ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ອາດເຮັດໃຫ້ ການເງິນ ຂອງ ລັດຖະບານ ລົ້ມລະລາຍ

ປະທານປະເທດລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າການທຸດຈະລິດຂອງບັນດາພະນັກງານພັກລັດ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາລົ້ມລະລາຍ ແລະສ້າງຄວາມຫາຍຍະນະທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານໄດ້ໃນໄລຍະຍາວດ້ວຍ.
ທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກລັດ ປະຈໍາພັກລັດປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າການນຳໃຊ້ອຳນາດຢ່າງບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ບັນດາພະນັກງານພັກ ແລະ ລັດທີ່ເພີ້ມຂື້ນເລື້ອຍໆນັ້ນ ໄດ້ກໍ່
ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ພາຍໃນພັກ ແລະລັດ ລັດຖະບານເພີ້ມຂື້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໄປເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນໂຕນັ້ນຍັງ
ຈະເຮັດໃຫ່ເກີດບັນຫາລົ້ມລະລາຍ ແລະສ້າງຄວາມຫາຍຍະນະທາງດ້ານການເງິນ
ຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າໃນກອງປະຊຸມຄະ
ນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກລັດ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ:
“ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີການລະເມີດວິໃນແຜນການເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັນການ
ຕົກລົງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ບໍ່ຄຳນຶ່ງເຖິງຄວາມສາມາດຊໍາລະສະສາງ ຂອງງົບ
ປະມານ ການລົງທຶນໃສ່ໂຄງການໂຄງຮ່າງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ບໍ່ຕິດພັນ
ກັບການດຳເນີນໂຄງການລົງທືນທີ່ຈະສ້າງແຫລ່ງລາຍຮັບແກ່ງົບປະມານ ປະປ່ອຍ
ໃຫ້ມີການລົງທຶນຂອງລັດ ມີມູນຄ່າສູງເກີນຄວາມຈິງຫລາຍເທົ່າ ບວກກັບການລົງ
ທຶນນອກແຜນ ໄດ້ສ້າງຄວາມຫາຍຍະນະຕໍ່ລະບົບການເງິນ ງົບປະມານຂອງລັດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ໄດ້ລາຍງານວ່າໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ ຄະ
ນະກວດກາສູນກາງພັກ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຮ້ອງຮຽນຈາກປະຊາຊົນລາວຈຳນວນ 3,640
ສະບັບ ທີ່ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການກວດກາການໃຊ້ອຳນາດ ແລະບໍ່ປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກລັດ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະໃຊ້ອຳນາດ
ໂດຍທຸດຈະລິດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະເທດ
ຊາດຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ທັ້ງນີ້ໂດຍຈາກການກວດກາໃນຈຳນວນ 734 ກໍລະນີເປົ້າໝາຍຕາມການຮຽກ ຮ້ອງດັ່ງ
ກ່າວກໍພົບວ່າ ການທຸດຈະລິດໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຄິດເປັນມູນຄ່າເຖິງ 4,145.86 ຕື້
ກີບ ພ້ອມດ້ວຍການເສຍຫາຍໃນສ່ວນຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 70.77 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ກັບ 381.68 ລ້ານບາດ ແລະ 539,518 ຢວນ ທັງຍັງມີການລັກລອບຂາຍ
ໄມ້ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຜິດກົດໝາຍຫລາຍກວ່າ 4 ລ້ານເມຕຣິກກ້ອນອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານທ່ານວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ໃຫ້ການ
ຍອມຮັບວ່າ ພັກກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນນັບ
ມື້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການປະຕິບັດໂຕຈິງ ທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງສະມາຊິກພັກລັດເປັນສຳຄັນ ເຊັ່ນການຫລິ້ນພັກຫລິ້ນພວກ ການບໍ່ຍອມຮັບການ
ວິຈານກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ການອາຄາດມາດຮ້າຍຕໍ່ກັນ ການບໍ່ຍອມຮັບໃນຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດລະຫວ່າງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ແລະຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ການບໍ່ເຄົາລົບລະບຽບ
ຂອບພັກລັດ ແລະການທຸດຈະລິດ.
ໂດຍໃນຮອບຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາອຳນາດການນໍາຂອງສູນກາງພັກລັດ ໄດ້ຕັ້ດສິນລົງໂທດ
ທາງວິໃນຕໍ່ສະມາຊິກພັກຈຳນວນ 1,806 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນສະມາຊິກເພດຍິງ 171 ຄົນທີ່
ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕ ແລະພ້ອມກັນນີ້ກໍໄດ້
ປົດຈາກຕຳແໜ່ງສະມາຊິກພັກລັດອີກ 1,007 ຄົນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄັດຕໍ່ແນວທາງນະ
ໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະມີສະມາຊິກພັກລັດຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຊື້ຈ້່າງດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກຕົນໄດ້ເປັນສະມາຊິກພັກ ແລະກໍໄດ້ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ສະແຫວງ
ຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕໃນທຸກວົງການຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທາງດ້ານທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຖະແຫລງຢືນ
ຢັນວ່າການສະເໜີໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆເຂົ້າແຜນການຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະ
ຕໍ່ໄປນີ້ ຈະຕ້ອງຜ່ານການປະເມີນ ແລະພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດຮອບດ້ານ ຫລັງຈາກ
ນັ້ນຍັງຈະຕ້ອງຜ່ານການອະນຸມັດຂອງລັດຖະບານ ແລະສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບ
ຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ຕໍ່ໄປ.
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