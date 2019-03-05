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ການ​ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ​ ບໍ່ທັນຕອບ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ​ໃນ​ລາວໄດ້

​ທ່ານ​ສຸ​ພົດ ມະ​ນີ​ຄົງ (ຂວາ​ສຸດ), ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສົ່ງ​ອອກ​ຫັດ​ຖະ​ກຳ​ໄມ້​ຈາກລາວ ຖ່າຍ​ຮູບ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ແຂກ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ທີ່​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຊົມຮ້ານ​ຂອງ​ເພິ່ນ ​ທີ່​ງານວາງ​ສ​ະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ​ຫັດ​ຖະ​ກຳ​ລາວ ງານ​ນຶ່ງໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການກໍ່​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ເຊັ່ນ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ​ສື່​ສານ​ຕ່າງໆໃນ​ສ​ປ​ປ​ລາວ ກຳ​ລັງ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ​ຄົນ​ລາວ​ບາງ​ຄົນ ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ ການຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕທາງ​ດ້ານ​ຊັບ​ພ​ະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດນັ້ນ ແມ່ນຍັງຊັກ​ຊ້າ ແລະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ພ​ຽງ​ພໍ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນພວກ​ເຮົາ​ມາ​ພາ​ກັນ​ໄປຟັງການ​ສຳ​ພາດ​ຂອງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ, ນັກ​ຂ່າວຂອງວີ​ໂອ​ເອ ກັບນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​ໃຍຕໍ່​ການ​ສຶ​ກ​ສາໃນ​ລາວນຳ​ກັນເລີຍ​ເນາະ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສ້າງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຫລາຍ​ຄົນ​ອາດ​ຄິດ​ວ່າ ການທີ່ມີ​ທຶນ​ຮອນເປັນວັດ​ຖຸເງິນ​ຄຳ​ ແລະ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເທົ່າ​ນັ້ນ ກໍ​ພຽງ​ພໍແລ້ວ​ທີ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດລາວໃຫ້ກ້າວ​ໄປ​ໄກ​ໄດ້. ແຕ່​ວ່າ ອີງ​ຕາມ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ຂອງ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດລາວ​ບາງ​ທ່ານກໍແມ່ນ​ວ່າ ການ​ພັດ​ທະ​ນາທີ່ເນັ້ນໜັກ​ໄປ​ແຕ່​ທາງ ​ດ້າ​ນນີ້ ແມ່ນບໍ່​ພຽງ​ພໍ. ເຮົາ​ຕ້ອງມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນມະ​ນຸດ ຫລື​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄົນ​ໄປ​ພ້ອມໆ​ກັນມັນ​ຈຶ່ງຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ປະ​ເທດ​ຊາດ​ມີຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໄດ້ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ແທ້ໆ. ​

ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງສ​ປ​ປ​ ລາວ ໃນ​ທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນ​ການພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ຖຸກຳ​ລັງຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕໄປ​ໄດ້​ດີ ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ ສຸ​ພົດ ມະ​ນີ​ຄົງ, ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດສົ່ງ​ອອກ ແລະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເຮັດຫັດ​ຖະ​ກຳ​ໄມ້​ລາວ. ເພິ່ນບອກ ວ່າ ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ຍ້ອນພັກ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານລາວ​ມີ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາທຶນ​ຮອນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ມາ​ສ້າ​ງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາດ້ານ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄ່ງ​ລ່າງ​ໄດ້ດີ​ສົມ​ຄວນ ຊຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ອອກໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະແຈ້ງ​ທີ່​ສຸດ ​ກໍ​ຄືໂຄງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງທີ່​ມີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຈີນເກືອບ​ຮອດ 6 ຕື້​ໂດລາ ຊຶ່ງກວາມ​ເອົາປະ​ມານ 34 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ລວມຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ ຫລື GDP ຂອງ​ລາວ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າເພິ່ນຈະ​ສະ​ໜັບ ສະ​ໜຸນ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃຫຍ່​ດ້ານນີ້ຫລາຍທີ່​ສຸດ​ ແຕ່ເພິ່ນກໍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ຊ່ວຍໃຫ້ລາວ ເຮົາ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ນີ້​ໄດ້​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ. ​ເພາະການ​ທີ່​ຈະສາ​ມາດ​ສວາຍ​ເອົາ​ໂອ​ກາດ​ຈາກ​ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ ແລະ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທາງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ໃໝ່ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດແບບນີ້​ໄດ້​ນັ້ນ ມັນກໍ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ຮູ້ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ, ຊຶ່ງ​ເພິ່ນກ່າວດັ່ງ​ນີ້:

