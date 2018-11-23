ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວຍັງສືບຕໍ່ການອະນຸຍາດໃຫ້ປູກກ້ວຍຫອມເພື່ອເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງ ໃນສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ສົ່ງໄປຈີນ ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກກ້ວຍຫອມ
ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມກໍຕາມ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານກ່ຽວ
ກັບເລື້ອງນີ້ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບົວຄົງ ນາບົວວົງ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຢືນຢັນວ່າ ການຜະລິດສິນຄ້າ
ກະສິກຳ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງອອກໄປຈີນ
ນັ້ນ ກໍຄືເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
ທັງນີ້ ພືດເສດຖະກິດສຳຄັນ ທີ່ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສົ່ງເສີມ
ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ກະເສດຕະກອນທຳການປູກຢູ່ເລື້ອຍມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄືຢາງ
ພາລາ, ສາລີ, ແລະກ້ວຍຫອມ ທັງຍັງໃຫ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນພາກພະລັງ
ງານ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ຈາກຂົງເຂດກະສິກຳໄປໃນຂົງ
ເຂດອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບົວຄົງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວສາມາດຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ມີເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ 19,000
ກວ່າເຮັກຕາ, ປູກກ້ວຍຫອມ 9,000 ເຮັກຕາກວ່າ ແລ້ວກະນອກຫັ້ນກະມີສາລີ,
ພືດຕ່າງໆ ແລ້ວກະລ້ຽງສັດ ທີ່ວ່າສົ່ງອອກໄປຈີນ. ແລ້ວກະໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພວມ
ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳທາ 1 ແລະເຂື່ອນນ້ຳທາ ຫ້ວຍຮວກຫັ້ນ ກະສຳເລັດ
90 ກວ່າເປີເຊັນ ແລ້ວກະໂຕທີ 2 ນີ້ ແມ່ນສຳເລັດ 59 ເປີເຊັນ. ຄິດວ່າພາຍຫລັງ
ທີ່ສຳເລັດແລ້ວ ຈະເປັນກຳລັງດັນຂົງເຂດອື່ນ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກ ແລະໂຄ
ສົກລັດຖະບານລາວຖະແຫລງວ່າ ຄະນະລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ
ຂອງທ່ານທອງລຸນສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງກະສິ
ກຳ ແລະປ່າໄມ້ຮັບຜິດຊອບດຳເນີນ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສີຂຽວ ດ້ວຍການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກວິທີທາງເພື່ອລົບລ້າງການປູກພືດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົບລ້າງການປູກກ້ວຍຫອມຂອງ
ບັນດານັກທຸລະກິດຈີນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ໃນແຂວງພາກ
ເໜືອຂອງລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ.
ສຳລັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວກໍໄດ້ຍຸຕິການອະນຸຍາດສຳ
ປະທານທີ່ດິນລາຍໃໝ່ເພື່ອປູກກ້ວຍຫອມຢ່າງສິ້ນເຊິງແລ້ວ. ສ່ວນທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດສຳ
ປະທານໄປແລ້ວນັ້ນ ກໍຈະຈຳກັດພື້ນທີ່ປູກໃຫ້ລົດລົງເທື່ອລະກ້າວ ຊຶ່ງຜ່ານມາກໍໄດ້
ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກສໍາປະທານປູກກ້ວຍໄປແລ້ວໃນເນື້ອທີ່ 2000 ກວ່າເຮັກຕາ ຈຶ່ງ
ຍັງເຫຼືອອີກ 4000 ກວ່່າເຮັກຕາ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນເໜືອທີ່ 9,000 ເຮັກຕາ ທີ່ປູກ
ກ້ວຍຫອມໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວໃນປັດຈຸບັນ ນີ້.
ທັງນີ້ ສາເຫດທີ່ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວຕ້ອງຍົກເລີກການສຳປະທານການປູກກ້ວຍຫອມ
ດັ່ງກ່າວ ກໍເພາະມີລາຍງານວ່າປາ ແລະສັດນໍ້າຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດວັງສະຫງວນນໍ້າ
ງາວທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ໄດ້ຕາຍໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເດືອນມີນາ, 2017 ຊຶ່ງຈາກການວິ
ເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າໃນເຂດດັ່ງກ່າວກໍພົບວ່າມີສານເຄມີເຈືອປົນຢ່າງໜາແໜ້ນ ແລະ
ເຊື່ອວ່າ ເປັນສານເຄມີທີ່ຮົ່ວໄຫຼລົງມາຈາກເຂດສຳປະທານປູກກ້ວຍຂອງບັນດານັກ
ທຸລະກິດ ຈີນນັ້ນເອງ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໄປເຖິງໜ່ວຍງານ
ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກການສຳປະທານທີ່ດິນ 18 ແຫ່ງ ເພາະກວດພົບວ່ານັກທຸລະກິດຈີນ
ໄດ້ນຳໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນໂຣກພືດເຖິງ 28 ຊະນິດ ແລະຢາຂ້າສັດຕູພືດ 19 ຊະນິດ ລວມເຖິງການໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອເລັ່ງຜົນຜະລິດດ້ວຍນັ້ນ ກໍໄດ້ຄຸກຄາມຕໍ່ສຸຂະພາບອະ
ນາໄມຂອງປະຊາຊົນ ທັງຍັງກະທົບແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ, ສັດນໍ້າ, ທີ່ນາ ແລະ ພືດຜົນ
ຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ ລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງອີກດ້ວຍ.
ຊຶ່ງກໍເຊັນດຽວກັນ ກັບສພາບການໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດເມືອງຮຸນນັ້ນ
ບໍ່ໄດ້ມີການອະນຸຍາດສຳປະທານລາຍໃໝ່ ຫາກແຕ່ກໍຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານລາຍ
ເກົ່າສາມາດສືບຕໍ່ການປູກກ້ວຍຫອມຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ 6,000 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນແຂວງອຸດົມ
ໄຊ ທີ່ລົງທຶນໂດຍ 23 ບໍລິສັດຈາກຈີນ. ທັງນີ້ ໂດຍຜົນຜະລິດກ້ວຍຫອມທີ່ສົ່ງຈາກລາວ
ໄປຈີນ ມີປະລິມານຫລາຍກວ່າ 4 ແສນຕັນໃນແຕ່ລະປີ.
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