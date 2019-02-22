ທາງການລາວຕຽມການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃຫຍ່ ໃຫ້ກັບທົ່ງໄຫຫີນ ໂດຍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ
ອົງການ UNESCO ຈະມີມະຕິເພື່ອຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 3 ໃນລາວ
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນກາງປີ 2019 ນີ້ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານນາງນວນສີ ສິດທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳແລະ
ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຊຽງຂວາງ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ "ເອກກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້
ປະກອບການນຳສະເໜີເພື່ອຂໍສະຖານະຂອງການເປັນ ມໍລະດົກໂລກໃຫ້ແກ່
ທົ່ງໄຫຫີນໃນລາວ ໄດ້ຍື່ນຕໍ່ອົງການ UNESCO ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແລະເຊື່ອໝັ້ນ
ວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງປະຫວັດສາດ ໃນໄວໆນີ້
ໂດຍພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບກໍຈະຈັດການສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ເມື່ອ
UNESCO ໃຫ້ການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນ
ເປັນມໍລະດົກໂລກແລ້ວນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງນວນສີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນກ່ຽວກັບການຮັບຮອງນີ້ພວກເຮົາກະແມ່ນຫຼາຍສົມຄວນ ເມື່ອໃດເພິ່ນຕອບ
ມາວ່າຮອບຮອງ ແຂວງພວກເຮົາກໍຈະກະກຽມວ່າ ຈະເຮັດຊ່ຳໃດ ສະຫຼອງແນວໃດ
ປັບປຸງດ້ານບຸກຄະລາກອນຂອງໜ່ວຍງານມໍລະດົກຂັ້ນບ້ານ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອວ່າກຽມ
ພ້ອມຕົວນີ້ ປັບປຸງສະຖານທີ່ການປົກປັກຮັກສາ ອະນາໄມຕ່າງໆນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້
ກຽມໄວ້ໝົດແລ້ວ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ UNESCO ໄດ້ເດີນທາງມາເກັບຂໍ້ມູນ
ແລະກວດກາຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງທົ່ງໄຫຫີນເມື່ອເດືອນຕຸລາ 2018
ຊຶ່ງຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ກໍເຊື່ອວ່າອົງການ UNESCO ຈະຮັບຮອງ ໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນ
ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງປະຫວັດສາດ ໃນກາງປີ 2019 ນີ້.
ການສະເໜີໃຫ້ອົງການ UNESCO ພິຈາລະນາເພື່ອຮັບຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນ
ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ເລື່ອນມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ ເພາະວ່າທາງການລາວຍັງຂາດ
ການສຶກສາ ໃນລາຍລະອຽດແລະກຳນົດແຜນການຄຸ້ມຄອງແລະອະນຸລັກເຂດ
ທົ່ງໄຫຫີນ ທີ່ຜ່ານມາກໍຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ອົງການ UNESCO
ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນການທີ່ໄຫຫີນ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໜ່ວຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້
ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ໃນການເກັບກູ້ຂໍ້ມູນແລະຂຶ້ນທະບຽນ
ໄຫຫີນທຸກໜ່ວຍ ຢ່າງຍາວນານ ທັງກໍຍັງຍາກຕໍ່ການອະນຸລັກແລະປົກປັກຮັກສາ
ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະດວກ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງເຂດທົ່ງໄຫຫີນດັ່ງກ່າວ
ທາງການລາວ ກໍໄດ້ເລືອກເອົາ ສະເພາະ 11 ຈຸດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ອົງການ
UNESCO ເພື່ອຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນໂອກາດທີ່ຄະນະຊ່ຽວຊານ
ຂອງອົງການ UNESCO ເດີນທາງມາກວດກາທົ່ງໄຫຫີນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2018
ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄຫຫີນ ທັງ 11 ຈຸດ ດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງຄຳ ເມືອງແປກ
ເມືອງຜາໄຊ ແລະເມືອງພູກູດ ຊຶ່ງມີໄຫຫີນທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ແລ້ວ ຈຳນວນ
999 ໜ່ວຍ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງການລາວຍັງສະເໜີໃຫ້ ອົງການ UNESCO ຮັບຮອງເຂດ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນໜາມໜໍ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງ
ທຳມະຊາດອີກດ້ວຍໂດຍລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປະສົບ
ຄວາມສຳເລັດ ໃນການສະເໜີໃຫ້ ອົງການ UNESCO ຮັບຮອງເອົາອຸດທະຍານ
ແຫ່ງຊາດ Phong Nha – Ke Bang ໃນແຂວງກວາງບິງ ເປັນມໍລະດົກທາງທຳມະ
ຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການມາແລ້ວເມື່ອປີ 2003 ຈຶ່ງເປັນໂອກາດດີສຳລັບ ຄະນະຮັບ
ຜິດຊອບຂອງທາງການລາວ ຈະໄດ້ຮັບຖ່າຍທອດປະສົບການຈາກຄະນະຊ່ຽວຊານ
ຂອງຫວຽດນາມໂດຍຕົງ ເພື່ອນຳສະເໜີເອກກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ເຖິງ ອົງການ
UNESCO ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນຕົ້ນປີ 2019 ນີ້ ເຊັ່ນດຽວກັບການນະສະເໜີໃຫ້
ອົງການ UNESCO ຮັບຮອງເອົາລຳວົງລາວແລະຜ້າສິ້ນລາຍນາກຂອງລາວ
ເປັນມໍລະດົກທາງນາມມະທຳ ຂອງໂລກອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນອົງການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ປ່າໄມ້ ແລະຊີວະນາໆພັນຂອງລັດຖະບານ
ເຢຍຣະມັນ (GIZ) ລາຍງານວ່າການຊ່ອຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ໃນການກຽມຄວາມ
ພ້ອມໃນການນະສະເໜີອົງການ UNESCO ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາເຂດພູຫີນໜາມໜໍ່
ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ໄດ້ດຳເນີນການ ໃນ 3 ດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດ
ຕະຖານທີ່ ອົງການ UNESCO ກຳນົດຄືແຜນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານດ້ານ
ເທັກນິກ ແລະການບໍລິຫານງານພາຍໃນ ກົມມໍລະດົກຂອງລາວ ໂດຍການດຳເນີນງານ
ໄດ້ແລ້ວເສັດ ໃນທ້າຍປີ 2018.
ປັດຈຸບັນ ລາວມີມໍລະດົກໂລກ 2 ແຫ່ງ ກໍຄື ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະຜາສາດວັດພູ
ແຂວງຈຳປາສັກ ສ່ວນສຽງແຄນລາວ ກໍຖືກຮັບຮອງ ເປັນມໍລະດົກ ທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້
ດ້ານສຽງເພງຂອງມະນຸດຊາດ ແລະມອບໃບປະກາດໃຫ້ທາງການລາວ ເມື່ອເດືອນມີນາ
2018 ທີ່ນະຄອນປາຣີ ສ່ວນລຳວົງລາວ ແລະລາຍນາກຂອງສິ້ນໄໝລາວນັ້ນ ກໍຄາດ
ວ່າອົງການ UNESCO ຈະຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນປີ 2019 ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.
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