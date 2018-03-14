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ພວກເດັກນ້ອຍ ແລະເຍົາວະຊົນລາວ ຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍ ຍັງບໍ່ມີໂອກາດ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ

ພວກນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ບ້ານດອນເດດ

​ເດັກນ້ອຍ​ແລະ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 380 ພັນ ຄົນ ຍັງ​ບໍ່​ມີໂອກາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ
​ສຶກສາ​ໃນ​ພາກ​ບັງຄັບ ສ່ວນ​ແຮງ​ງານ​ອີກ 2 ລ້ານ​ກວ່າ​ຄົນ ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ທັກ​ສະ​ແລະ
ຮຽນໜັງສື​ເພີ່ມ​ຕື່ມ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນາງ​ພິລາ​ນີ ພິດສະ​ໄໝ ຮອງ​ຫົວໜ້າກົມ​ການ​ສຶກສານ​ອກ​ໂຮງ​ຮຽນ ກະຊວງ​ການ​
ສຶກສາ​ທິການ​ແລະ​ກິລາ ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າການ​ສຳ​ຫຼວດ​ແລະ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ ໃນ​ໄລຍະ 3 ປີ
ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ພົບ​ວ່າ​ມີ​ເດັກນ້ອຍ​ແລະ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ລາວ ຈຳນວນ​ຫຼາຍກວ່າ 380 ພັນ ຄົນ​
ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ໂອກາດ ​ໄດ້​ຮຽນ​ຫຼື​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ພາກ​ບັງຄັບ ​
ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ມີງົບປະມານ​ ຢ່າງ​ຈຳກັດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ່​ສາມາດ​ຂະຫຍາຍ​ສູນ​ການ​ສຶກສາ
ນ​ອກ​ໂຮງຮຽນ​ໄປ​ໃນ​ເຂດຊົນນະບົດ​ຫ່າງ​ໄກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ.

ທັງນີ້​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ລາວ ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ແລະ​ຂະຫຍາຍ
​ໂອກາດ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ ​ໄປ​ສູ່​ເຍົາວະ​ຊົນ ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2011
​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາດ້ວຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຍົາວະ​ຊົນ ​ໄດ້​ຮຽນ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ປີ​ທີ 5 ຢ່າງ
ຄົບ​ຖ້ວນຊຶ່ງ​ໃນ​ສົກຮຽນ​ປະຈຳ​ປີ 2017 ກໍ​ປາກົດ​ວ່າ​ນັກຮຽນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 50 ພັນ
ຄົນ​ທີ່​ໄດ້ສອບ​ເສັງ​ແລະ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ປີ​ທີ 5 ຈາກ​ໂຮງຮຽນ​ຂອງ​ລັດ 8 ພັນ 600 ກວ່າ
​ແຫ່ງ​ໃນ​ທົ່ວປະ​ເທດ​.

