ອົງກອນຕະຫລາດເພື່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດກະສິກຳໃນລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ
ແລະຮັບປະກັນດ້ານລາຄາ ໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງ
ລາວມີລາຄາແພງກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານອີກດ້ວຍ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າຖະ
ແຫລງ ວ່າ ການສ້າງຕັ້ງອົງກອນຕະຫຼາດກາງເພື່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ
ສິນຄ້າຕ່າງໆ ຂອງ ກະເສດຕະກອນ ທົ່ວປະເທດລາວ ໄດ້ທຳການສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ ສຳເລັດແລ້ວ ແລະຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ອົງກອນຕະຫລາດກາງຈະສາມາດ
ຮອງຮັບຜົນຜະລິດ ແລະຮັບປະກັນດ້ານລາຄາ ທີ່ໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ກັບກະເສດຕະກອນ
ລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ດ້ວຍການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານພໍ່ຄ້າຄົນກາງອີກຕໍ່ໄປ.
ອົງກອນຕະຫລາດກາງດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງກະຊວງ ອຸດສາຫະ
ກຳ ແລະການຄ້າ ກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະເປັນການອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະຮັບປະກັນລາຄາຜົນຜະລິດທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ໃຫ້ກັບກະເສດຕະ
ກອນລາວແລ້ວ ກໍຍັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະ
ພາບໃຫ້ກັບບັນດາພໍ່ຄ້າ ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຈະມາຮັບຊື້ຜົນຜະລິດຂອງກະເສດ
ຕະກອນລາວ ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ລຽນທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າ
ໄມ້ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກະຊວງກະສິກຳໄດ້ມີແຜນແລ້ວ ທີ່ຈະກຳໜົດລາຄາເກັບຊື້ຕໍ່າສຸດ
ດ້ານນຶ່ງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫ້າວຫັນ ຕັ້ງໜ້າ ດ້ານ
ທີສອງກໍ່ແມ່ນວ່າ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ເຂົາເຈົ້າມີເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ
ມີຄວາມເປັນທຳໃນການເອົາໄປຈຳໜ່າຍ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍປາກົດວ່າ ສິນຄ້າປະເພດອາຫານລ້ຽງສັດຕ່າງໆ
ໃນລາວ ມີລາຄາແພງກວ່າໃນໄທ ແລະຫວຽດນາມຊຶ່ງກໍເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ ສິນຄ້າປະ
ເພດສະບຽງອາຫານ ໃນລາວ ມີລາຄາແພງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນ
ມາຈາກສາລີ ທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນການຜະລິດເປັນອາຫານລ້ຽງສັດໃນລາວ ມີລາຄາແພງ
ກວ່າຢູ່ໃນໄທ ແລະຫວຽດນາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ ດຽວນີ້ລາຄາ 3,000 ກີບ ສາລີທີ່ເປັນຟັກແຫ້ງ ແລະບົດນີ້ 3,500
ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ ເລື້ອງຫົວໜ່ວຍລາຄາ ຢູ່ຫວຽດນາມ ສັ່ງຊື້ສາລີຈາກອາ
ເມລິກາ ກິໂລພຽງ 1,700 ກີບ ຢູ່ໃນໄທ 1,550 ກີບ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຫົວອາຫານ
ເຂົາເຈົ້າຖືກ, ສະບຽງອາຫານເຂົາຈົ້າຈຶ່ງຖືກໝົດ. ຖ້າຫາກວ່າບ້ານເຮົາ ຍັງລາຄາ
ສູງຈັ່ງຊີ້ ຖືວ່າທັງໝົດກຸ້ງ, ປາ, ເປັດ, ໄກ່ ຈະແພງໝົດ ເພາະວ່າ ສາລີແມ່ນ 50
ເປີເຊັນ ທີ່ເຮັດໃນຫົວອາຫານນັ້ນ ດຽວນີ້ຫົວອາຫານພວກເຮົາ 6,000 ກີບ ຕໍ່ກິ
ໂລດ ຢູ່ຫວຽດນາມ 3,000 ກີບ ໄທ 3,000 ກີບ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທັງນີ້ໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດໄດ້ສ້າງ
ຕັ້ງສູນພັດທະນາກົດໝາຍການຄ້າເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະຍົກລະດັບຄຸນນະ
ພາບສິນຄ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນ
ຄ້າຂອງລາວ ໄປຍັງຍັງຕ່າງປະເທດໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນ
ຄ້າແປຮູບ, ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະໄມ້ແປຮູບນັ້ນຖືວ່າເປັນທ່າແຮງສຳຄັນທີ່ສຸດ
ທີ່ພາກທຸລະກິດລາວສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີ ຖ້າຫາກວ່າ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກລັດຖະບານ ໃນດ້ານແຫລ່ງທຶນເພື່ອພັດ
ທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະການໂຄສະນາສິນຄ້າລາວໃນຕ່າງປະເທດ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ລະບຸວ່າການສຳຫຼວດທີ່ກ່ຽວກັບ
ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 124,830 ລາຍທົ່ວ
ປະເທດລາວ ພົບວ່າ 94 ເປີເຊັນເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິ
ການເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກໃນປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ແລະ ມີພຽງ 630
ລາຍຫຼື0.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ເນັ້ນໜັກການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ສ່ວນ 1,700
ກວ່າລາຍຫຼື 1.4 ເປີເຊັນທີ່ເນັ້ນໜັກທັງການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະຕອບສະໜອງ
ການບໍລິໂພກພາຍໃນ ສ່ວນ 28. 2 ເປີເຊັນ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ ຕັ້ງຢູ່ໃນ
ເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 11 ເປີເຊັນ ແລະຈຳປາສັກ 9.2
ເປີເຊັນ. ສ່ວນເຂດທີ່ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜ້ອຍທີ່ສຸດຄື ແຂວງເຊກອງ 1.2 ເປີເຊັນ,
ພົງສາງີ 1.3 ເປີເຊັນ ແລະຫວງນ້ຳທາ 1.8 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