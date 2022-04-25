ພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວ ປະເຊີນກັບໄພຄຸກຄາມຈາກອາຊະຍາກຳຂ້າມແດນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາແລະຫຼາຍຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຄ້າອາວຸດສົງຄາມນັ້ນ.
ພົນຈັດຕະວາໜູໃບ ອິນທິສານ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຖະແຫຼງວ່າບັນຫາອາຊະຍາກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ເຂດຊາຍແດນລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 5 ປີຜ່ານມາທັງຍັງເປັນອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າອາວຸດສົງຄາມ, ບ່ອນກາສິໂນ, ການຄ້າໜີພາສີ ແລະ ການຟອກເງິນຂ້າມຊາດນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຂອງພາກປະຊາສັງຄົມໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາ ໜູໃບ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ບັນຫາອາຊະຍາກຳໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີລາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີອາຊະຍາກຳປະເພດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນມີທ່າອຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນບັນຫາຜະລິດ, ຂົນສົ່ງ, ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ບັນຫາຄ້າມະນຸດ, ລັກພາຕົວ, ຈັບຕົວຮຽກຄ່າໄຖ່, ອາຊະຍາກຳປຸ້ນ, ຈີ້ຊິງຊັບ, ລັກຊັບ, ສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆມີລັກສະນະແຜ່ລາມແນບນຽນກວ່າເກົ່າຫຼາຍວິທີການ, ຮູບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວເປັນກຸ່ມເຄືອຂ່າຍຢ່າງແໜ້ນໜາເຊື່ອມໂຍງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.”
ທັງນີ້ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ໂດຍແນໃສ່ການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຂອງການປາບປາມອາຊະຍາກຳທຸກຮູບແບບຢູ່ຊາຍແດນລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ລວມເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດການຄ້າ, ການລົງທຶນທີ່ປາສະຈາກອາຊະຍາກຳໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກໍຄືພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງຂອງລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນທັງຍັງຕ້ອງສາມາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມສ້າງການເມືອງການປົກຄອງຂອງລາວໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສາກົນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວຍັງຈະຕ້ອງປະສານການຮ່ວມມືກັບກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການລາດຕະເວນໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມອາຊະຍາກຳທຸກຮູບແບບຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ທັງນີ້ໂດຍແກັ່ງອາຊະຍາກຳຈີນຖືເປັນແກັ່ງອາຊະຍາກອນທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາຊຶ່ງພະແນກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ສົ່ງຊາວຈີນໃຫ້ກັບຕຳຫຼວດຈີນທີ່ແຂວງຢຸ່ນໜານເກີນກວ່າ 1,000 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດ ແກັ່ງຄ້າມະນຸດແກັ່ງການພະນັນອອນໄລນ໌ ແລະ ຟອກເງິນຜິດກົດໝາຍທີ່ມີລັກສະນະເປັນອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດນັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເຈົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍອມຮັບວ່າບັນຫາອາຊະຍາກຳໄດ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າເຖື່ອນໜີພາສີ, ການຄ້າໂສເພນີ ແລະ ການເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງເພີ່ມມາດຕະການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ທີ່ເຂດ 39 ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຊຶ່ງມີຊາວຈີນຈຳນວນຫຼາຍເດີນທາງມາຫຼິ້ນການພະນັນທີ່ບ່ອນກາຊີໂນ ຄິງ ໂຣມັນ ນັ້ນເປັນກໍລະນີພິເສດໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ລາວ ກັບ ຈີນໃນປີ 2018-2020 ແລະ ການເລີ່ມເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນຕຳຫຼວດລາວໄດ້ຈັບກຸມອາຊະຍາກອນຈີນ ແລະ ສົ່ງຕົວໃຫ້ກັບຕຳຫຼວດຈີນແລ້ວກວ່າ 1,000 ຄົນທີ່ຮ່ວມກັນສໍ້ໂກງເງິນຈາກຊາວຈີນດ້ວຍກັນຫຼາຍກວ່າ 1,200 ກໍລະນີທີ່ມີມູນຄ່າການສໍ້ໂກງຫຼາຍກວ່າ 500 ລ້ານຢ້ວນສ່ວນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງລາວ 226 ຄົນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃນຈີນ.
ສ່ວນກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກໍໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມ 2,299 ຄົນໃນນີ້ລວມເຖິງ 1,996 ຄົນທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດກັບ 196 ຄົນທີ່ພົ້ນໂທດແລ້ວແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ 7 ຄົນທີ່ຫຼົບໜີຈາກສະຖານະການທີ່ຄຸມຂັງທັງຍັງໄດ້ອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາເພີ່ມຂຶ້ນອີກເຖິງ 100 ຄົນອັນເປັນຜົນຈາກການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານອາຊະຍາກຳລະຫວ່າງລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍກັນກໍຄື ຈີນ, ມຽນມາ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນ.
ທັງນີ້ໃນ 2 ປີຜ່ານມາຕຳຫຼວດລາວຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 13,900 ກວ່າຄົນຈາກ 9,430 ກວ່າຄະດີ, ຍຶດຢາບ້າ 37 ກວ່າລ້ານເມັດ, ເຮໂຣອິນກວ່າ 735 ກິໂລກຣາມ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 2 ໂຕນ, ກັນຊາ 6.3 ໂຕນ, ຝິ່ນກວ່າ 500 ກິໂລກຣາມ, ໂຄເຄນ 8 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີ 10 ໂຕນ, ອາວຸດປືນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານກວ່າ 1 ໝື່ນລາຍການ.
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