາຍສິບຄົນ ທີ່ໄດ້ເອົາຕົນເອງໄປຫລົບ ລີ້ຢູ່ໃນລາວແບບຄົນພັດຖິ່ນໃນຊຸມປີໝໍ່ໆມານີ້ ຍ້ອນຢ້ານກົວຕໍ່ການຖືກໂຈມຕີ ຫລື ຖືກຈັບຢູ່ໃນປະເທດຕົນ, ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນບ້ານ ແລະການຫາຍສາບສູນຂອງນັກເພື່ອນເຄື່ອນໄຫວໄທ 4 ຄົນ ໃນຫລາຍອາທິດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກສັ່ນຄອນ.
"ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາເປັນພວກທີ່ລັດຖະບານໄທຕ້ອງການຕົວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງແຢມມີ (Yammy), ຊຶ່ງເປັນຊື່ໃຊ້ໃນເທິງເວທີຂອງນາງ ຣົມສະລີ ສົມບູນຣັດຕະນະກຸນ (Romchalee Sombulrattanakul) ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ.
ນາງເວົ້າວ່າ "ດຽວນີ້ພວກເຮົາປ່ຽນກັນນອນ ເພື່ອວ່າໃຫ້ມີຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຍາມຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.” ນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຮົາຈະບໍ່ໜີຈາກບ່ອນຢູ່ຂອງຕົນເອງໄປເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະມີຄວາມຈຳເປັນ ພຽງແຕ່ໄປຊື້ອາຫານ ແລະພວກເຮົາຊື້ອາຫານໃຫ້ກິນກຸ້ມ ສອງ ສາມມື້ໄດ້.”
ການລະວັງໄພແມ່ນມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ມີລາຍງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ນັກເຄື່ອນໄຫວໄທສາມຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລາວຖືກຈັບຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະໄດ້ຖືກນຳຕົວສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ແລະການກັບໄປບ້ານຍ້ອນຖືກບັງຄັບຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວໄທອີກຄົນນຶ່ງ ຢູ່ມາເລເຊຍ ໃນສອງມື້ຕໍ່ມາ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກທະນາຍຄວາມຂອງນາງ.
ແມ່ຍິງທີ່ຖືກເນລະເທດຈາກມາເລເຊຍ ໄດ້ຖືກຂັງຢູ່ໃນຄຸກສຳລັບແມ່ຍິງ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫລວງບາງກອກ ແລະຖືກ່າວຫາວ່າ ປຸກລະດົມຄົນໃຫ້ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນອົງການສືບລັບ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທະນາຍຄວາມຂອງນາງ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄທ, ທ່ານປຣາວິດ ວົງສຸວັນ (Prawit Wongsuwan) ກ່າວຕໍ່ ພວກນັກຂ່າວໃນອາທິດນຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ມີສາມຄົນທີ່ຫາຍສາບສູນໄປຢູ່ໃນຫວຽດນາມນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຄິດຢ້ານວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທະຫານ ອາດຈະກັກຂັງພວກເຂົາໄວ້ຢູ່ໃນບ່ອນລັບກໍຕາມ.
ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ຢູ່ໃນລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຕືອນໄພ ໃນລະດັບສູງ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາ ປີກາຍເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອທ່ານ ສຸຣະໄຊ ແດນວັດຕະນານຸສອນ (Surachai Danwattananusorn) ທີ່ດຳເນີນລາຍການວິທະຍຸຜ່ານອິນເຕີແນັດ ຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ມີການຕຳໜິຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງຂອງທະຫານ ແລະກະສັດ ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປ. ໃນເດືອນຕໍ່ມາ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ 2 ຄົນ ຄື ຊາດຊານ ບຸບຜາວັນ (Chatcharn Buppawan) ແລະ ໄກຣເດດ ລືເລີດ (Kraidej Luelert) ໄດ້ເສຍຊີວິດ; ຊຶ່ງສົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກພົບຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍທີ່ມີກ້ອນດິນຈີ່ມັດໃສ່ເຕັມຕົວ.
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