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​ທ່ານ ສຸ​ພົດ ມະ​ນີ​​ຄົງ: ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ສ້າງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການ​ສ້າງຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນມະ​ນຸດມັນ​ຕ້ອງ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ໄປ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊາດ ຈະ​ຕ້ອງ​ທຸ້ມ​ເທຍາດ​ແຍ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອ​ໄປ​ຮຽນ. ຮຽນ​ມາ​ແລ້ວກາ​ຕ້ອງ​ມີ​ບ່ອນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດເນາະ. ຄື​ຫລາຍໆ​ບ່ອນ​ ທີ່​ວ່າ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານເຂົ້າ​ເບາະຈັ່ງ​ຊີ້, ເຮົາ​ກໍ່ສ້າງ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ອົງ​ການ​ຂຶ້ນຕິກໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ແບບນີ້​ນະ ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ເອົາ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ນະ ຕາມ​ວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ອັນ​ນີ້ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າເຮົາ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ແຕ່​ເອ​ກະ​ຊົນ​ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງແລະ​ຍັງ​ຊິ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ເຂົ້າ​ນີ້​ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ກໍຈະຊ້າເນາະ ເພາະເອ​ກະ​ຊົນເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນມີ​ເງິນ​ເດະ ຄົນ​ລາວນີ້ ບໍ່​ແມ່ນວ່າ​ຊິ​ລວຍໝົດ. ເລື້ອງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດນີ້ ​ໃຫ້​ມັນ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ໄປ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ຊິ​ເກີດ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ເນາະ​ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດນີ້.

ແບບ​ຂອງລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງຂອງ​ຈີນທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ລະ​ຫວ່າງລາວ ກັບ​ຈີນ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃສ່​ໄທ ຫລັງ​ຈາກ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງໃນ​ລາວ​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2021 ແລ້ວ
ແບບ​ຂອງລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງຂອງ​ຈີນທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ລະ​ຫວ່າງລາວ ກັບ​ຈີນ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃສ່​ໄທ ຫລັງ​ຈາກ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງໃນ​ລາວ​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2021 ແລ້ວ

​ຄວາມ​ຄິດ​ອັນ​ນີ້ ຂອງ​ທ່າ​ນ​ສຸ​ພົດ ກໍ​ກົງ​ກັນ​ກັບທິ​ດສະ​ດີ​ຂອງນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນທ່ານ​ນຶ່ງ, ​ຄື​ທ່ານ Ted Schultz ​ທີ່​ຄິດ​ຄົ້ນ​ຄຳ​ວ່າ “ທຶນ​ທີ່​ເປັນ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ” ຂຶ້ນ​ມາໃນ​ຊຸມ​ປີ 1960. ນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ໂນ ​ແບ​ລ ທ່ານນີ້​ເວົ້າ​ວ່າ ຖ້າ​ຢາກ​ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຊາດ​ໄດ້​ດີ ນອກ​ຈາກຈະ​ມີ​ທຶນ​ຮອນ​ທີ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ແລ້ວ ມັນ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ການ​ທຶນ​ທີ່​ເປັນ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ອີກ ດ້ວຍ ແລະ​ທຶນປະ​ເພດນີ້ກໍ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ທຶນ​ຮອນ​ປະ​ເພດ​ອື່ນ ມັນ​ສາ​ມາດ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄດ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສຶກ​ສາ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ​ການ​ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕອບ​ແທນ​ອັນເໝາະ​ສົມ ທີ່ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ​ລະ​ດັບ​ການ​ຜະ​ລິດທີ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ.

