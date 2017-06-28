ເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງລາຍຮັບລັດຖະບານລາວ ຈັດເກັບໄດ້ຈາກ 5 ແຂວງໃຫຍ່ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການສ້າງສະພາບທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສິນຄ້າ ໃນ 5 ແຂວງ
ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງປານີ ຢາທໍຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່
ຂອງລາຍຮັບລັດຖະບານລາວໄດ້ຈາກການຈັດເກັບພາສີ ແລະອາກອນຕ່າງໆ ໃນ
5 ເຂດ ຊຶ່ງລວມມີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ
ຈໍາປາສັກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຮັກສາແຫລ່ງ
ລາຍຮັບດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງຕໍ່ໄປ ດ້ວຍການເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະເງື່ອນ
ໄຂຕ່າງໆ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ໃຫ້ໄດ້
ຫລາຍຂຶ້ນ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ກັບແຂວງອື່ນໆ ທີ່ຈັດເກັບ
ລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່າກວ່າແຜນການ ແລະເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງໄດ້ໃຫ້
ການເນັ້ນຢໍ້າວ່າ:
“ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍາ
ນວຍໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ ການຜະລິດສິນຄ້າ ສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ 5 ແຂວງທີ່ມີທ່າແຮງ ທາງດ້ານແຫລ່ງລາຍຮັບ ທີ່ກວາມ
ເອົາ 80 ເປີເຊັນຂອງລາຍຮັບທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ ແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ບໍລິຄໍາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ ແລະຈໍາປາສັກດ້ວຍການສຸມພະນັກງານວິຊາ
ການ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝໄປຄວບຄູ່ກັນ ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ 5 ແຂວງດັ່ງກ່າວ
ຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ ຢູ່ໃນນີ້ກໍມີບາງແຂວງບໍ່ທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.”
ທາງດ້ານທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ກໍຍອມຮັບວ່າການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວ
ໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງແຜນການປີ 2017 ນີ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າກວ່າຄາດ
ໝາຍ ຄືຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງ 4,621.58 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງຄິດເປັນ 19.3 ເປີເຊັນຂອງແຜນ
ການຕະຫຼອດປີ 2017 ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໃນນີ້ ກໍແບ່ງເປັນລາຍຮັບພາຍໃນ 4,183.37 ຕື້ກີບ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 438.2 ຕື້ກີບ.
ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວກໍຍັງຖືເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຫຼຸດລົງ
ຈາກໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2016 ຄິດເປັນອັດຕາເກີນກວ່າ 57 ເປີເຊັນອີກດ້ວຍ. ຫາກ
ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຊັດເຈນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ່າງປະເທດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລາວ
ຫລຸດລົງ. ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໄດ້ຫຼຸດລົງນັ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າ ລະບົບການ ຈັດເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ໂປ່ງໃສ ແລະມີຫລາຍຂັ້ນຕອນເກີນໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ມີການປັບປຸງໃໝ່ ທັງໝົດລະບົບ.
ລັດຖະບານລາວຈະນຳໃຊ້ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ແບບປະຕູດຽວ
(One Stop Service) ໃຫ້ຄົບຖ້ວນໃນທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດເກັບລາຍ
ຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຂາອອກ ແລະຂາເຂົ້າ ອັນລວມເຖິງພາກສ່ວນ ທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບ ການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະ ຈາກຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
ແລະຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກກອງ
ທຶນເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນ
ມູນຄ່າ 28.5 ລ້ານໂດລາ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສົມທົບໃນມູນຄ່າ 4 ລ້ານໂດລາ
ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ LG Consortium ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ການພັດ
ທະນາ ໂຄງການໃຫ້ແລ້ວເສັດ ແລະນຳໃຊ້ພາກຕົວຈິງໃຫ້ໄດ້ ໃນຕົ້ນປີ 2019 ເປັນ
ຢ່າງຊ້າ.
ໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ
ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະເປັນລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາ
ອາກອນ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ທັງໃນການສ້າງລະບົບ
ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງຄົບຊຸດ ການພັດທະນາຊຸດ
ຄຳສັ່ງການແຈ້ງມອບລາຍຮັບ ການກວດສອບຫລັງການແຈ້ງ ການປະເມີນຄາດຄະເນ
ແຫລ່ງລາຍຮັບ ການກຳນົດເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆ
ຂອງກະຊວງການເງິນ ກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານທາງ ອີເລັກໂທຣນິກ
ແລະ ການສ້າງສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະສູນສຳຮອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຢູ່ເທິງອາຄານ
6 ຊັ້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ທັງໝົດ.
ລັດຖບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຈັດເກັບລາຍຮັບໃນແຜນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2020 ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ
149,600 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງຄິດເປັນ 19 ຫາ 20 ເປີເຊັນ ຂອງຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ
(GDP).
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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