​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ໂຮງຮຽນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ລາວ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ກໍ​ສາມາດ​ຮອງ​ຮັບ​ນັກຮຽນລະດັບ​ປະຖົມ​ສຶກສາ​ປີ​ທີ 1 – 5 ​ໄດ້ ​ບໍ່​ເກີນ 800 ພັນ​ ຄົນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ
​ລາວ ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 40 ພັນ ຄົນ ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ເອກ​ກະ​ຊົນ 200 ກວ່າ ​ແຫ່ງ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​
ກໍ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ​ເມື່ອ​ປະກອບ​ກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ ບຳລຸງ​ການ​ສຶກສາ ກໍ​ແພງ​ກວ່າ​ໂຮງຮຽນ​
ຂອງ​ລັດຖະບານ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ ຍັງ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ບັນຫາ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ການ
​ສຶກສາລະ​ຫວ່າງ​ເຍົາວະ​ຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ ກັບ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ​ອີກ​ດ້ວຍ ​ໂດຍ​ຈະ​ເຫັນ ​
ໄດ້​ຈາກ​ອັດຕາ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ທັງ 100 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ ​
ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວຽງຈັນ ສ່ວນ​ເດັກນ້ອຍ​ໃນ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະປື​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ​ກັບ​ມີ​
ອັດຕາສະ​ເລ່ຍ ພຽງ 80 ​ເປີ​ເຊັນ ກວ່າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ຍິ່ງ​ໄປກວ່າ​ນັ້ນ ການ​ສຳ​ຫຼວດຍັງ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ແຮງ​ງານ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 2 ລ້ານ​ຄົນ ​ໃນ​ທົ່ວ​
ປະ​ເທດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ຍົກ​ລະດັບ​ຝີ​ມື ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ
ການ​ຂອງ​ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ​ບໍລິສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ລົງທຶນໃນ​ລາວ ​ໃຫ້​ໄດ້​
ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ຫາກ​ບໍ່​ສະ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ກໍ​ຕົກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ສະພາ​ວະ​ການຖືກ
​ຍາດ​ແຍ່ງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ໂດຍ​ບັນດາ​ແຮງ​ງານ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຍ່າງ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້ ​
ເພາະວ່າ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ຊາດ​ສູງ​ກວ່າ ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ດັງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​
ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ສະ​ຫວັດ​ດີກາ​ນສັງຄົມ ​ໄດ້​ໃຫ້ການຢືນຢັນ​ວ່າ:
“​ໃນ​ສາຍອາຊີວະ​ສຶກສາ ​ແລະ​ການ​ສຶກສາ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫຼືມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ນັ້ນ ນັກຮຽນ ​
ແລະ​ນັກ​ສຶກສາມາ​ຮຽນ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ຄາດ​ໝາຍ ການ​ສ້າງ​ຝີ​ມື​ແຮງ​ງານ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ
​ຕອບ​ສະ​ໜອງ ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​
ຮຽນຈົບ​ອາຊີວະ​ສຶກສາລະ​ດັບ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຈຳນວນ​ບໍ່​ນ້ອຍ ຊອກ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ບໍ່​ໄດ້.”

ທັງນີ້ ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ສະ​ຫວັດ​ດີກາ​ນສັງຄົມ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ແຮງ​ງານ​ໃຫ້​ຊາວ​
ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ມາ​ອາ​ໄສ​ແລະ​ທຳ​ງານ ຢູ່​ໃນ​ລາວ​ໄດ້ 22 ພັນ 766 ຄົນ ​ໂດຍ​ໃນ​ນີ້ ກໍ​ແບ່ງ
​ເປັນ​ແຮງ​ງານຫ​ວຽດນາມ 17 ພັນ 537 ຄົນ ຈີນ 4 ພັນ 323 ຄົນ ​ໄທ 612 ຄົນ ​ແລະ​ອື່ນໆ
132 ຄົນ ຫາກ​ແຕ່​ທາງ​ການ​ລາວ ກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ແຮງ​ງານ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ອີ​ກຫຼາຍ​ກວ່າ
30 ພັນ ຄົນ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ແລະ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ລັກລອບ​ທຳ​ງານ ​ໂດຍ​ຜິດ​
ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ລາວ ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາ.

ທາງ​ດ້ານ​ອົງການ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ (ILO) ລະບຸ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງເລັ່ງຈັດ​ຕັ້ງ​
ປະຕິ​ບັດ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ຝີ​ມື​ແຮງ​ງານ​ລາວ ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​ທີ່​ສາມາດເຂົ້າສູ່​
ລະບົບ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ ​ໃນ​ອາຊຽນດ້ວຍກັນ​ໃຫ້​ໄດ້ 658 ພັນ
ກວ່າ​ຄົນ ສຳ​ລັບ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ ​ໃຫ້​ກັບ​ບໍລິສັດຕ່າງ​ຊາດ​ໃນ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້ ຢ່າງ​ພຽງພໍ ​
ໃນ 25 ​ສາຂາ​ອາຊີບ​ແລະ​ຕ້ອງ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ມາດຕະຖານ​ຝີ​ມື​ແຮງ​ງານ ​ໃນ 27 ອາຊີບ
​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ລາວ ສາມາດ​ໄປ​ທຳ​ງານ​ໃນ​ທົ່ວ​ອາ​ຊຽນ ​ໃຫ້​ໄດ້​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2020.

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