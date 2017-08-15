ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ ຈະສົ່ງເສີມ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ລາວ ມີບົດບາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ໃນຄະນະລັດຖະບານ

ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ລາວ ມີສ່ວນບົດ
ບາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງໃນຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 20
ເປີເຊັນ ແລະ 30 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບໃນປີ 2020.
ທ່ານນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າ
ໝາຍສຳຄັນທີ່ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ວາງໄວ້ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຢູ່ໃນວົງການພັກ-ລັດນັບຈາກປັດຈຸບັນເຖິງ
ປີ 2020 ຄືການສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ລາວ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນບົດບາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ
ໃນຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ແລະ 30
ເປີເຊັນຂອງຕຳແໜ່ງທັງໝົດໃນຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຕາມລຳດັບ.
ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຈະເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍກໍຕາມ ແຕ່ວ່າດ້ວຍການພັດ
ທະນາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍໃນ ລາວ ທີ່ກ້າວໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການ ລາວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະ
ທຳ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ອິນລາວັນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ.
"ສຳລັບບົດບາດຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ ກ່ຽວກັບ ສັງຄົມ ຫຼືວ່າ
ຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ຖືວ່າສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ພວກເຮົາບໍ່ນ້ອຍໜ້າ ຖືວ່າຄັນສິເວົ້າເຖິງ
ສະພາລະແມ່ນຖືວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນອັນດັບ 3 ທີ່ວ່າມີສະມາຊິກແມ່ຍິງໃນສະພາຫຼາຍ
ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ປາກົດວ່າ ພວກເຮົາກໍຢູ່ໃນເກືອບວ່າອັນດັບ 7 ຖືວ່າບົດບາດພວກເຮົາໄດ້
ສູງເດັ່ນຂຶ້ນ ແມ່ຍິງພວກເຮົາເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສະພາຫຼາຍຂຶ້ນ ໄປຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆ
ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນວຽກທີ່ກົດໝາຍທີ່ເວົ້າເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ, ພັກ ແລະ
ລັດ ເພິ່ນກະໄດ້ວາງລະອຽດຮອດປີ 2020 ແມ່ຍິງຕ້ອງເປັນການນຳຢູ່ທຸກຂົງເຂດວຽກ
ງານ, ຕ້ອງກວມເອົາ 20 ເປີເຊັນ ສາຍສະພາເພິ່ນກະໃຫ້ເຮົາກວມເອົາ 30 ເປີເຊັນ."
ທາງດ້ານຄະນະກຳມະທິການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິດທິສະຕີ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນ
ອາຊຽນ ສະເໜີລາຍງານວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເພື່ອຄວາມສະ
ເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍໃນ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາມີຄວາມຄືບໜ້າໃນ
ລະດັບທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ ໂດຍມີສາເຫດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນງານດ້ານເອ
ກະສານ ແລະ ພິທີການຕ່າງໆທີ່ຈະເຫັນໄດ້ຈາກການດັດແກ້ລັດຖະທຳມະນູນ ເພື່ອ
ຢັ້ງຢືນເຖິງການເຄົາລົບຫຼັກການສາກົນວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ
ເມື່ອປີ 2003 ຕາມດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງແມ່ຍິງເມື່ອປີ 2004, ການປະກາດເປົ້າໝາຍໃນການເພີ່ມບົດບາດທາງການເມືອງ
ຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ເຖິງ 30 ເປີເຊັນຂອງຕຳແໜ່ງທັງໝົດໃນປີ 2015 ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ສາມາດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ.
ທັງນີ້ຈາກການສຳຫຼວດຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ພົບວ່າແຂວງເຊກອງ ເປັນເຂດທີ່
ຍັງຫຼ້າຫຼັງທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບສະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ເພາະມີແມ່
ຍິງບໍ່ເຖິງ 3 ເປີເຊັນທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງລະດັບຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ສ່ວນການພັດທະນາດ້ານ
ສຸຂະພາບ-ອະນາໄມ ແລະ ໂພສະນາການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນ ລາວ ກໍບໍ່ສາມາດ
ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດໃນປີ 2015 ເຊັ່ນກັນ ເພາະເດັກນ້ອຍ ລາວ ຍັງຂາດສານ
ອາຫານ ສ່ວນແມ່ຍິງ ລາວ ກໍຍັງເສຍຊີວິດຂະນະຖືພາໃນອັດຕາສູງທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ
ອີກດ້ວຍ.
ນອກນັ້ນສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງ ລາວ ໄດ້ສະເໜີລາຍງານວ່າໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານ
ມາ ສານປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບການຟ້ອງຮ້ອງຈາກພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ລາວ 37,840 ກໍລະນີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.81 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະ 5 ປີກ່ອນໜ້າ
ໂດຍຄະດີແຜ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າຄະດີອາຍາ ແລະ ໃນນີ້ກໍແມ່ນຄະດີຢ່າຮ້າງລະຫວ່າງ
ສາມີ-ພັນລະຍາ ທີ່ກວມເອົາເຖິງ 90.66 ເປີເຊັນຂອງຄະດີຄອບຄົວທັງໝົດ.
ສ່ວນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງກໍມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ຊຶ່ງນັບເປັນອີກ
ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຢ່າຮ້າງເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍຈາກການສຳຫຼວດດ້ວຍການສຳພາດ
ແມ່ຍິງ ລາວ 3,000 ຄົນທີ່ອາຍຸ 15-64 ປີພົບວ່າ 50 ເປີເຊັນບອກວ່າເຄີຍຖືກກະທຳ
ຮຸນແຮງຈາກສາມີ ຫຼື ຄົນຮັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ເລື້ອຍມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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