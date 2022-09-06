ລັດຖະບານລາວປະກາດຈຳໜ່າຍພັນທະບັດຄັ້ງທີ 2 ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1,900 ຕື້ກີບ ແລະ 50 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບ ນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະໜີ້ໃນປີ 2022 ນີ້, ທັງຈະຕ້ອງອະນຸມັດສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການເງິນເປີດເຜີຍວ່າ ໃນແຜນການງົບປະມານລາຍຈ່າຍປະຈໍາປີ 2022 ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງໄດ້ກູ້ຢືມເງິນທັງຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 15 ພັນຕື້ກີບ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ເພື່ອການຊໍາລະຄືນໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານທີ່ຄົບກໍານົດ ແລະບໍ່ສາມາດຂໍເລື່ອນການຊໍາລະໄດ້ອີກແລ້ວ ໂດຍການກູ້ຢືມໃນມູນຄ່າດັ່ງກ່າວນີ້ທຽບໄດ້ກັບ 80 ເປີເຊັນ ຂອງຄາດໝາຍຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ປີ 2022 ນີ້, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກສະຖາບັນການເງິນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ອັນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງຈັດຫາລາຍໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆອີກດ້ວຍເຊັ່ນ ການເຈລະຈາກັບເຈົ້າໜີ້ ເພື່ອຂໍປັບຫຼຸດ ມູນໜີ້ລົງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ການເກັບລາຍຮັບຈາກສໍາປະທານໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈາກສໍາປະທານທີ່ດິນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ການຫັນຊັບສິນຂອງລັດມຫ້ເປັນທຶນ, ການລະດົມທຶນໃນມູນຄ່າລວມ 145 ລ້ານໂດລາ ຈາກການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບໃນປະເທດໄທ ລວມເຖິງການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານລາວໃນມູນຄ່າລວມ 1,900 ຕື້ກີບ ແລະ 50 ລ້ານໂດລາທີ່ຈໍາໜ່າຍຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ 9 ແຫ່ງໃນລາວເພື່ອໃຊ້ໜີ້ ໃນປີ 2022 ນີ້, ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ໜີ້ສາທາລະນະພວກເຮົານີ້ສູງ ທຽບໃສ່ GDP ການຈັດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງປະເທດພວກເຮົາກໍຢູ່ໃນ ຄວາມຫລໍ່ແຫລມຫລາຍ ດັ່ງນັ້ນ ທາງລັດຖະບານພະຍາຍາມນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັນກັບການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜີ້ວ່າ ເຮົາຍັງມີທ່າ ແຮງບົ່ມຊ້ອນ ເພື່ອຊໍາລະໜີ້ສິນໃນຕ່າງປະເທດ. ປີນີ້ ກະເປັນປີທຳອິດນັບຈາກປີ 2019 ທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງໄດ້. ພວກເຮົາລະດົມທຶນທຶນມາແຕ່ຕົ້ນປີ ປະມານ 145 ລ້ານໂດລາ ກະສະແດງວ່າ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງປະເທດເຮົາເລີ້ມກັບມາ ເນື່ອງຈາກເຮົາມີຫລາຍມາດຕະການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວາລະແຫ່ງຊາດໃນການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານລາວຄັ້ງທຳອິດ ມີມູນຄ່າລວມ 5 ພັນຕື້ກີບ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງມີອາຍຸການຖືຄອງ 6 ເດືອນ ທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ 20 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ, ລາຄາການ ລົງທຶນໜ່ວຍລະ 1 ແສນກີບ ໂດຍປະຊາຊົນລາວສາມາດຊື້ພັນທະບັດໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ຕື້ກີບຕໍ່ຄົນ. ສ່ວນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນລາວນັ້ນ ກໍສາມາດຊື້ພັນທະບັດໄດ້ບໍ່ເກີນ 10 ຕື້ກີບຕໍ່ຄົນ ທັງຍັງຈະຕ້ອງເປັນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການເງິນ ການທະນາຄານອີກດ້ວຍນັ້ນ ກໍຍັງຈຳໜ່າຍບໍ່ທັນໝົດຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍຍັງເຫລືອພັນທະບັດ ທີ່ຈະຕ້ອງຈຳໜ່າຍອີກເກືອບຮອດ 1,000 ຕື້ກີບ ແຕ່ກໍຄົງຈະເປັນການຍາກ ທີ່ຈະຈຳໜ່າຍໄດ້ທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 20 ເປີເຊັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາການຂາຍພັນທະບັດນນັ້ນ ຕ່ຳກວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວ ທີ່ສູງກວ່າ 25 ເປີເຊັນໃນເວລານີ້. ແຕ່ສຳລັບໄລຍະຍາວນັ້ນ ກໍຖືວ່າການລະດົມທຶນຂອງພາກລັດ ແລະພາກເອກະຊົນລາວ ຈະມີໂອກາດທີ່ດີຂຶ້ນ ທັງການລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ດັ່ງທີ່ນັກລົງທຶນໄທໃນຕະຫລາດຮຸ້ນຂອງລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ປັດຈຸບັນ ມີບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າໄປຈົດທະບຽນ ມີການ Trade ຮຸ້ນ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ ປ ປ ລາວ ທັງໝົດ 11 ບໍລິສັດ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນແງ່ທີ່ວ່າ ນຶ່ງ ກໍຄືເຂົາມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ສອງ ໃນເລື້ອງຂອງການລະດົມ ທຶນຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການເຂົ້າໄປຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການ ອອກຮຸ້ນກູ້ ກໍມີການລິເລີ້ມທີ່ຈະເຮັດແລ້ວ ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ. ນະວັດຕະກຳໃນການທີ່ຈະລະດົມທຶນສຳລັບບໍລິສັດພາຍໃນ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດພຽງແຕ່ການຂໍກູ້ເງິນ ຈາກທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງດຽວ ເຂົາສາມາດທີ່ຈະລະດົມທຶນຈາກຕະຫຼາດໄດ້”
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ ໂດຍສະເລ່ຍ 4,000 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ຫາກແຕ່ກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງພຽງ 50 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງເຮັດຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດເຖິງ 2,000 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນ Moody’s Investors Service ໄດ້ປັບ ລົດລະດັບໜີ້ສິນຂອງລາວຈາກລະດັບທີ່ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະພັດທະນາດີຂຶ້ນໄດ້ ລົງມາເປັນລະດັບທີ່ຕິດລົບ ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ.