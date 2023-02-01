ລາວອະນຸມັດການຊັບຊ້ອນລັດຖະມົນຕີ ທີ່ສຳຄັນ 3 ຕຳແໜ່ງ ຮວມທັງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະພະລັງງານ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງທາງການລາວ.
ສາສະດາຈານອຽນ ແບດ (Ian Baird) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວິສຄອນຊິນ-ແມດີສັນ (Wisconsin-Madison) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວກ່ຽວກັບເລື້ອງການຊັບຊ້ອນໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ.
“ໜ້າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການທີ່ປ່ຽນນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ບໍ່ດົນກ່ອນໜີ້ ມັນກໍເປັນເລື້ອງທຳມະດາເນາະທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃໝ່ເຂົ້າມາ ອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ມີຄົນຢູ່ໃກ້ຊິດກັບເພິ່ນ ຫຼືວ່າຢາກປ່ຽນຜູ້ໃໝ່ທີ່ເພິ່ນຄິດວ່າອາດຈະມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າຜູ້ເກົ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ແນ່ໃຈທັງໝົດ ແຕ່ວ່າອາດຈະກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ທ່ານສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ຮັບໜ້າາທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ແລະທ່ານງາມປະສົງ ເມືອງມະນີ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາແລະຂົນສົ່ງ.
ທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານດາວວົງ ພອນແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະທ່ານວຽງສະຫວັນ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງຖືກຍົກຍ້າຍໃຫ້ໄປຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ.
ການປະກາດໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນມັງກອນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ກັບການສະເໜີ ຂອງລັດຖະບານ.