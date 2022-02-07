ລາວຈະຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານຈາກລົມ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການອັນທໍາອິດ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ

ລາວຈະຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານຈາກລົມ ເປັນໂຄງການອັນທໍາອິດ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະະບໍລິສັດພະລັງງານເອກະຊົນຂອງໄທເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ວ່າ ລາວຈະສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າຈາກການໃຊ້ພະລັງງານລົມໄດ້ ໃນປະມານສາມປີຂ້າງໜ້ານີ້. ໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ມີການເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງຕາງໜ້າໂດຍທ່ານນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ກັບ ບໍລິສັດ Impact Energy Asia Limited (IEA) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດພະລັງງານທາງເລືອກຢູ່ປະເທດໄທ ເພື່ອສຶກສາແລະສໍາຫລວດຄວາມເປັນໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການຜະລິດພະລັງງານ ຈາກກັງຫັນລົມ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ແລະຈະເປັນໂຄງການພະລັງງານລົມ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ ຂອງສະມາຄົມພະລັງງານລົມ ຫລື Asia Wind Energy Association, ຊຶ່ງເປັນສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມທີ່ຕັ້ງຢູ່ສິກະໂປ ໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ ຈະກວມເອົາເນື້ອທີ່ 81,700 ເຮັກຕາ ຢູ່ໃນເມືອງດັກຈຶງ ແລະເມືອງລະມາມ ໃນແຂວງເຊກອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຫວຽດນາມນັ້ນ. ທາງກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ພ້ອມກັບຜູ້ລົງທຶນກໍໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະສານງານ ແລະເຊັນບົດບັນທຶກເພື່ອຈະດໍາເນີນການສໍາຫລວດນີ້ ກັບອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງເຊກອງແລ້ວ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງ ໃນ ແຂວງເຊກອງ ຊຶ່ງ ທ່ານບອກວ່າ:
“ມັນກະຊິໄດ້ຫັ້ນແຫລະ ເຂົາກໍາລັງສຶກສາ ມັນກະລົມເລີຍຫັ້ນແຫລະ ແຖວນັ້ນ ອາກາດເຢັນຫັ້ນໃດ໋ ຫວາເຂົາສຶກສາຫລາຍປີແລ້ວໄດ໋ 4-5 ປີ, 10 ປີແລ້ວວ່າຈັກ ມີໂອກາດເປັນໄປໄດ້ສູງ”.
ໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈະພັດທະນາຢູ່ເທິງພູພຽງທີ່ສູງ 1,100 ຫາ 1,500 ແມັດ ໃນເຂດນັ້ນນັ້ນ ແລະຈະສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ທັງໝົດ 1,600 ເມກາວັດ ເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ.
ເມື່ອຖາມວ່າໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍກັງຫັນລົມນີ້ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫລາຍ ປານໃດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ກໍບອກວ່າ ມັນມີຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ສູງ ເພາະຢູ່ເຂດທີ່ວ່ານັ້ນ ມີລົມພັດຫລາຍຕະຫລອດ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄໍາ ເຫັນດັ່ງນີ້:
“ມັນກະຊິໄດ້ຫັ້ນແຫລະ ເຂົາກໍາລັງສຶກສາ ມັນກະລົມເລີຍຫັ້ນແຫລະ ແຖວນັ້ນ ອາກາດເຢັນຫັ້ນໃດ໋ ຫວາເຂົາສຶກສາຫລາຍປີແລ້ວໄດ໋ 4-5 ປີ, 10 ປີແລ້ວວ່າຈັກ ມີໂອກາດເປັນໄປໄດ້ສູງ”.
ການພັດທະນາໂຄງການຜະລິດພະລັງງານຈາກລົມນີ້ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໂຄງ ການ ຄືໂຄງການຟາມລົມເຊກອງ ຫລື Xekong Wind Farm ຊຶ່ງມີກໍາລັງ ການຜະລິດ 1,000 ເມກາວັດ ແລະໂຄງການພະລັງງານລົມມໍລະສຸມ ຫລື Monsoon Wind Farm ຊຶ່ງມີກໍາລັງການຜະະລິດ 600 ເມກາວັດ. ມັນຈະຖືກພັດທະນາ ໂດຍບໍລິສັດ Impact Electrons Siam (IES) ຊຶ່ງເປັນບໍລິ ສັດເຄືອຂ່າຍຂອງ IEA ແລະໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ກັບບໍລິສັດການໄຟ ຟ້າແຫ່ງຫວຽດນາມຫລື EVN ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້. ໃນສັນຍານັ້ນ ຈະເລີ້ມມີການສະໜອງກະແສໄຟຟ້າ ຜ່ານສາຍສົ່ງ 500 ກິໂລໂວນ ຈາກພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄປແຂວງກວາງນາມ ໃນພາກກາງຫວຽດນາມ ໃນທ້າຍປີ 2025, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ສ໌.
ໂຄງການນີ້ຍັງຖືວ່າເປັນ "ໂຄງການແລກປ່ຽນໄຟຟ້າຂ້າມຊາຍແດນອັນທຳອິດ ຈາກການຜະລິດພະລັງງານ ທີ່ມາຈາກລົມ" ໃນຂົງເຂດນີ້ອີງຕາມສະມາຄົມ Asia Wind Energy Association. ເມື່ອສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທີ່ເປັນມົນລະພິດໃນອາກາດແລ້ວ ມັນຍັງຈະສ້າງໂອກາດເສດຖະກິດຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດ ກາຍເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນອີກດ້ວຍ.
“ພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ລາວມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະໂຄງການນີ້ ກໍສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສປປ ລາວ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ໃນການປະກອບສ່ວນຫລຸດອາຍຄາບອນລົງ,” ນັ້ນຄືຄໍາເເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ພາຣໄດ ສືບມາ, ປະທານບໍລິສັດ IEA ອີງຕາມການກ່າວຕໍ່ Energy News Center ຫລືສູນຂ່າວພະລັງງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໄທ ຊຶ່ງເປັນສູນກາງສະໜອງຂ່າວ ແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະລັງງານຢູ່ໃນໄທ.
ສະຫລຸບແລ້ວ, ລາວມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟ ຟ້າສະອາດຈາກລົມໄດ້. ເມື່ອສົມທົບກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລົມທີ່ວ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດຜະລິດພະລັງງານທົດແທນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດເພື່ອບ້ານໃນອາຊຽນ ໄດ້ຕະຫຼອດປີໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີຂ້າງໜ້ານີ້, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນການເປັນ “ໝໍ້ໄຟແຫ່ງອາຊຽນ” ແລະແນໃສ່ສະກັດກັ້ນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອີກດ້ວຍ.
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