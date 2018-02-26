ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ UXO ອອກ
ໄປຈາກເຂດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ທັງໝົດ ເພາະຫລາຍພື້ນທີ່ຍັງ
ບໍ່ຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນ.
ພົນຕີຄໍາລຽນ ອຸທະໄກສອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາ
ຊົນລາວ ຖະແຫລງວ່າ ການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ UXO ອອກໄປ
ຈາກເຂດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນປີ 2017 ຜ່ານມາສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 1,026 ກວ່າເຮັກຕາ ໂດຍເກັບກູ້ລະເບີດໄດ້ທັງໝົດ
128 ໜ່ວຍໃນປີນີ້ ເປັນລະເບີດຂະໜາດ 250 ປອນຈໍານວນ 2 ໜ່ວຍ
ແລະຊິ້ນສ່ວນລະເບີດ ຫລືໂລຫະຕ່າງໆ ອີກເຖິງ 211,562 ຊິ້ນສ່ວນ.
ສໍາລັບປີ 2018 ນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການກວດກູ້ລະເບີດ
UXO ໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 1,798 ເຮັກຕາທີ່ເປັນເຂດແລວທາງ, ເຂດທີ່ຕັ້ງສະ
ຖານີລົດໄຟ ແລະເຂດທາງຊອຍ ຫາກແຕ່ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາກໍມີບັນຫາໃນຫລາຍດ້ານ ເຊ່ນ ບໍລິສັດຈາກຈີນ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຈລະຈາ
ໄກ່ເກ່ຍ ຫລືຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງ ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນ
ດັ່ງທີ່ ພົນຕີຄໍາລຽນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ບາງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ກວດກູ້ໃຫ້ກ່ອນ.
ໃນບາງສ່ວນສັນຍາ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ການຮ່ວມມືດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຕໍ່ວຽກງານ
ກວດກູ້ລະເບີດ, ບາງບໍລິສັດດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໄປກ່ອນໂຄງການເປີດ
ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຫລາຍໆຈຸດໄປພ້ອມກັນ
ໂດຍບໍ່ລໍຖ້າການອະນຸຍາດ ຫລືວ່າບໍ່ລໍຖ້າການກວດລະເບີດກ່ອນ. ພື້ນ
ທີ່ກວດລະເບີດບາງບ່ອນບໍ່ທັນໄກ່ເກ່ຍກັນກັບປະຊາຊົນໃຫ້ສໍາເລັດ
ກ່ອນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປກວດກູ້ລະເບີດໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ
ເຂດຕົວເມືອງ ແລະຊຸມຊົນທີ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຫລາຍ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານລັດຕະນະມະນີ ຄູນນີວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ
ໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ຢືນຢັນວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນີ້
ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວຈໍານວນ 4,411 ຄອບຄົວ ໃນເຂດ 13 ເມືອງໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທີ່ດິນທີ່ຖືກກະທົບ 3,832 ເຮັກຕາ, ສິ່ງປຸກສ້າງ
3,346 ຫລັງ, ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆແລະໄມ້ກິນໝາກ ຫຼາຍກວ່າ 9 ແສນຕົ້ນ.
ໂດຍການຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນສະເພາະໃນເຂດແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ,
ແລະ ຫລວງພະບາງ ນັ້ນ ໄດ້ແບ່ງເປັນດິນນາ, ໃນຕົວເມືອງທີ່ຕິດຖະໜົນ
ສາຍເອກ, ຕິດທາງຊອຍ ແລະດິນນາ ທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງນັ້ນ ຈະໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍ
11,000-80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ. ສ່ວນທີ່ດິນທີ່ຢູ່ເຂດຊານເມືອງທີ່ຕິດທາງ
ຫລວງແຫ່ງຊາດ ຕິດທາງຫລວງແຂວງ ແລະ ດິນທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ ກໍຈະໄດ້ຮັບ
ຄ່າຊົດເຊີຍ 16,000-40,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ. ສ່ວນດິນອື່ນໆ ໃນເຂດຊົນ
ນະບົດຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ 11,000-15,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ.
ສ່ວນໃນເຂດແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນວຽງຈັນ ນັ້ນ ດິນນາໃນຕົວເມືອງທີ່
ຕິດຖະໜົນສາຍເອກ ຕິດທາງຊອຍ ແລະ ດິນບໍ່ມີເສັ້ນທາງ ຈະໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍ
20,000-30,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ດິນຢູ່ຊານເມືອງທີ່ຕິດທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ຕິດທາງຫລວງແຂວງ ແລະດິນບໍ່ມີເສັ້ນທາງ ຈະໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍ 15,000-
25,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນດິນໃນເຂດເມືອງ ໄຊທານີ ຈະໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍ
55,000-107,000 ກີບ ຕໍ່ຕາແມັດ ແລະ 50,000-137,000 ກີບ ຕໍ່ຕາແມັດ ສຳລັບດິນນາໃນເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ.
ນອກຈາກນີ້ ກໍໄດ້ກຳນົດຄ່າຊົດເຊີຍ ສຳລັບດິນສວນ, ດິນປູກສ້າງ ແລະ ສິ່ງ
ປຸກສ້າງທີ່ຮວມເຖິງເຮືອນຢູ່ອາໄສອີກດ້ວຍນັ້ນ ຊຶ່ງຈະຊົດເຊີຍຕາມສະພາບຕົວ
ຈິງ ຫຼື ລາຄາໃນການກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນຈິງ ໃນແຕ່ລະລາຍການເປັນສຳຄັນ ແລະ
ທາງການລາວ ຍັງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ ໃຫ້ກັບປະຊາ
ຊົນທີ່ບໍ່ຢາກຈະສ້າງເຮືອນໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີກໍານົດວ່າຈະສຳເລັດແລ້ວ ແລະເປີດການ
ເດີນລົດ ໃນຕົ້ນປີ 2022. ມັນເປັນການຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບ
ຈີນ ໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າເງິນທຶນລວມ 6,000 ລ້ານໂດລາທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 417 ກິໂລແມັດ ຈາກບໍ່ເຕັນ ມາເຖິງນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ.
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