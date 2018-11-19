ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວຢືນຢັນວ່າ ຈະບໍ່ມີການຮັບສິນບົນໃນການອອກເອກະ
ສານສິດທິຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນອີກຕໍ່ໄປ ດ້ວຍລະບົບ
ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍປະຕູດຽວ ທີ່ໂປ່ງໃສ.
ທ່ານບຸນທຳ ພຸດທະວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດ
ລ້ອມຂອງເຂດນະຄອນວຽງຈັນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຫ້ອງວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງເຖິງບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ປັບປຸງລະບົບໃຫ້ການບໍລິການ
ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດ ຫລືການອອກເອກະສານສິດທິຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນໃຫ້ມີ
ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີຫາງສຽງຈາກສັງຄົມຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ວ່າໄດ້ມີການຮຽກ ແລະຮັບເອົາສິນບົນຈາກປະຊາຊົນ ແລະບໍລິສັດເອກະ
ຊົນຕ່າງໆ ທີ່ມາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ຊຶ່ງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ສຳລັບໃນເຂດ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂແລ້ວ ໂດຍຈະບໍ່ການຮຽກ ແລະຮັບ
ເອົາສິນບົນອີກຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ ທ່ານ ບຸນທຳ ຢືນຢັນວ່າ
“ດຽວນີ້ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວແລ້ວ ຈະເປັນປະຊາຊົນ
ຈະເປັນທະຫານ ຕຳຫລວດ ເປັນພະນັກງານຢູ່ໃສກໍແລ້ວແຕ່ ມາພົວພັນພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນ ຕ້ອງຕາມລຳດັບຄີວ ບໍ່ມີເຊັນລັດຄີວ, ແຊງຄີວ, ບໍ່ວ່າ ຈະມີເອື້ອ
ສິນນ້ຳໃຈມາແລ້ວເຊັນກ່ອນ ຜູ້ບໍ່ມີສິນນ້ຳໃຈບໍ່ເຊັນ ບໍ່ມີແລ້ວ ຈະເປັນການຂຶ້ນທະ
ບຽນທີ່ດິນໃໝ່ ຕອນດິນໃໝ່ ຫລືໂອນສິດທິ ຊື້-ຂາຍ ຫລືວ່າແບ່ງແຍກ ໂອນຈຳ
ນອງ ຈຳນຳ ຫລື ອີ່ຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ໃຫ້ກຳນົດວ່າ ມັນມີຈັກຂອດບໍລິການ ເຈົ້າຈະ
ໃຊ້ເວລາຈັກມື້ ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຜີຍແຜ່ອອກໂທລະພາບ ແລ້ວກະຈະໂຊຢູ່ຕໍ່
ໜ້າບ່ອນບໍລິການ.”
ທາງດ້ານທ່ານລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ນະຄອນວຽງຈັນ ຢືນຢັນວ່າ ພື້ນທີ່ກະສິກຳໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນໄດ້ຫລຸດລົງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະ 10 ປີ ມານີ້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນໄປນຳໃຊ້ໃນພາກການຜະລິດອື່ນຫລາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ລວມເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ສຳລັບຮັບຮອງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ.
ໂດຍທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກໍຄືພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນໄດ້ ຫລຸດລົງຈາກ
72,160 ເຮັກຕາໃນປີ 2016 ເປັນ 71,990 ເຮັກຕາໃນປີ 2017 ແລະຍັງຈະຫລຸດລົງອີກ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫາກແຕ່ທາງການລາວ ກໍໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດເຂົ້າ
ເພື່ອການບໍລິໂພກຢ່າງພຽງພໍ ໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ຢ່າງແນ່ນອນ ເນື່ອງຈາກຜົນຜະ
ລິດເຂົ້າໃນປັດຈຸບັນຍັງເກີນລະດັບການບໍລິໂພກ ຄິດເປັນປະລິມານລວມຖິງ 91,700
ໂຕນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປຂາຍໃນຕ່າງແຂວງ ແລະທີ່ສຳຄັນກໍຄື ທາງການລາວຍັງໄດ້ແນໃສ່ໃຫ້
ການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳປອດສານພິດ ຫຼືກະສິກຳສະອາດອີກດ້ວຍ.
ໂດຍເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບຈາກປັດຈຸບັນໄປເຖິງປີ 2020
ກໍຄືການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ທັນສະໄໝເພີ້ມເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳເພີ້ມຂຶ້ນ
ເພື່ອຫລຸດຈຳນວນແຮງງານໃນພາກກະສິກຳໃຫ້ໄດ້ປີລະ 10 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງກໍຈະເປັນ
ຜົນເຮັດໃຫ້ກຳລັງແຮງງານໃນພາກກະສິກໍາ ໃນນະຄອນວຽງຈັນຫລຸດລົງລະຫວ່າງ
40 ຫາ 50 ເປີເຊັນ ຂອງກຳລັງແຮງງານທັງໝົດພາຍໃນປີ 2020 ດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ ຫຼື Land Information Working
Group ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວ ລາຍງານວ່າການກຳນົດອັດ
ຕາຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນເປັນການປະເມີນລາຄາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ເຊັ່ນທີ່ດິນ
ຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງມີລາຄາສະເລ່ຍສູງເຖິງ 1.3 ລ້ານກີບຕໍ່ຕາແມັດ ຊຶ່ງສູງກວ່າ
ອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍໃນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຖິງ 10 ເທົ່າໂຕ ກໍຄືການຊົດເຊີຍ
ສຳລັບດິນນາໃນຕົວເມືອງ ທີ່ຕິດຖະໜົນສາຍເອກ ຕິດທາງຊອບ ແລະດິນບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
ໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 50,000 – 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດເທົ່ານັ້ນ.
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