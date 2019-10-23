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ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ​ໃນ​ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​

ນັກ​ຮຽນ​ຮັບ​ໃບ​ປະ​ກາດ​ສະ​ນີຍ​ະ​ບັດ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ບັນ​ກາ​ນ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ສູງ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລາວ

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ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ລາວຍັງ​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ຍັງ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ລັກ​ລອບ​ທຳ​ງານ ໂດຍ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ໄທ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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​ເຊີນ​ຟັງລາຍ​ງານ​ ​ການ​ຂາດ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ ໃນ​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີໄດ້​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ຄູ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວັນ​ທີ 7 ຕຸ​ລາ 2019​ ໂດຍຍອ​ມ​ຮັບວ່າ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ລາວຍັງ​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ ແລະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ເລີຍ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ​ມາຈາກການ​ສຶກ​ສາ ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຕ່ຳ ແລະ​ບໍ່​ເທົ່າ​ທັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ນອກ​ປະ​ເທດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ລາວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໄດ້​ທັງ​ໃນ​ພາກ​ລັດ ແລະ ພາກທຸ​ລະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ຊົນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ໄດ້​ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສູງ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ. ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເບິ່ງ​ເຮົາ​ແນວນັ້ນ. ພວກ​ເຮົາ​ສ້າງ​ຄົນ​ຜ່ານ​ມານີ້ ນອກ​ຈາກ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງຕ້ອງ​ການແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ ທີ່​ຈົບ​ອອກ​ມານັ້ນ ບໍ່​ທັນ​ສາ​ມາດ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ, ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ເຮັດ​ງານ​ທຳ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເວົ້າ​ແຕ່​ເລື້ອງ​ໄປ​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ເດ່, ການ​ມີ​ອາ​ຊີບດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫັ້ນ ເຮັດ​ໄດ້​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ.”

ຄູ ແລະ​ອາ​ຈານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສະ​ຫລອງ​ວັນ​ຄູ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ປີ 2019 ຮ່ວມ​ກັນ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາຊັ້ນ​ສູງ ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລາວ
ຄູ ແລະ​ອາ​ຈານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສະ​ຫລອງ​ວັນ​ຄູ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ປີ 2019 ຮ່ວມ​ກັນ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາຊັ້ນ​ສູງ ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລາວ

​ທັງ​ນີ້ ໂດຍມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ສູງຂອງ​ລັດແລະ ​ເອກ​ກະ​ຊົນລາວ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດພັດ​ທະ​ນາ​ຫລັກ​ສູດການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ໄດ້​ທັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ພາຍ​ໃນ ແລະນອກ​ປະ​ເທດ​ທີ່ປ່ຽ​ນ​ແປງ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນມະ​ນຸດ ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝໃນ​ພາກ​ລັດ ແລະ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ ລວມ​ເຖິງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ຫລື​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການໃນ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ແພດ, ພະ​ຍາ​ບານ, ນາຍ​ຊ່າງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ໂຮງ​ງານ​ອຸ​ດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ​ຄູ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ການ​ສື່​ສານໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ, ຄອມ​ພີວ​ເຕີ, ລະ​ບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ, Digital ແລະ​ລະ​ບົບ Logistic ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ້ນ.

​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ຍັງຍອມ​ຮັບອີກ​ດ້ວຍ​ວ່າ​ ການຫຼິ້ນ​ພັກ-ຫຼິ້ນ​ພວກ ແລະການຊື້ເອົາຕຳແໜ່ງ ໃນວົງການພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກພາກສ່ວນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງລັດ ບໍ່ສາມາດບັນລຸ ເປົ້າໝາຍໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າພະນັກງານລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບ ບັນຫາທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍ ແຕ່ເຮັດວຽກບໍ່ເປັນ​ນັ້ນ​ເອງ.

ສ່ວນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້​ນ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ໃນ​ລາວ ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ສ​ປ​ປ ລາວ ຖືກ
ຈັດ​ໃຫ້​ຢູ່​ອັນ​ດັບ​ທີ 2 ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຕໍ່ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ລາວ
ຄິດ​ເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ ​ຂອງ​ອາ​ຊ​ຽນ​ ໂດຍ​ເປັນ​ຮອງ​ພຽງ​ແຕ່​ປະ​ເທດບ​ຣູ​ນາຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ
ກໍ​ຄື ​ລາວ​ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ທັງ​ໝົດ 184,870 ຄົນ ຄິດ​ເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ 1
ຄົນ ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ກອນ​ລາວ 37 ຄົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ເກນມາດ​ຕະ​ການ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ ຢູ່​ທີ່​ສັດ
​ສ່ວນ 1 ຕໍ່ 50 ຄົນ ແລະ​ຈຳ​ນວນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ​ຍັງ​ບໍ່​ລວມ
​ເຖິງ ທະ​ຫານ ແລະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ທີ່​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ແຕ່ຢ່າ​ງໃດ.

ສ່ວນ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ ຫລື ILO ຄ​າດ​ໝາຍ​ວ່າ ພາຍໃນ​ປີ 2020 ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ ໃນ​ລາວຈະ​ຕ້ອງ​ການ​ກຳ​ລັງແຮງ​ງານ​ມີຝີ​ມື​ຫລາຍກວ່າ 658,000 ຄົນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວຈະຕ້ອງພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບການທົດ​ສອບ ເພື່​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຝີ​ມື​ແຮງ​ງານໃຫ້​ໄດ້ໃນ 27 ສາ​ຂາ​ອາ​ຊີບ ທີ່​ສາ​ມາດ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ທຳ​ງານ​ໃນ​ອາ​ຊຽນດ້ວຍ​ກັນ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ. ແຕ່​ໃນ​ປີ 2018 ຜ່ານ​ມາ, ທາງ​ການ​ລາວ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໄດ້​ພຽງ 15,025 ຄົນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ໃນ​ໄທ ກໍ​ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ວ່າ​ ມີ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ຫຼາຍ​ກວ່າ 6 ແສນ​ຄົນ ​ຢູ່​ໃນ​ໄທ ຊຶ່ງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນນີ້ ກໍ​ມີ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ທີ່​ລັກ​ລອບ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ໄທ ​ໂດຍ​ຜິດ​ກົ​ດ​ໝາຍ​ຫຼາຍກວ່າ 330,000 ຄົນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ​ເກີນກວ່າ 60 ເປີ​ເຊັນໃນນັ້ນ​ ກໍຄື​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ເພດ​ຍິງ ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວ​າມ​ສ່ຽງສູງ​ທີ່​ຈະ​ຕົກ​ເປັນ​ເຫ​ຍື່ອ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດຂ້າມ​ຊາດ ໂດຍ​ສະເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຂາຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ເພດ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ນັ້ນ.

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