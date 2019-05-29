ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ຫລື SME ເກີນກວ່າ 20 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນທັງໝົດໃນລາວ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ໂດຍການຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ໜ້ອຍກວ່າກົດໝາຍກຳນົດ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງຄົງມີບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ຫລື SME ຄິດເປັນສັດສ່ວນເກີນກວ່າ 20 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນ SMEທັງໝົດ ໃນລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ໂດຍການຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ໜ້ອຍກວ່າກົດໝາຍ ກຳນົດ ແລະອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ລະບຸວ່າ ມີ SME ຈຳນວນ 124,830 ລາຍໃນລາວ, ໝາຍຄວາມວ່າມີ ຫລາຍກວ່າ 25,000 ລາຍທີ່ຍັງຈ່າຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ກວ່າກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ແລະໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແຮງງານໃນລາວຫລາຍກວ່າ 3 ແສນຄົນນັ້ນເອງ.
ທາງດ້ານທ່ານພົງໄຊສັກ ອິນທະລາດ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຍອມຮັບວ່າ ການມີຈຳນວນບຸກຄະລາກອນດຳເນີນການກວດກາດ້ານແຮງງານ ຢ່າງຈຳກັດເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກ ທີ່ຈະກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍແຮງງານຂອງບັນດາ SME ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແຕ່ວ່າກໍຈະພະຍາຍາມໃນທຸກວິທີທາງເພື່ອຊອກຫາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ເປັນໄປຕາມກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານພົງໄຊສັກ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ແນ່ນອນລະວ່າ ເລື້ອງກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດທຸກອັນ ແຕ່ວ່າອັນໃດທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງດ່ວນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນ ຈະໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານເອົາເປັນບູລິມະສຸດ ໃນການແກ້ໄຂຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳນີ້. ເພາະສະນັ້ນ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາ ໃນຈຳນວນທີ່ສູນກາງກຳມະບານລາວ ເພິ່ນມີຂໍ້ມູນວ່າ 20 ເປີເຊັນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່າຍຫັ້ນ ວ່າມັນມີຢູ່ບ່ອນໃດ, ມັນເກີດຂຶ້ນແນວໃດ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ຄັນວ່າມັນບໍ່ຖືກລະບຽບແທ້ໆ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ. ພວກເຮົາກໍເຄີຍໄດ້ແກ້ໄຂມາແລ້ວຫລາຍກໍລະນີ ເຊັ່ນວ່າ ການຈ່າຍບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ ເພາະວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານ ເຮົາກະມີຢູ່ທຸກແຂວງຫັ້ນຫລະເນາະ ແຕ່ວ່າ ແຂວງລະຄົນ 2 ຄົນ 3 ຄົນ ກະມີ. ມັນກະເຫລືອບ່າກວ່າແຮງພວກເຮົາຢູ່. ແຕ່ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ມັນໄດ້ຂໍ້ມູນລະອຽດ.”
ສ່ວນທ່ານບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນຕໍ່
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າບັນດາ
ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ (SMEs) ໃນປັດຈຸບັນມີສັດສ່ວນຄິດເປັນ
97 ເປີເຊັນຂອງວິສະຫະກິດທັງໝົດໃນລາວ ທັງຍັງມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຄິດເປັນ
16 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ຂອງລາວ ແລະມີການຈ້າງງານ
ເຖິງ 63 ເປີເຊັນຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດໃນລາວອີກດ້ວຍ.
ຫາກແຕ່ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການຜະລິດສິນຄ້າ
ແລະບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ກັບຍັງບໍ່
ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍປາກົດວ່າມີ SMEs ພຽງແຕ່ 12
ເປີເຊັນ ທີ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນກູ້ຢືມເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາສິນຄ້າ
ແລະບໍລິການ. ສ່ວນອີກ 88 ເປີເຊັນຍັງບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນເລີຍ ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຈະຕ້ອງລະດົມເງິນທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີ 2019 ນີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນ
ການລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ SMEs ໃນລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 20 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງປີ 2014-2019 ໃນນີ້ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເທັກນິກ
10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະເງິນສຳລັບໃຫ້ SMEs ກູ້ຢືມມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ຊຶ່ງກໍປາກົດວ່າຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີການປ່ອຍກູ້ ໃຫ້ SMEs ພຽງ 42
ລາຍ ທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມພຽງ 4.4 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງມາ
ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຊັກຊ້າໃນພາກລັດຖະບານລາວເອງ.
ສ່ວນທ່ານນາງຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດຖະແຫຼງຢືນ
ຢັນວ່າ ສະພາບການໂດຍລວມໃນພາກທຸລະກິດເອກກະຊົນລາວໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ
ເປັນສະພາບການທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດ ເພາະປາກົດວ່າມີ SMEs ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຕ້ອງປະສົບບັນຫາຂາດທຶນ ໂດຍສະເພາະ SMEs ທີ່ກູ້ຢືມເງິນທຶນຈາກທະນາຄານນັ້ນ ນັບເປັນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຊຶ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງອີກດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານລັດຖະບານລາວນັ້ນເອງ.
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