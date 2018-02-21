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ລາວໄດ້ປຽບ ດຸນການຄ້າ ໃນປີ 2017 ຊຶ່ງເປັນປີທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນ

ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຜ່ານປະຕູດ່ານລາວບາວ ຢູ່ພາກກາງ ຂອງຫວຽດນາມ ຊຶ່ງມີຊາຍແດນຕັດກັບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂອງລາວ

ການຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ລາວ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເກີນ​ກວ່າ 9 ພັນ 345 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໂດຍ​ທີ່ລາວ
​ໄດ້​ປຽບດຸນ​ການ​ຄ້າ ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 261 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ປີ 2017 ທັງ​ຄາດ​ວ່າ ມູນ​ຄ່າການ
​ຄ້າ​ ຈະ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເປັນ 9 ພັນ 993 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ປີ 2018.

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ເຊີນຟັງລາຍງານເລື່ອງລາວໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າ ເປັນປີທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກະຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະກໍາ​ ​ແລະການ​ຄ້າລາຍ​ງານ​ວ່າ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ລາວໃນ​ຊ່ວງ​
ປີ 2017 ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເກີນ​ກວ່າ 9 ພັນ 345 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ອອກ​ໄປ​
ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ເກີນ​ກວ່າ 4 ​ພັນ 803 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 13.4 ​ເປີ​ເຊັນ
​ເມື່ອທຽບ​ໃສ່ກັບ​ປີ 2016. ສ່ວນ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ກໍ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ
4 ພັນ 542 ລ້ານ​ໂດ​ລາ, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ 7.6 ​ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່ກັບ​ປີ 2016 ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ໄດ້​
ປຽບດຸນ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 261 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ແລະ​ຖື​ເປັນ​ປີ​ທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ປຽບ
ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປ​ະ​ເທດ.

ສໍາລັບ​ໃນ​ຕະຫລອດ​ປີ 2018 ນີ້ ລັດຖະບານ​ລາວ​ກໍ​ຄາດ​ໝາຍວ່າ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ
ຈະ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເປັນ 9 ພັນ 993 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ສາມາດ​ຊຸກຍູ້​ການ​ສົ່ງ​ສິນ
ຄ້າອອກ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າໝາຍ ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 5 ພັນ 015 ລ້ານ​
ໂດ​ລາ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໃຫ້​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມບໍ່​ເກີນ 4 ພັນ
978 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ໄດ້​ປຽບດຸນ​ການ​ຄ້າ ​ເປັນ​ປີ​ທີ 3 ​ໂດຍ​ສິນຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​
ຕົ້ນຕໍ​ແມ່ນ​ໄຟຟ້າ, ​ແຮ່​ທາດ, ສິນຄ້າ​ອຸດ​ສາ​ຫະກໍາ ​ແລະ​ສິນຄ້າ​ກະສິກໍາ. ຫາກ​ແຕ່​ບັນຫາ
​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ກໍ​ຄື​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ​ກະສິກໍາ​ຂອງ​ລາວ ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ໂດຍ​ມີ​ສາ
​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ຜະລິດ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານທັງ​ຍັງ​ຂາດ​ການສະໜັບສະໜຸນ
ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ຈາກ​ພາກ​ລັດ​ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ວາລີ ​ເວດ​ສະ​ພົງ ສະມາ​ຊິກ​ສະພາ
​ແຫ່ງ​ຊາດ ຈາກ​ເຂດ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ
“​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງກະສິກໍາ​ທີ່​ມີ​ການ​ຫລຸດ​ລົງ ກະ​ມີ​ຫລາຍ​ສາ​ເຫດ​ເນາະ ນຶ່ງ​ໃນ​ຫັ້ນ ລັດຖະບານ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ລົງທຶນ​ໃສ່​ຂະ​ແໜງການ​ນີ້ ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ ​ເພາະວ່າ ສ່ວນ​ຫລາຍ
​ຜ່ານ​ມາ​ຫັ້ນ ​ແມ່ນ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ເຮັດ ​ເອງ​ຕາມ​ຄວາມຮູ້-ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ປະ
ຊາຊົນ​ເນາະ. ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຫາ​ຕະຫລາດ ຊາວ​ກະສິກອນ ຊິ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ເອງ ຫລື​ສິ​ໄປ​
ຫາ​ຕະຫລາດ​ເອງ​ນີ້ບໍ່​ໄດ້​ເນາະ. ບັນຫາ​ໂຕນີ້ ​ແມ່ນ​ທາງ​ຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ອງ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຫາ​ຕະຫລາດ ​ແມ່ນ​ແຕ່​ເລື່ອງ​ລາຄາ ​ເຂົາ​ເຈົ້າຮູ້​ແຕ່​ຜະລິດ ​ໂຕນີ້
ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ນໍາພາ ​ແລະ​ອີກ​ໂຕ​ນຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າຍືນ​ຍົງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ.”

ທາງ​ດ້ານກະຊວງການຄ້າຂອງໄທລາຍ​ງານ​ວ່າ ການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທໃນປີ
2017 ນີ້ຜ່ານ​ມາ ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 8 ພັນ 164 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ
2014 ເຖິງ 150 ເປີເຊັນ ແລະຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ເຊື່ອວ່າການຄ້າ
ລະຫວ່າງລາວກັບໄທຈະມີມູນຄ່າ​ເຖິງ 10,000 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2020 ອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍສິນຄ້າສຳຄັນທີ່ລາວສົ່ງຂາຍໃຫ້ໄທ ກໍຄືກະແສໄຟຟ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ ສິນຄ້າກະ
ສິກໍາ. ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ລາວ ນຳເຂົ້າຈາກໄທກໍຄື ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ສິນຄ້າທຶນ ແລະວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໂດຍທີ່ໄທຍັງຈະເປັນຝ່າຍທີ່ໄດ້ດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວ ໃນມູນຄ່າບໍ່
ໜ້ອຍກວ່າ 2 ພັນ 300 ລ້ານໂດລາໃນ​ແຕ່ລະປີ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາດຕະການນຶ່ງທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຄວບຄຸມ
ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດກໍຄື ການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນອັດຕາ
10 ເປີເຊັນ ຈາກຄົນລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຕິດຕົວຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າ
ມາໃນລາວ ທີ່ມີລາຄາເກີນ 4 ແສນກີບ ຫຼຶື 50 ໂດລາ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການເງິນ ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຢູ່ສະເພາະດ່ານມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ​ແຕ່ກໍໄດ້ຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ຈາກຄົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວ ດ້ວຍລົດສ່ວນຕົວ
ເປັນດ້ານ​ຫລັກ.

ສ່ວນມາດຕະການສົ່ງເສີມການສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະ
ລິດສິນຄ້າໃນພາກອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະກຳ ກໍໄດ້ມີການດຳເນີນມາດ
ຕະການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດໃຫ້ຕໍ່າລົງ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ
​ໃນປີ 2016 ມີມູນຄ່າລວມ 8 ພັນ 739.1 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ກໍເປັນການສົ່ງສິນຄ້າອອກ
4 ພັນ 523.9 ລ້ານໂດລາ ແລະ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ 4 ພັນ 215.2 ລ້ານໂດລາ ອັນເປັນ
ຜົນເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຝ່າຍທີ່ໄດ້ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 308 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງກໍນັບເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລາວໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນຮອບກວ່າ 40 ປີ ອີກ​ດ້ວຍ.

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