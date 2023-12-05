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ຟັງລາຍງານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢືນຢັນວ່າ ມີການທຸຈະລິດ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນບັນດາໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ
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ຟັງລາຍງານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢືນຢັນວ່າ ມີການທຸຈະລິດ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນບັນດາໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ
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ພູໄຟລະເບີດ ທີ່ແຂວງສຸມາຕຣາຕາເວັນຕົກ ອິນໂດເນເຊຍ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຜັກດັນໃຫ້ຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທໍາ
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ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
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ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “hit it out of the park” ແປວ່າ “ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ດີເລີດ)/ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ດີແທ້ໆ”
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “Loose cannon” ແປວ່າ “ຄົນທີ່ເປັນໂຕບັນຫາ/ຄົນມັກສ້າງບັນຫາ (ສ້າງເລື້ອງ)/ຄົນທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້”
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