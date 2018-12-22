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ລາວ

ສະ​ມາ​ຊິກ ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ໃຫ້​ຕັ້ງກອງ​ທຶນ ເພື່ອ​​ຊົດ​ເຊີຍ​ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ນ້ຳ​ຖ້ວມ​​ໃນ​ລາວ

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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທຶນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ
​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ເພື່ອ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ
​ທີ່ເກີດ​ຈາກການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ໂດຍ​ເຂື່ອນ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອການຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສາຍ​ທອງ ແກ້ວດວງ​ດີ ສະ​ມາ​ຊິກ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຈາກ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ
ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ
ໃນ​ໂອ​ກາດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ ຄັ້ງ​ທີ 6 ຊຶ່ງ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ ໃນ​ຊ່ວງວັນ​ທີ
20 ພະ​ຈິກ ຫາ 21 ທັນ​ວາ ປີ 2018 ກໍ​ຄື​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນີ​ເຖິງ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ
​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ທີ່​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ມີ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ
​ເສຍ​ຫາຍ ດ້ວຍ​ນັ້ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ ອອກ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ແລ້ວ ກໍ​ເຮັດ​
ໃຫ້​ເກີດ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ເສບ​ຫາຍ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ນັ້ນ
ຈະ​ຕ້ອງ​ຖື​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໂດຍ​ຕົງ​ຈາກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່ລົງ​ທຶນ ໃນ​ໂຄງ​ການ
​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ປ່ອ​ຍ​ນ້ຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດ້ວຍ ເພາະ​ວ່າ ມີ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄດ້​ຮັບ
​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ນັ້ນ​ເອງ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສາຍ​ທອງ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ ວ່າ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ຈັດ​ການ​ນ້ຳ​ທີ່​ດີ ສາຍ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ​ຕ້ອງ​ມີ​ກຸ່ມ​ຜູ້
ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ ມາ​ຮວມ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ຕັ້ງ​ກອງ​ທຶນເພື່ອ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ການ​ສູນ​ເສຍ​ທີ່​ປ່ອຍ
ນ້ຳ​ມາ​ຖ້ວມໄຮ່ຖ້ວມ​ນາ ປະ​ຊາ​ຊົນ ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ​ເອົາ​ເງິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄປ​ຈ່າຍຕ້ອງ
ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຂື່ອນ​ຈ່າຍ​ທົດ​ແທນ ແລະ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ຖ້າ​ບໍ່​ປ່ອຍ​
ນ້ຳ ມັນ​ເຂື່ອນ​ສິ​ແຕກ ອັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍາມ​ໃດ ກໍ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແລະ​ຟ້າ​ຝົນ​ບໍ່​ແຮງ ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ຄວນ
ສິ​ຖ້ວມ​ເປັນ​ເດືອນ ຄື​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ງື່ມ ຄັນ​ນ້ຳ​ງື່ມ 2 ປ່ອຍ ມາ 2 ອາ​ທິດ ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ງື່ມ 5
ປ່ອຍ​ມາ​ເກືອບ​ເດືອນ​ນຶ່ງ ຖ້ວມ​ຢູ່​ລ່ອງ​ງື່ມ ຖ້າ​ບໍ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ນີ້ ເປັນ​ໄພທີ່​ສຸດ.” ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້
ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໃນ​ຖາ​ນະ​ປະ​ທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ
​ສະ​ເພາະ​ກິດ ແກ້​ໄຂ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ຢືນຢັນວ່າ ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳອອກ​ຈາກ​ອ່າງ​ນ້ຳ​
ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ຫາ ກັນ​ຍາໍ່ 2018 ຊຶ່ງ​ເປັນ
​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ພາ​ຍຸ​ເຂດ​ຮ້ອນ​ໄດ້​ພັດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ ຖື​ເປັນ​ສ່ວນນຶ່ງ​ຂອງ​ມາດ​ຕະ​ການຫຼຸດ
​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບຈາກ​ໄພ​ນ້ຳອອກດັ່ງ​ນີ້ ຈາກ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າດັ່ງ​ກ່າວ ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂື່ອນ​ແຕກນັ້ນ​ເອງ ດັ່ງ​ນັ້ນ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ ໃນ​ໂຄງ​ການ​ການ​ເຂື່ອນ ໄຟ​ຟ້າ​ຕ່າງໆ
ທີ່​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ອອກຈາກ​ເຂື່ອນ​ແລະ​ລົງ​ມາ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່ປະ​ສົບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢູ່​ແລ້ວ
ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ທົດ​ແທນການ​ເສຍ​ຫາຍ ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ໄດ້
​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ທັງນີ້ ໂດຍ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ອອກ​ຈາກ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ ລົງ​ມາ​ເພີ້ມ​ຕື່ມໃນ​ເຂດ​
ປະ​ສົບ​ໄພນ້ຳ​ຖ້ວມ ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ຫາ ກັນ​ຍາ ຜ່ານ​ມາ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ງື່ມ
1, 2 ແລະ 5 ເຂື່ອນ​ນ້ຳໄຜ່ ເຂື່ອນ​ນ້ຳຊອງ ເຂື່ອນ​ນ້ຳລີກ ສ່ວນ ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ເທີນ 2 ນັ້ນ
ໄດ້ຢຸດ​ແລ່ນ​ເຄື່ອງຈັກ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ 5 ໜ່ວຍ ຈາກ​ທັງ​ໝົດ 6 ໜ່ວຍ ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​
ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄ​ພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ໄດ້​ກວມ​ເອົາ​ພື້ນ​ທີ່​ໃນ​ເຂດ 2,409 ບ້ານ
115 ເມືອງ 17 ແຂວງແລະ​ຂະ​ຄອນວຽງ​ຈັນຊຶ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ 616,477 ຄົນ
ໃນ 126,619 ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ເຂດ2,382 ບ້ານ 124 ເມືອງ ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 55 ຄົນ ສູນ​ຫາຍ
65 ຄົນ ແລະ 16,709 ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ເພາະ​ເຮືອນ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຊັດ​ເສຍຫາຍ ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ.

