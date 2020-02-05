ປະຊາຊົນລາວມີທ່າອ່ຽງຈະເຊື່ອມສັດທາຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການທຸດຈະລິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວົງການພັກ-ລັດ. ຊົງລິດໂພນເງິນມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າມີທ່າອ່ຽງ
ຈະເຊື່ອມສັດທາຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍມີ
ສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງບຸກ
ຄະລາກອນ ຫລືສະມາຊິກພັກ ຊຶ່ງລວມເຖິງການທຸດຈະລິດທີ່ມີທ່າອ່ຽງເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກທີ່ມີຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພັກໂດຍກົງ ທັງຍັງປາກົດວ່າ ສະມາຊິກພັກຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍເປັນ
ບຸກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ມີຄົນນະພາບອີກດ້ວຍດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການປັບປຸງຮາກຖານພັກ ເປັນຕົ້ນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ແລະໜັກແໜ້ນ ຫລາຍບ່ອນບໍ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ທັງບໍ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ. ການຂະຫຍາຍພັກຈຳນວນນຶ່ງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ການຂະຫຍາຍພັກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຍັງພົບກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ. ສະພາບມະຫາຊົນຢູ່ຮາກຖານບ້ານ ບໍ່ຢາກເຂົ້າພັກຍັງມີຢູ່ໃນຊົນນະບົດ, ການຂະຫຍາຍພັກຢູ່ສຳນັກງານອົງການ ຍັງແລ່ນນຳຈຳນວນ ບໍ່ຮັບປະກັນມາດຕະຖານ ແລະຄຸນນະພາບ.”
ທ່ານບຸນທອງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການກວດກາບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຖະ
ບານຈຳນວນ 209 ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນແບ່ງເປັນ
103 ໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນ ແລະ 106 ໂຄງການທີ່ຈັດການປະມູນ ແຕ່ບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍງົບປະມານໄປ 5,331 ກວ່າຕື້ກີບ ທັງ
ຍັງໄດ້ກວດພົບການທຸດຈະລິດທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດຖະບານກັບ
ພາກທຸລະກິດຈຳນວນ 1,285 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງສູນເສຍລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 999 ຕື້ກີບ ແລະກວ່າ 67 ລ້ານໂດລາ ສະເພາະໃນ ປີ 2018 ຜ່ານມາ.
ໂດຍໃນຈຳນວນຜູ້ກະທຳການທຸດຈະລິດດັ່ງກ່າວ ແບ່ງເປັນພະນັກງານລັດ 970 ຄົນ ກັບນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມມືກັນທຸດຈະລິດ ໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວຈຳນວນ 105 ໂຄງການ ຊຶ່ງກໍມີທັງໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ການຮັບສິນບົນ ການຍັກຍອກ ແລະສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນຂອງລັດ ການປອມແປງເອກກະສານສຳຄັນຂອງລັດ ການປອມແປງມາດຕະການກໍ່ສ້າງ ແລະເທັກນິກຕ່າງໆ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ລັດຖະບານລາວກູ້ຢືມເງິນ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫລັກນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຖືກນານາຊາດກົດດັນເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຮີບດ່ວນອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ລົງໂທດດ້ວຍການປະຕິບັດວິໄນພະນັກງານລັດໄປແລ້ວ
849 ຄົນ ພ້ອມທັງດຳເນີນຄະດີໃນຊັ້ນສານ 113 ຄົນ ແລະສານໄດ້ຕັດສິນລົງ ໂທດ
ທາງແພ່ງ ແລະອາຍາແລ້ວ 55 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເກັບເງິນຄືນມາໄດ້ແລ້ວ 26.5 ຕື້ກີບ ແລະ
17 ລ້ານໂດລາ ທັງຍັງໄດ້ຍົກເລີກສິດສຳປະທານຂອງນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນ ທີ່ມີ
ສ່ວນໃນການທຸດຈະລິດດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ
ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງກວດພົບໂຄງການນອກແຜນການຂອງລັດຖະບານເຖິງ 285 ໂຄງ
ການ ທີ່ມີມູນຄ່າເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້ກີບ ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບດ້ານງົບ
ປະມານ ແລະບໍ່ຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງມີການລັກລອບຂົນສົ່ງ
ໄມ້ໄປຕ່າງປະເທດກວ່າ 4 ລ້ານແມັດກ້ອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ
ສາກົນ (Transparency International) ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສໃນການບໍລິຫານງານທີ່ລະດັບ 29 ຈາກ 100 ຄະແນນເຕັມໃນປີ 2019 ທີ່
ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ
ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ໝາຍຄວາມວ່າມີນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວພຽງ 29 ຄົນໃນ 100 ຄົນ ທີ່ເຫັນວ່າການບໍລິຫານງານໃນວົງການລັດຖະບານລາວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງໂປ່ງໃສ ຫຼືບໍ່ມີການທຸດຈະລິດ ກໍຄືການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະການປາບປາມການ ທຸດຈະລິດ ໃນລາວ ຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເກີດການເສຍຫາຍດ້ານງົບປະມານໄປຢ່າງຫລວງຫລາຍດັ່ງກ່າວ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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