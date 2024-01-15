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ລາວຫວັງວ່າ ຈະຖືເອົາກອງປະຊຸມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ໃນເດືອນນີ້ ເປັນໂອກາດທອງ ໃນການດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ

ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວພາກັນໄປທ່ຽວຊົມປະຕູໄຊ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2024.
ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວພາກັນໄປທ່ຽວຊົມປະຕູໄຊ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2024.

ລາວ ມີເປົ້າໝາຍດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2.7 ລ້ານຄົນ ໃນປີນີ້ ຊຶ່ງຈະຖືເອົາການເປັນເຈົ້າພາບວຽນຈັດກອງປະ ຊຸມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນອາທິດໜ້ານີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໂຄສະນາດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ, ​ໄຊ​ຈະ​ເລີນ​ສຸກ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ພາຍຫລັງເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ 2024 ແລະປະກາດການເປັນປະທານວຽນຂອງອາ ຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມານີ້ ລາວ ກໍຈະເປັນເຈົ້າ ພາບວຽນຈັດກອງປະຊຸມດ້ານການທ່ອງ​ທ່ຽວອາ​ຊຽນ ຫລື ASEAN Tourism Forum ປີ 2024 ​ຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ທີ 22-27 ກໍຄືໃນອາທິດໜ້ານີ້ຢູ່ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະຈະຖື​ເອົາການຈັດງານນີ້ ເປັນໂອກາດທອງ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ໂຄສະນາ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້​ຢ່າງໜ້ອຍ 2.7 ລ້ານຄົນໃນປີນີ້ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ປະມານ 401 ລ້ານໂດລາ ແລະຄາດຫວັງວ່າ ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 2.9 ລ້ານຄົນ ແລະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 434 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2025.

ກ່ອນໜ້າການຈັດກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວ ລະດັບຂົງເຂດທີ່ວ່ານີ້, ທ່ານນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍາເກດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວຢູ່ໃນວີດິໂອທີ່ພົບຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວວ່າ:

“ໃນນາມກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2024 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-27 ມັງກອນ 2024 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ – ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຂອງອາຊຽນ.”

ລາວເຄີຍເປັນປະທານວຽນຈັດກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວລະດັບພາກພື້ນທີ່ວ່ານີ້ມາສອງຄັ້ງແລ້ວ ຄືໃນປີ 2004 ແລະ 2013.

ສປປ ລາວ ຈັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດເພື່ອນໍາ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ແລະຟື້ນຟູເສດຖະກິດທີ່ກໍາລັງຝືດເຄືອງຢູ່ນີ້. ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລາວທັງໝົດ 2 ລ້ານ 4 ແສນກວ່າຄົນ ແລະຄາດຄະເນວ່າ ໝົດປີ 2023 ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະ ເທດເຂົ້າມາທ່ຽວປະມານ 2.9 ຊຶ່ງໃນນັ້ນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາລາວຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໄທ, ຮອງລົງມາແມ່ນຟີລິບປິນ, ຕິດຕາມດ້ວຍຫວຽດນາມ ແລະຈີນ. ແຕ່ສໍາລັບປີ 2024 ນີ້ ລາວຈະພະຍາຍາມໝູນໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ເສັ້ນທາງອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພື່ອດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານຄົມ ດວງຈັນທາ, ຫົວໜ້າກົມການຕະຫລາດໃນກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊການທ່ອງທ່ຽວລາວວ່າ ດຽວນີ້ ກໍາລັງເນັ້ນໜັກໃສ່ການຫລັ່ງໄຫລຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເຂົ້າມາລາວທີ່ນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານກໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຈີນສະໜອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວລາວທີ່ ເໝາະກັບຄວາມນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ແຕ່ປາກົດວ່າ ມັນເປັນການຍາກຫລາຍທີ່ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄປເຖິງຄົນ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ໆສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາຈາກຈີນ ແລະເກົາຫລີ ຊຶ່ງມັກມາທ່ຽວລາວພາຍໃຕ້ການຈັດການທ່ອງ ທ່ຽວຂອງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທັງຂະໜາດ ໃຫຍ່ແລະນ້ອຍທີ່ມີສາຂາ ຫລືມີການປະສານງານ ກັບບໍລິດສັດທ່ອງທ່ຽວຈາກ ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ລາວ ຊຶ່ງບໍ່ເໝືອນກັນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາ ຈາກຂົງເຂດຢູໂຣບ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດເຮັດບໍລິການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເວົ້າວ່າ:

“ມັນກະຢາກຊື້ນໍາຄົນໂລໂກ ຊື້ນໍາຄົນຈະເລີນ ຈີນ, ເກົາຫລີຊື້ຫຍັງ ກະຢາກຊື້ນໍາຄົນເຂົາເອງ, ສົ່ງເສີມຄົນເຂົາເອງ.”

ເຊັ່ນດຽວກັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທ່ານນຶ່ງກໍໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນທີ່ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ:

“ຝຣັ່ງກະມາຢູ່ ບໍ່ແມ່ນຄະນະໃຫຍ່ ມາຢູ່ສອງຜູ້ເຖົ້າສອງຜົວເມຍ ບໍ່ແມ່ນມາໃນນາມທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເຂົ້າມາຕະຫລອດຈີນ ແຕ່ວ່າ ມາໃນນາມມາທ່ຽວເອງຫັ້ນນະ ມາແລ້ວມາລົງຊັ່ງຈຽງ ມາເຊີເຮັດຫາເຮັດທຸລະກິດ ບາດນີ້ເວົ້າເລື້ອງກິນອາຫານ ກະກິນຢູ່ອາຫານຈີນຄົນເຂົາເອງ ນອນກະນອນໂຮງແຮມຄົນເຂົາເອງ ກິນອາຫານຂອງເຂົາເອງ ລົດໄຟເຂົາເອງບໍ່ໄດ້ຫຍັງນໍານະ ໄປນວດກະໄປນວດຢູ່ຮ້ານຈີນເຂົາເອງ ເກົາຫລີກະໄປກິນຮ້ານອາຫານເກົາຫລີ ໄປນວດກະນວດຮ້ານເກົາຫລີ ນອນກະໄປນອນໂຮງແຮມເກົາຫລີ”.

ອີກດ້ານນຶ່ງການທີ່ລັດຖະບານລາວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຈັດສັນດ້ານງົບປະມານ ຢ່າງພຽງພໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມກຽມພ້ອມໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະການຂາດແຄນ ແຮງງານທີ່ມີສີມື ຫລືມີຄວາມຊໍານານໃນການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວອາດຈະເປັນ ບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ການດຶງດູນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ນັ້ນ, ອີງຕາມທ່ານຄໍາປະເສີດ ເທບວົງສາ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດ 6 ຍົກຂຶ້ນມາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9.

ສ່ວນທາງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດລາຍງານເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະການບໍລິການດ້ານຂົນສົ່ງເປັນນຶ່ງໃນສາມປັດໄຈຕົ້ນຕໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍອດລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫລື GDP ຂອງ ລາວຂະຫຍາຍຕົວ 3.7 ເປີເຊັນໃນປີ 2023 ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກ 2.7 ເປີເຊັນໃນປີ 2022 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອັດຕາເງິນເຟີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິໂພກ ແລະ ທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານລົບ ໃນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວກໍເປັນໄດ້.

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