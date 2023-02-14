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ວັນອັງຄານ, 14 ກຸມພາ 2023
ລາວ

ນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງເລັກໜ້ອຍ ຈາກການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຂອງເຂື່ອນຕ່າງໆ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້​ຮັບຜົນກະທົບ ເພີ້ມຂຶ້ນ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
​ພາບ​ຈຳ​ລອງ​ຂອງເຂື່ອນນ້ຳ​ອູ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຢືນ​ຢັນວ່າລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຈາກການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນຕ່າງໆ ຂະນະ​ທີ່​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ຖືກຜົນ​ກະທົບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນນັບ​ມື້, ຊົງ​ຣິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລ​າຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໜ້ອຍກວ່າ ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ​ສັງ​ຄົມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນປະເທດສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ ຫຼື Battery of ASEAN ນັ້ນ ຖືເປັນແຜນການເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບ ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດຂອງລາວ ຫຼາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສົ່ງອອກ ພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມານີ້ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກ ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງທຸກຍາກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດລາວ ມີລາຍຮັບຈາກການ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີ ເຊັ່ນໃນ 2022 ທີ່ລາວ​ມີ​ລາຍຮັບ ຈາກ ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າເຖິງ 1,760 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະບັນດາຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ນັ້ນ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊໍາລະໜີ້ຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ. ທັງ ຍັງໄດ້ສ້າງພາລະຫນີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ​ລາວເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ແກ​ຣີ ລີ (Gary Lee) ຜູ້​ປະສານ​ງານ​ໃນພູ​ມີພາກພື້ນເອ​ເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ອົງ​ການ International Rivers ​ຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ລາວຄວນພິຈາລະນາຍຸດທະສາດຂອງ​ຕົນຄືນໃໝ່ ແລະການເພິ່ງ​ພາຕໍ່ການພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ຕ້ອງ ການກູ້ຢືມເງິນເພື່ອມາກໍ່ສ້າງ, ສະນັ້ນ ການກໍ່ສ້າງໂຄງເຂື່ອນໄຟຟ້າຢ່າງວ່ອງໄວ ຈຶ່ງເປັນ ປັດໄຈສຳຄັນໃນການເຮັດ​ໃຫ້ລະດັບໜີ້ສິນຂອງລາວສູງຂຶ້ນ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ໂລກ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ຊີ້ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ປັດຈຸ​ບັນໜີ້​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້ ​ມີຢູ່​ປະມານ 89 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ​ຊຶ່ງສູງທີ່​ສຸດ​ ໃນ​ເຂດເອເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້.”

​ພາບ​ບ້ານ​ຈັດ​ສັນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ທີ່​ດິນ ທີ່ເວນ​ຄືນໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ເພື່ອກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອູ
​ພາບ​ບ້ານ​ຈັດ​ສັນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ທີ່​ດິນ ທີ່ເວນ​ຄືນໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ເພື່ອກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອູ

ສ່ວນທ່ານຄຳເຈນ ວົງໂພສີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນປະກາດວ່າ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການສົ່ງອອກໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2,453 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2023 ຊຶ່ງກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ເພາະລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 51,143 ລ້ານ ກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໂດຍໃນນີ້ ຈະສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນບໍ່ເກີນ 20 ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນອີກ 80 ເປີ​ເຊັນທີ່​ເຫລືອ ກໍ​ຄືໄຟຟ້າທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດໃນ​ກຸ່ມອາຊຽນ ດ້ວຍກັນ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປະ​ເດັນທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນລາວໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຈົນ ເຖິງປັດຈຸ ບັນ ກໍ​ຄືລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກໄຟຟ້ານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ກັບບໍ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າມາໃນລາວແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສົງ​ໄສ ໃນວົງກວ້າງວ່າ ເປັນຍ້ອນສາເຫດໃດ ທີ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ ໃນລາວ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງປະ​ເຊີນກັບບັນຫາການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່່າງຮຸນແຮງ ໃນຂະນະທີ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກໍຍັງ ເປັນລັດວິສາຫະກິດທີ່ມີໜີ້ສິນຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍ​ຄືຫຼາຍກວ່າ 2,700 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງ ເລັ່ງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ໃນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ ຫລື EDL ໄດ້​ໃຫ້​ການຢືນຢັນວ່າ:​

“ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ລົງທຶນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ສາຍສົ່ງ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ ສະຖານີ​ຍ່ອຍ ​ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ໃຫ້​ພົນລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ໄຟຟ້າ​ໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນຫຼາຍ. ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ປັດຈຸ​ບັນລັດຖະບານ​ກໍ​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ນັ້ນແລ້ວ​ ​ແລະຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ EDL ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາເຊັ່ນ​ກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິຮູບຕົນເອງ. ກັບ EDL ພວກເຮົາຕ້ອງ ມີ ປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະການລົງທຶນເພີ້ມໃນອະນາຄົດຕ້ອງໄດ້ຮັບ​ການທົບທວນຢ່າງຖີ່​ຖ້ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການລົງທຶນໃດໆ ໃນອະນາຄົດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໜີ້ສິນດ້ວຍຕົວມັນເອງ.”

ສ່ວນ ທ່ານວິກ​ເຕີ ນຽນ (Victor Nian) ປະທານກຳ​ມະ​ການບໍ​ລິ​ຫານສູນ ຍຸດທະ ສາດ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນໃນເອ​ເຊຍ​ໄດ້ໃຫ້​ທັດສະນະ​ວ່າ ລັດຖະ ບານ​ລາວ ​ຈະ​ສາມາດ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການພັດທະນາ​ລາວ​ໃຫ້ກ້າວ​ໄປ​ສູ່ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບຂອງ​ການ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ສົ່ງ​ອອກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ລາຍ​ໃຫຍ່ ​ຫຼື​ ​ເປັນ​ຫມໍ້​ໄຟ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ​ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ດ້ວຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ຈາກ​ຈີນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ ​ແລະສາມາດ​ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່​ຂະ​ແໜງ​ການ​ພັດທະນາ​ພະລັງງານ​ຢູ່ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄົບ​ວົງຈອນ ທີ່ລວມເຖິງ​ການ​ລົງທຶນ​ພັດທະນາ​ລະ​ບົບສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟຟ້າແຮງ​ສູງ ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລາວ​ ກັບ​ຈີນ ​ແລະ ປະເທດອາ​ຊຽນດ້ວຍກັນ.

ທັງ​ນີ້ ບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ (EDL-T), ທີ່ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດ ວິສາຫະ ກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ນັບແຕ່ປີ ​2020 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍໄດ້ລົງທຶຶນ 2,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເພື່ອ​ວາງ​ສາຍ​ສົ່ງໄຟ​ຟ້າ​ແຮງສູງ 500 ກໍ​ໂລ​ໂວນ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລາວກັບຈີນເພື່ອ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ17,200 ເມ​ກາ​ວັດ ໃຫ້​ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ໄທ ໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນຢ່າງຊ້າສຸດພາຍໃນ​ປີ 2030.

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