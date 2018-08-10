ດ້ວຍອັດຕາລາຄາຂົນສົ່ງທີ່ສູງກວ່າປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ ເພາະບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາໃນຕະຫຼາດໂລກຂອງສິນກະສິກຳໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພວງປະຣິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຢືນຢັນວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງໃນລາວທີ່ສູງກວ່າປະເທດອື່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມື່ອທຽບໃສ່ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳແລະໄມ້ຈາກລາວ ໄປຍັງຕະຫຼາດໃນຕ່າງປະເທດ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເພາະອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງທີ່ສູງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ໃນຕະຫຼາດໂລກ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີລາຄາສູງກວ່າສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນເອງ.
ທ່ານພວງປະຣິສັກ ຍອມຮັບດ້ວຍວ່າເປັນການຍາກທີ່ສິນຄ້າ ກະສິກຳແລະໄມ້ຂອງລາວ
ຈະສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂລກ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລົດຕົ້ນທຶນ
ການຂົນສົ່ງໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ເພາະວ່າ ລາວເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ
ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງມີພຽງການເຈລະຈາເພື່ອຂໍໃຫ້ປະເທດເພື່ອບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍການ
ລົດຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລາວ ເປັນກໍລະນີພິເສດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອ ດັ່ງກ່າວນີ້
ກໍເປັນພຽງມາດຕະການໄລຍະສັ້ນ ສ່ວນມາດຕະການທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້
ໃນໄລຍະຍາວນັ້ນ ຄືການພັດທະນາຄຸນນະພາບສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະໄມ້ແປຮູບຂອງ
ລາວ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ ທ່ານພວງປະຣິສັກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ
ວ່າ: “ພະແນກຂົນສົ່ງ ກະສິໄດ້ເຈລະຈາກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງຫັ້ນແຫຼະອັນນີ້ ມັນບໍ່
ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງໄມ້ ເລື່ອງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳນີ້ ກໍຫຍຸ້ງ ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາ ຊຶ່ງ
ວ່າມັນກໍແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄ້າຫັ້ນ ຊຶ່ງພວກເຮົາ ກໍຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາ
ແຕ່ວ່າທັດສະນະພວກເຮົານີ້ ແມ່ນວ່າ ຄ່າຂົນສົ່ງກະແນວນັ້ນແຫຼະສິແມ່ນຄ່າຂົນສົ່ງ
ສູງແລ້ວພວກເຮົາເຈລະຈາໃຫ້ຫຼຸດ ເຮົາກະບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນສິຫຼາຍສິໜ້ອຍ ແຕ່ເຮົາ
ເສຍປຽບ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ບໍ່ມີທາງອອກທາງທະເລຫັ້ນແຫຼະ ຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວ ມັນຕ້ອງໄດ້
ຜະລິດສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ ມີມູນຄ່າສູງ ຄຸນນະພາບສູງຫັ້ນແຫຼະ ເພື່ອເຮັດແນວໃດ
ໃຫ້ສາມາດແບກຫາບໄດ້.”
ທັງນີ້ໂດຍຄະນະລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງແຜນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 4 ແສນໂຕນ ໃນປີ 2018 ດ້ວຍການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ກວ້າງກວ່າ 1 ລ້ານເຮັກຕາແລະມີສະມັດຖະພາບ ສະເລ່ຍ 4.2 ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ ຊຶ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນຜະລິດເຂົ້າຮວມບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 4.22 ລ້ານໂຕນ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນນີ້ ຈະແບ່ງເປັນຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 475,600 ໂຕນ ເຂົ້ານາປີ 3,553,000 ໂຕນ ແລະເຂົ້າໄຮ່ 2 ແສນໂຕນ ຕາມລຳດັບ.
ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຄາດໝາຍວ່າ ປະຊາຊົນລາວຈະຕ້ອງການບໍລິໂພກເຂົ້າໃນປະລິມານຮວມບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 2.7 ລ້ານໂຕນ ແລະເກັບໄວ້ ໃນຄັງແຮ່ສຸກເສີນ 4 ແສນໂຕນ ສ່ວນນອກນັ້ນ ກໍຈະຕອບສະໜອງ ໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກຳ ການແປຮູບ ພາຍໃນ 5-6 ແສນໂຕນ ແລະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນທາງການແລະບໍ່ເປັນທາງການ ໃນປະລິມານຮວມ 4 ແສນໂຕນ ດັ່ງກ່າວ ຫາກແຕ່ການທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຈິງນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ເພາະຜົນຜະລິດເຂົ້າຂອງລາວ ຍັງມີຄຸນນະພາບບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວ ສົ່ງອອກເຂົ້າ ໄດ້ພຽງ 20,000 ໂຕນ ເທົ່ານັ້ນ ຈາກແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 2 ແສນໂຕນ ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະປະສຸສັດ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃນປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
ໃນປີ 2017 ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ການຜະລິດກາເຟ ໃຫ້ໄດ້ 137,500 ໂຕນ ມັນຕົ້ນ 2.4 ລ້ານ
ໂຕນ ຖົ່ວດິນ 63,150 ໂຕນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ 19,300 ໂຕນ, ໝາກງາ 16,860 ໂຕນ
ໝາກເດືອຍ 271,500 ໂຕນ ສາລີຫວານ 286,900 ໂຕນ, ເຜືອກ-ມັນ 388,700 ໂຕນ
ໄມ້ກິນໝາກ ກວ່າ 1.57 ລ້ານຕົ້ນ ພືດຜັກຕ່າງໆ ເກີນກວ່າ 1.69 ລ້ານໂຕນ ແລະສົ່ງອອກ
ງົວ-ຄວາຍ ໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງ 80,000 -100,000 ໂຕ ຕາມລຳດັບ.
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