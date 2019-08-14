ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຍາກຈົນຍັງບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງ ຂະບວນການຍຸຕິທຳຢ່າງແທ້ຈິງ
ເພາະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເກີນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທັງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ຊ່ອຍເຫຼືອໃດໆ ຈາກລັດຖະບານລາວ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ບັນຫານຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວ
ຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ໂທລະສັບສາຍຕົງເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຂໍໃຫ້ດຳເນີນ
ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ກໍຄື ຄວາມສະເໝີພາບຂອງປະຊາຊົນ ໃນການ
ເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງມີ
ລັກສະນະທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບກັນ ລະຫວ່າງຄົນທຸກກັບຄົນຮັ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໃນຄະດີຄວາມທີ່ຂັບແຍ້ງລະວ່າງຄົນທຸກ ກັບຄົນຮັ່ງນັ້ນ ກໍຈະສິ້ນສຸດລົງ ດ້ວຍຄົນຮັ່ງ
ທີ່ເປັນຝ່າຍທີ່ຊະນະຄະດີຄວາມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກນັ້ນ
ຍ່ອມບໍ່ມີທຶນຊັບ ສຳລັບນຳໃຊ້ ໃນການດຳເນີນຄະດີ ໃນຊັ້ນສານນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ ຂັ້ນສູງໃນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢືນຢັນວ່າ“ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ຢາກເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳນີ້ແຕ່ວ່າ ເຂົ້າບໍ່ເຖິງຍ້ອນມີກຳແພງເລື້ອງຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ ຄ່າວາງສານ ຄ່າດຳເນີນຄະດີ ຄ່າອາກອນຂອງລັດ ຄ່າຈ້າງທະນາຍ ຄ່າຈ້າງ
ທີ່ປຶກສາ ປະຊາຊົນຂາຍໄກ່ໂຕນຶ່ງກິໂລກນຶ່ງ ຈະໄດ້ປະມານສີ່ສິບພັນກີບ ແຕ່ຫຼາຍ
ກວ່ານັ້ນ ເອົາມາແຕ່ໃສ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ອັບປະໂຫຍດ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ.”
ສ່ວນທ່ານຈະເລີນ ເຍີຍປາວເຮີ ໂຄສົກລັດຖະບານ ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ເລັ່ງການບັງຄັບ
ຄະດີຕາມການຕັດສິນຂອງສານປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສັດທາ ຕໍ່ຂະບວນ
ການຍຸຕິທຳຂອງລາວ ເນື່ອງຈາກປາກົດວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 29,000 ຄະດີ ທີ່ສານໄດ້
ຕັດສິນໄປແລ້ວ ຫາກແຕ່ຍັງບໍ່ມີການບັງຄັບຄະດີໃຫ້ເປັນໄປຕາມການຕັດສິນຂອງສານ
ແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າ ມີການແກ່ຍາວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການບັງຄັບຄະດີເກີດຂຶ້ນຈິງ
ກໍຍ່ອມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສື່ອມສັດທາ ຕໍ່ລະບົບສານຍຸຕິທຳຂອງ
ລາວ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານຈະເລີນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ “ທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
ກະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຊອກຫາວິທີການ ມາດຕະການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງ
ສານທີ່ມີຜົນສັກສິດທາງດ້ານກົດໝາຍແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດແລະມີຜົນສັກສິດ
ມີປະສິດທິຜົນ ໃນຂໍ້ນີ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພິ່ນກະໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າປັດຈຸບັນນີ້
ມີຄະດີທີ່ສານປະຊາຊົນຕັດສິນທີ່ມີຜົນສັກສິດທາງດ້ານກົດໝາຍນັ້ນເຖິງ 29,000
ກວ່າເລື້ອງທີ່ຍັງຄ້າງປະຕິບັດ ແລະປະຕິບັດໄດ້ຍາກ.”
ທາງດ້ານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາຍງານວ່າ ສະເພາະຢູ່ຊັ້ນສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ໄດ້ມີຄຳຕັດສິນຄະດີຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ 24,430 ຄະດີ ໃນປີ 2017 ຫາ 2018 ຜ່ານມາ
ຊຶ່ງໃນນີ້ ແບ່ງເປັນຄະດີອາຍາ 19,617 ຄະດີ ແລະຄະດີແພ່ງ 4,813 ຄະດີ ໂດຍຄະດີ
ທັງໝົດ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນບັງຄັບຄະດີ ທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນ
ລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ສ່ວນອົງການ Human Right Watch ລາຍງານວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນ
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງແລະໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງເກີດ
ບັນຫາຊັກຊ້າ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງປາກົດວ່າ ໄດ້ມີການ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເກົ່າ ທີ່ຖືກແທນທີ່ໂດຍກົດໝາຍໃໝ່ແລ້ວ ພາຍໃຕ້ສະພາບການ
ດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດກົດໝາຍຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຂັດແຍ້ງກັບພະນັກ
ງານລັດ ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດໃນທີ່ດິນທີ່ຖືກບັງຄັບເວນຄືນຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານອົງການ USAID ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອລັດຖະ
ບານລາວເພື່ອພັດທະນາໂຄງຂ່າຍການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆດ້ວຍ Appli-
cation ໃນລະບົບໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງ ແລະໄດ້ຮັບຂ່າວສານດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງ
ເທົ່າທັນ ກັບສະພາບການ ທັງຍັງໄດ້ພັດທະນາລະບົບທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ
ຕະຫຼາດໂລກ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວແລະຕ່າງຊາດສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນລາວຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ ແລະສາມາດປະກອບຄວາມເຫັນ
ຕໍ່ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໄດ້ດ້ວຍ.
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