ສ່ວນນາປີ ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ 90,600 ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ ຫຼື 12 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ນາ​ປີ ທີ່​ປັກ​ດຳ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ ໂດຍ​ຍັງ​ບໍ່​ຮວມ​ເຂົ້າ​ໄຮ່​ແລະ​ພືດ​ຜັກ​ຕ່າງໆ​ເສຍ​ຫາຍກວ່າ 15,000 ເຮັກ​ຕ້າຄອງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​
ທານ 778 ແຫ່ງ ໜອງ​ປາ 5,387 ແຫ່ງ ງົວ-ຄວາຍ-ໝູ-ແບ້ ຫຼາຍກວ່າ 23,000 ຕົວ​ແລະ​
ສັດ​ປີກ​ອີກ 70,000 ກວ່າ​ຕົວ.

ທາງດ້ານເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ການ​ກະ​ເສດ​ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ
(FAO) ສຳ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ບາງກອກ ປະ​ເທດ​ໄທ ກໍ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ FAO ໄດ້​ປະ​ເ​ມີນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ
​ວ່າ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ
ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຕື້ກີບ ໃນ​ນີ້​ພາກ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເສຍ​ຫາຍ 1,260 ຕື້​ກີບແລະ​ການ​ທີ່​ຈະ
​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ໄດ້​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຈະ​ບໍ່​ຂາດ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ໃນ​ປີ 2019 ກໍ​ຍັງ​ຕ້ອງ
​ຊຸກ​ຍູ້ ການ​ປູກ​ພືດ​ລະ​ດູ​ແລ້ງ​ໃຫ້​ໄດ້ ​ໃນພື້ນ​ທີ່​ເຖິງ 185,000 ເຮັກ​ຕາ​ອີກ​ດ້ວຍ.

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