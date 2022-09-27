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ວັນອັງຄານ, 27 ກັນຍາ 2022
ລາວ

ທາງການລາວ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໃນຕະຫຼາດໄດ້ ຍ້ອນວ່ານັກທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນເງິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ກັບ​ກັບ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ຕາງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ນຳ​ອອກ​ມາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂດຍ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພົງ​ສະ​ຫວັນ

ທາງການລາວ ບໍ່ສາ​ມາດຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ​ໃນ​ຕະ​ຫລາດ​ທີ່​ເປັນຈິງ ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້​ເລີຍ ເພາະ​ວ່ານັກທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜ່ານລະບົບທະນາຄານແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ, ຊົງ​ລິດ ໂພ​ນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງລາຍ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານບຸນເຫ​ລືອ​ ສິນ​ໄຊ​ວໍ​ລະ​ວົງ ຜູ້​ວ່າການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຖະ​ແຫລງວ່າມາດຕະການຄວບຄຸມ ສະ​ພາ​ວະ​ຜັນ​ຜວນຂອງຄ່າເງິນກີບ ໂດຍການນໍາໃຊ້ກໍາລັງຂອງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຕໍາຫຼວດເຂົ້າ​ໃນ​ການກວດ​ກາບັນ​ດາ​ຮ້ານ​ແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ໃນ​ທັນທີ ຖ້າກວດພົບວ່າມີການປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ຕາມລະບຽບກົດ​ໝາຍ ​ກ່ຽວ​ກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ກໍ​ຄື ນອກຈາກຈະ​ຖືກປັບໃໝແລ້ວຍັງຈະ​ຖືກ​ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາອີກ​ດ້ວຍ. ​ແຕ່​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງນັ້ນ ກໍຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ໄດ້ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ. ທັງນີ້ ກໍຍ້ອນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ ມີປະສິດທິພາບຂອງ​ບັນ​ດາພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວເປັນສໍາຄັນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບຸນ​ເຫລືອ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ຄວາມ​ສາມາດໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ຍັງ​ບໍ່​ສົມ​ຄູ່​ກັບ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ ​ແລະສະພາບທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ສັງຄົມ, ​ເຄື່ອງມື ​ແລະກົນ​ໄກ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ​ການ​ຕິດຕາມກະ​ແສ​ເງິນ​ເຂົ້າ-​ອອກທີ່​ເປັນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຍັງ​ຈຳກັດ, ບໍ່​ຊັດ​ເຈນ, ກົນ​ໄກການ​ແລກປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ກັບ​ບັນ​ດາຂະ​ແໜງ​ການ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຄົບຖ້ວນ ແລະທັນເວລາ. ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຂະ​ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການຄຸ້​ມ​ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກໍ​ຄືການຈັດຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດບັນ​ດານິຕິກຳທີ່ຕິດ​ພັນ​ກັບການຄຸ້ມ​ຄອງເງິນຕາ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ກົມກຽວ.”

ໃນ​ປີ 2021 ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ໄດ້​ຖອນ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ 140 ລາຍ ແລະ​ຍັງ​ເຫລືອ 410 ລາຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ທີ່​ສາ​ມາດ​ແລກ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ໄດ້​ ຊຶ່ງ​ຢູ້​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ. ສ່ວນ​ຮ້ານນອກນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ໄດ້​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ຂັນ​ແກ້ວ ຫລ້າ​ມະ​ນີ​ເງົາ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເງິນ​ຕາ ໃນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:​
“ພວກ​ເຮົາໄດ້​ຫັນເອົາ​ຮ້ານ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ມາເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນຂອ​ບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີ 416 ແຫ່ງ​ແລ້ວ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຫັ້ນ ກໍແມ່ນຕ້ອງປິດ. ສະ​ນັ້ນ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ພວກ​ເຮົາມີ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ 9 ​ແຫ່ງ​ທີ່ມີ​ຕົວ​ແທນ ​ເປັນ​ຮ້ານ​ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 416 ແຫ່ງ. ສະນັ້ນ ການກໍານົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ຈະ​ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ເຖິງ​ຂອບ​ເຂດການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ, ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະຮ້ານ​ແລກ​ປ່ຽນ.”

ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້ກໍ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ລາວປະເຊີນກັບການຂາດດຸນບັນຊີ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນປະ​ເທດ (GDP) ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຶນສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຫລື​ເທົ່າ​ກັບ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ບໍ່​ເຖິງ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ໃນປັດ​ຈຸ​ບັນ ໂດຍມີສາເຫດສຳ​ຄັນມາຈາກການຂາດດຸນ ການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນເພື່ອນໍາມາໃຊ້ດຸນດ່ຽງ ລາຍ​ຈ່າຍ ທີ່​ສູງກວ່າ​ລາຍ​ຮັບນັ້ນ ກໍ​ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີໜີ້ສິນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກເປັນ​ເກີນກວ່າ 162,625 ຕື້​ກີບ ຫລື ຄິດເປັນ 88 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2021 ທັງ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ ເພາະວ່າລັດ ຖະບານລາວຈະຕ້ອງກູ້ຢືມ 1 ພັນ 275 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊໍາລະໜີ້ເງິນກູ້ ແລະດອກເບ້ຍໃນປີ 2022 ນີ້ ເຊິ່ງ ຍັງບໍ່ລວມເຖິງໜີ້ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ຈະຕ້ອງຊໍາລະຄືນເກີນກວ່າ 15 ພັນ 500 ລ້ານກີບໃນປີ 2022 ນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພາຍໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວກຳນົດ​ອັດ​ຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັບຕະຫຼາດທີ່​ເປັນຈິງ 20 ເປີເຊັນອີກ​ດ້ວຍ. ສ່ວນ​ສະ​ພາ​ວະ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບທີ່ສືບຕໍ່ປັບ​ຕົວ​ສູງຂຶ້ນໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2022ນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນ​ເຟີ້​ປັບ​ຕົວ​ສູງຂຶ້ນ 30.02 ເປີ​ເຊັນ ແລະ ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ 154.99 ເປີ​ເຊັນໃນເດືອນສິງຫາ 2022, ໂດຍ​ມີການປັບຂຶ້ນລາຄາສິນ​ຄ້າທຸກ​ຊະ​ນິດເຊັ່ນ: ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມປັບ​ຂຶ້ນ 30.2 ເປີ​ເຊັນ, ຢາປົວພະຍາດ 37 ເປີ​ເຊັນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນ​ຊີ​ວິດປະຈຳວັນ 26.4 ເປີ​ເຊັນ, ອາຫານສົດ 24.6 ເປີ​ເຊັນ, ໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ 20.5 ເປີ​ເຊັນ, ການຂົນສົ່ງ 51.7 ເປີ​ເຊັນ ເມື່ອສົມ​ທົບ​ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ​ແລະ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ລະຫວ່າງຣັດ​ເຊຍ​ກັບ​ຢູ​ເຄຣນແລ້ວ ສະພາບ​ການ​ດັ່ງກ່າວນີ້ ​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຢູ່​ໃນ​ລາວ.

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