​ໂດຍ​ຫລິງ​ເຫັນ​ບົດ​ບາດສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ໃນ​ການສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດແລ້ວເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ ເມື່ອ​ຖືກຖ​າມວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວມີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແນວໃດບໍ່​ໃນ​ເລື້ອງ​ນີ້, ທ່ານ ສຸ​ພົດຕອບ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ

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​ທ່ານ ສຸ​ພົດ ມະ​ນີ​​ຄົງ:ການ​ສຶກ​ສາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພິ່ນກາຕັ້ງເປົ້າໄວ້ວ່າ ການສຶກສາເປັນປາຍແຫລມແລ້ວເດ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຊິເຮັດໄດ້ຂະໜາດໃດ ປະຕິບັດໄດ້ຂະໜາດໃດ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກາບໍ່ຮູ້ຈັກ. ອ່ານເບິ່ງນະໂຍບາຍແລ້ວອັນໃດກໍດີໝົດເນາະ. ແຕ່ປະຕິບັດໂຕຈິງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄົບ, ບໍ່ທັນໄດ້ຄົບ ກໍຍ້ອນວ່າມັນມີຫລາຍດ້ານ, ຫລາຍປັດໄຈເນາະ, ທາງການນຳພາຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້.

ຄັນເວົ້າໄປກາ ລະດັບບໍ່ເຖິງຫັ້ນນະ, ບໍ່ເກັ່ງວ່າຊັ້ນຊາ, ອັນເລື້ອງບໍ່ເກັ່ງຫັ້ນລະກາບໍ່ເກັ່ງແລ້ວ ແຕ່ວ່າເລື້ອງຄວາມຄິດຕ່າງໆ ທີ່ວ່າ ມັນ ເປັນຂອງທີ່ບໍ່ສົມຄວນຫັ້ນນະ ກະໄປຄິດເຖິງໂຕນັ້ນພຸ້ນ ເອີເຂົາເອີ້ນວ່າ ຄວາມຄິດສວາຍໂອກາດນະ ມັນເກີດນຳພວກທີ່ການສຶກສາບໍ່ສູງໄດ໋ ເພາະເຂົາເຈົ້າຮູ້ຢູ່ ວ່າສິ່ງໃດມັນຖືກ ສິ່ງໃດບໍ່ຖືກນະ ໃຜກໍຮູ້ຈັກໝົດ ແຕ່ວ່າ ບາງຄັ້ງກໍຍອມຮັບວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງເລືອກເອົາທາງນີ້ ທາງທີ່ບໍ່ຖືກຫັ້ນນະ ເພາະວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ມີທາງເຮັດ ໝາຍເຖິງວ່າ ຄວາມສະຫລາດບໍ່ເຖິງ ຄັນຊິເວົ້າໄປຫັ້ນນະ. ຂ້ອຍບໍ່ສູ້ໝູ່ ຂ້ອຍຕ້ອງເອົາທາງນີ້. ກໍຄືບັນຫາຢາເສບຕິດຕ່າງ ນີ້ຫລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຫລາຍ? ກໍຍ້ອນວ່າ ຄົນເຮົາມັນບໍ່ມີລະດັບຄວາມຮັບຮູ້, ການສືກສາ. ຮູ້ຢູ່ວ່າສິ່ງທີ່ກະທຳນີ້ ເລື້ອງຢາເສບຕິດນີ້ ມັນຜິດທັງກົດໝາຍ, ຜິດທັງສິນລະທຳ, ຜິດທັງ ອັນເຂົາເອີ້ນວ່າ ທາງດ້ານສັງຄົມ, ທາງດ້ານຫຍັງເນາະ ເລື້ອງເສຖະກິດຫຍັງຕ່າງໆ ຫັ້ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ຄົນເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າພາກັນເຮັດ ກໍຍ້ອນວ່າ ຄົນເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກ ບໍ່ມີທາງເລືອກໄດ໋ ໂຕເອງບໍ່ຮູ້ຫຍັງເນ່ ເຫັນວ່າທາງນີ້ມັນງ່າຍກາເລີຍເຮັດ ເພາະວ່າຜູ້ໃດກໍຢາກລວຍ. ຫລາຍຄົນເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຫລີກໜີໄກໄດ໋ຜູ້ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບການສຶກສາເນາະ ເຂົາເຈົ້າຫລີກໜີໄກໆ ເຂົເຈົ້າໄປຊອກເຮັດອັນອື່ນພຸ້ນແຫລະ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມີທາງເລືອກຫລາຍ. ອັນນີ້ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ມາຈາກການສຶກສາໝົດ.

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