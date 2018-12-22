ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕັ້ງກອງທຶນຂອງບັນດາ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພື່ອການຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ
ທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍນ້ຳໂດຍເຂື່ອນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຢືນຢັນວ່າ ກໍລະນີທີ່ບັນດາສະມາຊິກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ
ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 6 ຊຶ່ງດຳເນີນກອງປະຊຸມ ໃນຊ່ວງວັນທີ
20 ພະຈິກ ຫາ 21 ທັນວາ ປີ 2018 ກໍຄືການພິຈາລະນີເຖິງຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ເສຍຫາຍ ດ້ວຍນັ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປ່ອຍນ້ຳ ອອກຈາກເຂື່ອນແລ້ວ ກໍເຮັດ
ໃຫ້ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນເສບຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ
ຈະຕ້ອງຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍຕົງຈາກພາກສ່ວນທີ່ລົງທຶນ ໃນໂຄງການ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ປ່ອຍນ້ຳດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ເພາະວ່າ ມີສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບ
ຜົນເສຍຫາຍນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານສາຍທອງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ສະເໜີທ່ານນາຍົກ ວ່າຕ້ອງມີການບໍລິຫານ ຈັດການນ້ຳທີ່ດີ ສາຍນ້ຳນຶ່ງຕ້ອງມີກຸ່ມຜູ້
ຜະລິດໄຟຟ້າ ມາຮວມເປັນກຸ່ມນຶ່ງ ຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ການສູນເສຍທີ່ປ່ອຍ
ນ້ຳມາຖ້ວມໄຮ່ຖ້ວມນາ ປະຊາຊົນ ບໍ່ແມ່ນສິເອົາເງິນຂອງລັດຖະບານໄປຈ່າຍຕ້ອງ
ແມ່ນບໍລິສັດເຂື່ອນຈ່າຍທົດແທນ ແລະກໍເວົ້າວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນໄພທຳມະຊາດ ຖ້າບໍ່ປ່ອຍ
ນ້ຳ ມັນເຂື່ອນສິແຕກ ອັນນັ້ນແມ່ນຍາມໃດ ກໍຖືກຕ້ອງແລະຟ້າຝົນບໍ່ແຮງ ມັນກໍບໍ່ຄວນ
ສິຖ້ວມເປັນເດືອນ ຄືເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ ຄັນນ້ຳງື່ມ 2 ປ່ອຍ ມາ 2 ອາທິດ ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 5
ປ່ອຍມາເກືອບເດືອນນຶ່ງ ຖ້ວມຢູ່ລ່ອງງື່ມ ຖ້າບໍ່ຈັດຕັ້ງນີ້ ເປັນໄພທີ່ສຸດ.” ກ່ອນໜ້ານີ້
ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຖານະປະທານຄະນະກຳມະການ
ສະເພາະກິດ ແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ຢືນຢັນວ່າ ການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກອ່າງນ້ຳ
ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ກັນຍາໍ່ 2018 ຊຶ່ງເປັນ
ໄລຍະທີ່ພາຍຸເຂດຮ້ອນໄດ້ພັດເຂົ້າມາໃນລາວ ຖືເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມາດຕະການຫຼຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳອອກດັ່ງນີ້ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ເປັນໄປເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂື່ອນແຕກນັ້ນເອງ ດັ່ງນັ້ນ ບັນດາຜູ້ລົງທຶນ ໃນໂຄງການການເຂື່ອນ ໄຟຟ້າຕ່າງໆ
ທີ່ປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນແລະລົງມາເພີ່ມຕື່ມໃນເຂດທີ່ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ແລ້ວ
ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າທົດແທນການເສຍຫາຍ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຜ່ານມາແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທັງນີ້ ໂດຍເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ທຳການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກອ່າງໂຕ່ງ ລົງມາເພີ້ມຕື່ມໃນເຂດ
ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ກັນຍາ ຜ່ານມາ ປະກອບດ້ວຍເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ
1, 2 ແລະ 5 ເຂື່ອນນ້ຳໄຜ່ ເຂື່ອນນ້ຳຊອງ ເຂື່ອນນ້ຳລີກ ສ່ວນ ເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 2 ນັ້ນ
ໄດ້ຢຸດແລ່ນເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ 5 ໜ່ວຍ ຈາກທັງໝົດ 6 ໜ່ວຍ ເພື່ອຊ່ອຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ກວມເອົາພື້ນທີ່ໃນເຂດ 2,409 ບ້ານ
115 ເມືອງ 17 ແຂວງແລະຂະຄອນວຽງຈັນຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 616,477 ຄົນ
ໃນ 126,619 ຄອບຄົວໃນເຂດ2,382 ບ້ານ 124 ເມືອງ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 55 ຄົນ ສູນຫາຍ
65 ຄົນ ແລະ 16,709 ຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ເພາະເຮືອນຖືກນ້ຳຊັດເສຍຫາຍ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ສ່ວນນາປີ ເສຍຫາຍໄປ 90,600 ກວ່າເຮັກຕາ ຫຼື 12 ເປີເຊັນ ຂອງນາປີ ທີ່ປັກດຳໄດ້ທັງໝົດ ໂດຍຍັງບໍ່ຮວມເຂົ້າໄຮ່ແລະພືດຜັກຕ່າງໆເສຍຫາຍກວ່າ 15,000 ເຮັກຕ້າຄອງຊົນລະປະ
ທານ 778 ແຫ່ງ ໜອງປາ 5,387 ແຫ່ງ ງົວ-ຄວາຍ-ໝູ-ແບ້ ຫຼາຍກວ່າ 23,000 ຕົວແລະ
ສັດປີກອີກ 70,000 ກວ່າຕົວ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການອາຫານແລະການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
(FAO) ສຳນັກງານທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ກໍເປີດເຜີຍວ່າ FAO ໄດ້ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ
ວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍ
ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ພາກກະສິກຳເສຍຫາຍ 1,260 ຕື້ກີບແລະການທີ່ຈະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ວ່າ ປະຊາຊົນລາວຈະບໍ່ຂາດສະບຽງອາຫານ ໃນປີ 2019 ກໍຍັງຕ້ອງ
ຊຸກຍູ້ ການປູກພືດລະດູແລ້ງໃຫ້ໄດ້ ໃນພື້ນທີ່ເຖິງ 185,000 ເຮັກຕາອີກດ້ວຍ.
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