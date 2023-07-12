ຟັງລາຍງານ ທາງການລາວ ສັ່ງການໃຫ້ໃຊ້ ພຽງແຕ່ເງິນກີບ ເພື່ອຊຳຫຼະລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ເທົ່ານັ້ນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕັນ ແລະສາມຫຼ່ຽມຄຳ

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ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ສະເປນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເຮືອ ທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ໃກ້ໝູ່ເກາະຄານາຣີ
ຝົນທີ່ຕົກລົງມາຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ມີດິນເຈື່ອນຢູ່ທາງພາຫໃຕ້ຂອງຍີ່ປຸ່ນ
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຢຸດແວ່ຢ້ຽມຢາມ ປະເທດອັງກິດ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World- Turkish President Recep Tayyip Erdogan met with foreign leaders on the sidelines of the NATO summit
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 3 ກໍລະກົດ ຢູເຄຣນ: ການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຊຶ່ງຢຶດພື້ນທີ່ໄດ້ບາງສ່ວນ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 22 ມິຖຸນາ ປະທານາທິບໍດີ ແອມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພິເສດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ທີ່ກະຊວງພາຍໃນ ທີ່ປາຣີ
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Secure
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